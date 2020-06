Praca zdalna w Tarczy 4.0 - zmiany

Tarcza 4.0 i praca zdalna

Dnia 4 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił zmiany zawarte w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0. Ustawodawca doprecyzowuje w nim m.in. kwestie dotyczące pracy zdalnej.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

reklama reklama



Zasady wykonywania pracy zdalnej

W tych zmianach ustawodawca zawęża możliwości wykonywania pracy zdalnej do osób posiadających umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe. Oznacza to, że zanim nastąpi polecenie świadczenia pracy zdalnej, pracodawcy powinni sprawdzić zarówno umiejętności jak i warunki, w których będzie wykonywana praca. Przedsiębiorstwo powinno zapewnić środki i materiały do pracy oraz obsługę logistyczną. Ustawodawca dopuszcza wykorzystanie środków własnych pod warunkiem, że umożliwi to zachowanie tajemnic, poufności i ochronę danych osobowych.

Kodeks pracy nie reguluje zasad wykonywania pracy zdalnej. Zawiera bowiem przepisy dotyczące telepracy.Telepraca nie jest tożsama z pracą zdalną. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Praca zdalna (home office) a telepraca – przepisy prawne

Ewidencja czynności wykonywanych zdalnie i bhp

Ponadto, pracodawca może wydać polecenie ewidencji czynności wykonywanych zdalnie, daty wykonania i czasu ich trwania w formie przez niego określonej, a pracownik ma obowiązek prowadzania takiej ewidencji. Pracodawca w każdym czasie może również cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. Ustawodawca ogranicza odpowiedzialność za BHP pracy zdalnej do środków i materiałów do pracy, które dostarcza.

Odwołanie pracownika z pracy zdalnej w każdym czasie

Pracodawca będzie mógł w każdej chwili odwołać również pracownika z pracy zdalnej pod warunkiem, że zapewni mu bezpieczny powrót do pracy stacjonarnej. Przez stan epidemii wiele osób przeszło na system pracy zdalnej i powinien on zostać uregulowany w sposób systemowy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19