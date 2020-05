Wpływ pandemii koronawirusa na branżę szkoleń - analiza

Przetrwają najsprytniejsi

Świat sprzed wybuchu epidemii już nie wróci. Zamrożona gospodarka i puste ulice - jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdy będziemy już „po” koronawirusie? Zdaniem ekonomistów Centrum Analiz Ekonomicznych, aż 780 tys. osób jest zagrożonych utratą pracy lub spadkiem dochodów w wyniki epidemii. Jak poradzi sobie z tym branża edukacyjna?

Niepewne jutro

Życie w izolacji wychodzi nam coraz lepiej, ale nie wiemy jak długo będziemy musieli radzić sobie z różnymi skutkami pandemii. Ze specjalnej, 39. edycji realizowanego przez Instytut Badawczy Randstad badania „Monitor Rynku Pracy”, wynika, że w związku z epidemią koronawirusa, znacząco wzrosła niepewność Polaków o pracę. 1 na 4 zatrudnionych ocenia ryzyko utraty posady jako duże. Prawie połowa pracowników obawia się zmniejszenia pensji, 25% zwolnienia, a 16% likwidacji firmy. Te obawy są uzasadnione. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc., czyli o niecały procent mniej niż przed rokiem – to wynik, którego możemy długo nie powtórzyć. Już w marcu liczba zatrudnionych zmniejszyła się o ok. 34,2 tys. osób. Według badania Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej, w maju możemy się spodziewać średniego spadku zatrudnienia na poziomie 18,6 proc. Razem z rynkiem pracy ucierpi cała gospodarka - według Marka Rozkruta, głównego ekonomisty firmy EY, trzymiesięczny lockdown oznaczać będzie dla większości krajów dwucyfrową recesję, w niektórych nawet 20-procentową. Z kolei Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu widzi to tak:

- Po wygaśnięciu zarazy wielu ludzi nie wróci już do stacjonarnej pracy biurowej. Contact-free economy dostanie solidnego przyspieszenia. Zmieni się wiele wzorców społecznych zachowań, w tym sposoby korzystania z czasu wolnego. A przy tym będziemy musieli poradzić sobie z gigantycznymi długami, z wieloma defaultami na poziomie niewypłacalności krajów i podmiotów gospodarczych, z rosnącymi – po chwilowych spadkach – wzrostami cen, z dużą liczbą bezrobotnych. Ten kryzys będzie dawał o sobie znać przez kilkadziesiąt najbliższych lat. Tak zresztą było po wszystkich poprzednich pandemiach w historii. – mówił w rozmowie z Business Insider Polska

Jak kryzys odbija się bezpośrednio na przedsiębiorcach? O tym mówi Piotr Cielecki, mówca motywacyjny, trener i coach:

- Z pewnością wiele firm będzie musiało zwolnić pracowników i przejść w tryb przetrwania, toteż budżety mogą zostać ograniczone, co zaowocuje spadkiem popytu na niektóre rodzaje szkoleń. Z drugiej strony wsparcie coachingowe i psychologiczne nigdy wcześniej nie było tak potrzebne jak teraz: warsztaty z budowania zespołu, efektywnej komunikacji, kompetencji menadżerskich i zarządzania sobą znajdą się na liście życzeń większości firm, gdy tylko będzie można z powrotem zgromadzić ludzi na sali szkoleniowej.