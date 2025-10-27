REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kadry dla początkujących » Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy

Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy

27 października 2025, 13:39
[Data aktualizacji 27 października 2025, 13:42]
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
listopad 2025 godziny pracy dni wolne od pracy
Listopad 2025: godziny pracy, dni wolne od pracy
Shutterstock

Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?

Dni wolne od pracy - listopad 2025

Zgodnie z kalendarzem na 2025 rok mamy 5 pełnych weekendów w listopadzie, co daje nam 10 dni wolnych od pracy. W tym miesiącu wypadają też dwa święta ustawowo wolne od pracy:

  • 1 listopada czyli Wszystkich Świętych Zmarłych (sobota),
  • 11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości (wtorek).

Łącznie w listopadzie jest więc 12 dni wolnych od pracy. Dla porównania we wrześniu i w październiku było tylko 8 dni wolnych.

listopad 2025 dni wolne godziny pracy.

Listopad 2025: dni wolne + jeden dzień wolny za święto wypadające w sobotę

Shutterstock

Zobacz również:

Godziny pracy w listopadzie 2025

Po odjęciu dni wolnych od pracy od wszystkich dni w miesiącu, pozostaje 18 dni roboczych. Mnożąc 18 przez 8 godzin, otrzymujemy wynik 144 godzin roboczych. Najczęstszą liczbą godzin pracy w miesiącu jest 160 lub 168 godzin. Natomiast najczęściej w roku pracuje się albo 160 albo 168 godzin w miesiącu. Miesiącami z największą liczbą godzin pracy były lipiec i październik - po 184 godziny.

Ważne

W listopadzie 2025 r. są 144 godziny pracy.

Polecamy: Kalendarz 2026

Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?

W celu ustalenia liczby godzin pracy w miesiącu mnoży się 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Następnie dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby pozostałych dni roboczych w miesiącu. Na końcu odejmuje się iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu. Na przykładzie listopada:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)
  2. brak dodatkowych dni roboczych
  3. 160 godzin - 8 x 2 =144 godziny

Godziny pracy - listopad 2025

Zwykle w listopadzie jest 160 godzin pracy. W 2024 r. w tym miesiącu pracowaliśmy 152 godziny. Ostatni raz 144 godziny pracy w listopadzie wypadły w 2014 roku. Tak niska liczba godzin pracy powtarza się w tym roku. W przyszłym roku będzie ponownie 160 godzin pracy.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)

Źródło: INFOR
