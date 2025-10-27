Listopad 2025: dni wolne, godziny pracy
Listopad to miesiąc z najniższą liczbą godzin pracy w całym 2025 roku. W każdym innym miesiącu pracujemy dłużej niż 144 godziny. Kiedy jest najwięcej pracy? Ile godzin pracy było w poprzednich latach w listopadzie i jak będzie w 2025 roku?
- Dni wolne od pracy - listopad 2025
- Godziny pracy w listopadzie 2025
- Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?
- Godziny pracy - listopad 2025
Dni wolne od pracy - listopad 2025
Zgodnie z kalendarzem na 2025 rok mamy 5 pełnych weekendów w listopadzie, co daje nam 10 dni wolnych od pracy. W tym miesiącu wypadają też dwa święta ustawowo wolne od pracy:
- 1 listopada czyli Wszystkich Świętych Zmarłych (sobota),
- 11 listopada czyli Narodowe Święto Niepodległości (wtorek).
Łącznie w listopadzie jest więc 12 dni wolnych od pracy. Dla porównania we wrześniu i w październiku było tylko 8 dni wolnych.
Godziny pracy w listopadzie 2025
Po odjęciu dni wolnych od pracy od wszystkich dni w miesiącu, pozostaje 18 dni roboczych. Mnożąc 18 przez 8 godzin, otrzymujemy wynik 144 godzin roboczych. Najczęstszą liczbą godzin pracy w miesiącu jest 160 lub 168 godzin. Natomiast najczęściej w roku pracuje się albo 160 albo 168 godzin w miesiącu. Miesiącami z największą liczbą godzin pracy były lipiec i październik - po 184 godziny.
W listopadzie 2025 r. są 144 godziny pracy.
Jak obliczyć liczbę godzin pracy w miesiącu?
W celu ustalenia liczby godzin pracy w miesiącu mnoży się 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu. Następnie dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby pozostałych dni roboczych w miesiącu. Na końcu odejmuje się iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela w miesiącu. Na przykładzie listopada:
- 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)
- brak dodatkowych dni roboczych
- 160 godzin - 8 x 2 =144 godziny
Godziny pracy - listopad 2025
Zwykle w listopadzie jest 160 godzin pracy. W 2024 r. w tym miesiącu pracowaliśmy 152 godziny. Ostatni raz 144 godziny pracy w listopadzie wypadły w 2014 roku. Tak niska liczba godzin pracy powtarza się w tym roku. W przyszłym roku będzie ponownie 160 godzin pracy.
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)
