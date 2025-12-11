REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity

Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 14:29
sklep spożywczy, market
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

Podwyżki o 30% w ciągu 5 lat

W komunikacie z 11 grudnia 2025 r. firma Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. poinformowała, że w ostatnich pięciu latach łączny wzrost wynagrodzeń pracowników wynosi ponad 30%, co plasuje firmę dzisiaj na drugim miejscu w branży handlowej pod względem poziomu wynagrodzeń.

Kaufland zapowiada również wprowadzenie podwyżek dla pracowników zatrudnionych w innych obszarach działalności. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i harmonogramu zmian zostaną przedstawione w lutym 2026 roku. Celem planowanych działań jest dalsze wzmacnianie polityki wynagrodzeń oraz konsekwentne budowanie atrakcyjnych warunków pracy w całej organizacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Konkretne kwoty wynagrodzeń dla najpopularniejszych stanowisk

Od stycznia 2026 roku wynagrodzenie na stanowiskach sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy wynosić będzie wraz z dodatkami od 5 300 złotych do 6200 zł brutto.

Kaufland jako jedna z największych sieci handlowych w kraju niezmiennie dokłada wszelkich starań, aby wyznaczać najwyższe standardy w ramach realizowanej polityki personalnej, a tym samym oferować konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia. Doskonale rozumiemy również, że w dzisiejszych, niepewnych czasach pracownicy oczekują przede wszystkim stabilności i pewności zatrudnienia. Naszą konkurencyjność budujemy na wyjątkowo bogatym pakiecie benefitów pozapłacowych, który realnie wspiera naszych pracowników i ich rodziny w życiu codziennym – od prywatnej opieki medycznej, po pakiety sportowe i wsparcie socjalne. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa finansowego i socjalnego, ponieważ wierzymy, że doceniony pracownik to klucz do naszego wspólnego sukcesu – mówi Małgorzata Ławnik, Dyrektor Personalny w Kaufland Polska.

Regularne przeglądy wynagrodzeń i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności zatrudnienia to kroki podejmowane przez Kaufland do realizacji ważnego celu pozostawania pracodawcą pierwszego wyboru.

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Bony świąteczne i bogaty pakiet na Święta

Grudniowy pakiet wsparcia dla pracowników Kaufland obejmuje szereg świadczeń przygotowanych z myślą o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Rokrocznie Kaufland przyznaje pracownikom bony zakupowe, które można wykorzystać w marketach sieci zarówno przed Świętami Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocą. Pracownicy marketów otrzymali w grudniu 2025 r. dwukrotne doładowanie bonów umożliwiających dokonanie zakupów w sklepach Kaufland, o łącznej wartości od 1060 PLN do 1100 PLN.

Jednocześnie od 1 grudnia br. ruszyła dystrybucja ponad 19 tys. atrakcyjnych paczek świątecznych. Jest to wyraz wdzięczności za codzienne zaangażowanie i ciężką pracę całego zespołu, który firma w ten sposób chce szczególnie docenić. Paczki świąteczne każdego roku otrzymują także emerytowani pracownicy sieci.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Szeroki pakiet benefitów

Kaufland Polska, oprócz zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i szerokich możliwości rozwoju zawodowego, oferuje pracownikom obszerny katalog benefitów pozapłacowych skoncentrowanych na zdrowiu, równowadze i wsparciu socjalnym. W ramach dbałości o zdrowie fizyczne i kondycję, pracownicy otrzymują dostęp do karty MultiSport, mogą nieodpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych (w tym rajdzie rowerowym i biegach firmowych), a w centrali i magazynach korzystać z gabinetów fizjoterapeutycznych oraz firmowej siłowni i zajęć sportowych. Kompleksowa opieka zdrowotna obejmuje prywatną opiekę medyczną, możliwość objęcia nią bliskich, sezonowe szczepienia przeciwko grypie oraz wykłady prozdrowotne.

