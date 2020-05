Gdzie znaleźć pracę w czasach pandemii koronawirusa?

Widoczny pesymizm na rynku pracy

W ciągu ostatniego miesiąca rynek pracy zarówno w Polsce, jak i na świecie uległ diametralnej zmianie. Ze specjalnej 39. edycji raportu „Monitor Rynku Pracy” zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wynika, że 26 proc. pracowników ryzyko utraty posady ocenia jako duże. To blisko 1/5 więcej niż przez ogłoszeniem pandemii i jednocześnie najwięcej od 10 lat. Źródłem pesymizmu jest aktualna sytuacja gospodarki, ale również niepewność, co do przyszłości.

W podziale na branże, największe obawy o utrzymanie zatrudnienia wskazują pracownicy hotelarstwa, gastronomii, szeroko rozumianej branży automotive oraz handlu detalicznego i hurtowego.

Randstad obserwuje systematyczny wzrost liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy, zarówno jeśli chodzi o kandydatów odwiedzających biura agencji z zapytaniem o oferty, jak i przesyłanych aplikacji za pomocą formularzy online. Firma szacuje, że obecnie jest ich o 25% więcej niż w okresie przed pandemią. Spodziewa się także, że wartości te będą rosły.

Poszczególne sektory zgłaszają większe zapotrzebowanie na pracowników

Nowe oferty pracy napływają zwłaszcza z dynamicznie rozwijającego się rynku e- commerce. Magazyny największych internetowych detalistów, odczuwają teraz wzmożone zapotrzebowanie na pracowników kompletacji zamówień. Wzrost zapotrzebowania na siłę roboczą widoczny jest również w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej oraz producentów środków czystości. Dużą dynamikę rynku pracy widać także w sektorze logistyki, w obszarze firm kurierskich.

Rekrutują też firmy informatyczne, które nie sygnalizują zmniejszonego popytu na pracownika. Stabilna sytuacja w branży IT wynika z zapotrzebowania firm na sprzęt, narzędzia i rozwiązania do pracy zdalnej. Poszukiwani są także eksperci od bezpieczeństwa danych, utrzymania systemów oraz deweloperzy.

Wpływu pandemii koronawirusa na redukcję etatów nie widać również w branży finansowej i księgowości. Może to wynikać z konieczności zachowania dużej dyscypliny finansowej oraz przeprowadzenia zmian w wybranych pozycjach księgowych, w związku ze zmianami organizacji pracy w przedsiębiorstwach.

Konieczna pomoc w przebranżowieniu się

Zmiany na rynku pracy będą wymagać od wielu osób nabycia nowych umiejętności, niezbędnych do podjęcia nowego zatrudnienia. Zakłada się, że zjawisko przebranżowienia będzie narastać i stanie się powszechne, zwłaszcza w tych branżach, które aktualnie odczuwają nie tylko spadek produkcji, ale wręcz przestój wynikający z braku zbytu na towar, które w okresie pandemii nie są towarami tzw. pierwszej potrzeby.