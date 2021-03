Jak organizować zespoły, by stawiały czoła wyzwaniom?

Metamorfoza rynku pracy i wyzwania dla specjalistów HR

Jednolity, wspólnie zarządzany rynek pracy powoli ustępuje miejsca modelowi zdekoncentrowanemu, gdzie większą rolę przypisuje się współpracy z zewnętrznymi partnerami. Od kilku lat rośnie również znaczenie pracy tymczasowej, zdalnej oraz gig economy. To atrakcyjne alternatywy dla tradycyjnego zatrudnienia etatowego bezpośrednio w strukturach firmy.

Metamorfozy te zostały dostrzeżone przez pracowników działów HR. Jak bowiem wskazują wyniki badania 2020 Global Human Capital Trends przeprowadzonego przez Deloitte, aż 45 proc. specjalistów HR za największą zmianę maksymalizującą skuteczność przeprowadzanych działań uznało wdrażanie elastycznego i zespołowego modelu pracy.

Współcześnie największym wyzwaniem dla działu HR jest więc to, czy potrafi elastycznie działać i skutecznie szukać sposobów pozwalających poszczególnym zespołom (a co za tym idzie całej organizacji) dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków.

Poniżej znajdziesz 3 kluczowe wskazówki, które podpowiedzą Ci, jak organizować zespoły, by skutecznie stawiały czoła wyzwaniom, niezależnie od problemów, jakie napotkają na swojej drodze.

Zweryfikuj, czy zespół dysponuje kluczowymi kompetencjami

Żeby dobrze zorganizować zespół, w pierwszej kolejności powinieneś zastanowić się, czy pracownicy wchodzący w jego skład dysponują odpowiednimi umiejętnościami. Jakie jednak kompetencje są dzisiaj najważniejsze?

Tak naprawdę trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dynamiczne przeobrażenia na rynku sprawiają bowiem, że zapotrzebowanie na umiejętności również podlega szybkim zmianom. Co rusz powstają nowe obszary, które wymagają zatrudnienia pracowników z niszowymi kompetencjami. Zabezpieczenie dostępu do specjalistów o kluczowych umiejętnościach w odpowiednim czasie może być dla firmy nie lada wyzwaniem. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z usług zewnętrznych partnerów HR.

Najczęściej dysponują oni szeroką bazą specjalistów. Są więc w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów na dane stanowisko. Pamiętaj, że zatrudniając pracownika o niszowych, nowoczesnych kompetencjach, rozwijasz umiejętności całego zespołu.

Twórz harmonogramy zmian sezonowych i scenariusze wydarzeń

Sezonowe zmiany zapotrzebowania na produkty lub usługi to dla wielu przedsiębiorstw norma. Fluktuacje mogą dokonywać się zarówno na przestrzeni roku, jak i tygodnia, a nawet dnia. Niezależnie od ich częstotliwości powinieneś opracować harmonogram ich występowania. Pozwoli to lepiej zorganizować pracę zespołu i ułatwi dokonywanie przesunięć kadrowych, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Żeby przygotować zespół (a co za tym idzie całą organizację) do ewentualnych kryzysów, warto zawczasu opracować różne scenariusze wydarzeń. Pozwoli to przyjąć skuteczne strategie działania w określonych sytuacjach. W efekcie w przypadku pojawienia się nieprzewidzianych wydarzeń zespół szybciej dostosuje się do zmian.

Zadbaj o optymalne proporcje między pracownikami stałymi i tymczasowymi

W sytuacjach kryzysowych koniecznością bywa sięgnięcie po różne formy zatrudnienia. Żeby firma funkcjonowała efektywnie, istotną kwestią jest zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy personelem tymczasowym a tymi zatrudnionym na stale. W określeniu tego, których pracowników warto zatrudnić tymczasowo, a których na stałe, pomocna będzie analiza umiejętności.

W jej ramach dzieli się umiejętności:

o krytycznym znaczeniu dla działalności biznesowej – odznaczający się tymi umiejętnościami pracownicy powinni być zatrudnieni w firmie na stale,

średniego poziomu – to umiejętności, które można pozyskać z mieszanego zespołu,

mniej zaawansowane – to umiejętności, które można pozyskać od pracowników zatrudnionych tymczasowo.

Pracownicy, którzy dysponują umiejętnościami z wszystkich kategorii, mogą funkcjonować w jednym zespole. Mogą również przechodzić z jednego zespołu do drugiego.

Im lepsza organizacja zespołów, tym w większym stopniu pracownicy przyczyniają się do długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Dobrze zorganizowane zespoły szybko i elastycznie reagują na zmiany, co pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania firmy w niepewnych czasach.