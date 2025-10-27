Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?

Dni wolne od pracy - listopad 2025

Zgodnie z kalendarzem na 2025 rok mamy 5 pełnych weekendów w listopadzie, co daje nam 10 dni wolnych od pracy. W tym miesiącu wypadają też dwa święta ustawowo wolne od pracy:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

1 listopada czyli Wszystkich Świętych Zmarłych (sobota),

11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości (wtorek).

Łącznie w listopadzie jest więc 12 dni wolnych od pracy. Dla porównania we wrześniu i w październiku było tylko 8 dni wolnych.

listopad 2025 dni wolne godziny pracy. Listopad 2025: dni wolne + jeden dzień wolny za święto wypadające w sobotę Shutterstock

Godziny pracy w listopadzie 2025

Po odjęciu dni wolnych od pracy od wszystkich dni w miesiącu, pozostaje 18 dni roboczych. Mnożąc 18 przez 8 godzin, otrzymujemy wynik 144 godzin roboczych. Najczęstszą liczbą godzin pracy w miesiącu jest 160 lub 168 godzin. Natomiast najczęściej w roku pracuje się albo 160 albo 168 godzin w miesiącu. Miesiącami z największą liczbą godzin pracy były lipiec i październik - po 184 godziny.

Ważne W listopadzie 2025 r. są 144 godziny pracy.

Polecamy: Kalendarz 2026

REKLAMA

Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

W celu ustalenia liczby godzin pracy w miesiącu mnoży się 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Następnie dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby pozostałych dni roboczych w miesiącu. Na końcu odejmuje się iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu. Na przykładzie listopada:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

4 pełne tygodnie (40 x 4= 160) brak dodatkowych dni roboczych 160 godzin - 8 x 2 =144 godziny

Godziny pracy - listopad 2025

Zwykle w listopadzie jest 160 godzin pracy. W 2024 r. w tym miesiącu pracowaliśmy 152 godziny. Ostatni raz 144 godziny pracy w listopadzie wypadły w 2014 roku. Tak niska liczba godzin pracy powtarza się w tym roku. W przyszłym roku będzie ponownie 160 godzin pracy.