Dodatkowe bezpieczeństwo finansowe gwarantuje grupowe ubezpieczenie na życie i NNW na preferencyjnych warunkach (również dla rodziny i partnerów/partnerek). Firma wspiera pracowników materialnie przez system bezzwrotnych zapomóg dla osób w trudnej sytuacji losowej, a także specjalną wyprawkę dla maluszka dla nowych rodziców. Kaufland oferuje także nagrody i imprezy jubileuszowe po 10, 25 i 40 latach pracy, a także wspiera rozwój, zapewniając zniżki na studia i szkolenia na Uniwersytecie WSB Merito i Uniwersytecie SWPS. Całość dopełniają restauracje pracownicze dostępne w centrali i centrach logistycznych.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 255 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
11 gru 2025

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

Od 1 stycznia 2026 r. dla wszystkich na zleceniu czy JDG - 3 miesięczne okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o stażach? Problematyka wypowiedzenia umowy o pracę na granicy wejścia rygoru 3-miesięczngo terminu wypowiedzenia
11 gru 2025

W praktyce biznesowej firm bardzo często pojawia się problem ustalenia prawidłowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracownik „wchodzi” w 3-letni staż zatrudnienia już w trakcie biegu wypowiedzenia. Powoduje to liczne wątpliwości po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Co więcej, od 1 stycznia 2026 r. dla niektórych zaczną obowiązywać dłuższe okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o zaliczaniu okresów pracy na różnych podstawach do stażu pracy.
Ci rodzice mogą odzyskać utracone uprawnienia. Jest ważny krok Sejmowej Komisji w tej sprawie
11 gru 2025

W Sejmie zapadła ważna decyzja, która może odmienić sytuację wielu polskich rodzin. Komisja do Spraw Petycji podjęła działania dotyczące grupy rodziców, którzy przez lata czuli się pokrzywdzeni przez obowiązujące przepisy. Czy czekają nas istotne zmiany w prawie pracy? Ministerstwo Rodziny zostało wezwane do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.
11 gru 2025

Przywykliśmy myśleć o Karcie Dużej Rodziny (KDR) głównie jako o katalogu ulg – tańsze bilety, rabaty na zakupy, ulgi czy bezpłatne wejścia do parków narodowych. W praktyce KDR działa jednak szerzej: w wielu miejscach daje pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych, również w 2026 r. istotnie wpływa na sytuację posiadaczy KDR na rynku pracy.

REKLAMA

Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie emerytur i rent do MRPiPS
11 gru 2025

W piśmie skierowanym do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Marcin Wiącek pyta wprost, czy resort dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów, które obecnie narażają seniorów i nie tylk na utratę oszczędności życia z powodu biurokratycznych terminów i niejasnych interpretacji. Jak to możliwe, że emerytury czy renty są tak zaniżane? Czy ZUS może dalej tak postępować? Odpowiedź MRPiPS może zadecydować o losach tysięcy przyszłych emerytów.
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
10 gru 2025

W branży BPO (Business Process Outsourcing) rekrutacja często przyjmuje formę operacji masowej. Tworzenie zespołów liczących 8–10 osób w jednym procesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kompetencyjnych i kulturowych, to jedno z najtrudniejszych zadań HR w tej branży. W tym kontekście rośnie znaczenie testów psychologicznych i narzędzi diagnostycznych, które wspierają proces selekcji nie tylko pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale również – a może przede wszystkim – dopasowania do specyfiki pracy zespołowej i środowiska usługowego.
Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 2 dni zmiany w szkołach?
11 gru 2025

Czy nauczyciele, dyrektorzy i ZZ są świadome, że Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.

REKLAMA

Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
10 gru 2025

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.
PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie. Dlaczego?
10 gru 2025

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domagał się dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP – niezależnie od stażu pracy. Komisja ds. Petycji zdecydowała jednak o zakończeniu sprawy bez podejmowania inicjatywy ustawodawczej. Dlaczego?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA