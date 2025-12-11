Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

Podwyżki o 30% w ciągu 5 lat

W komunikacie z 11 grudnia 2025 r. firma Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. poinformowała, że w ostatnich pięciu latach łączny wzrost wynagrodzeń pracowników wynosi ponad 30%, co plasuje firmę dzisiaj na drugim miejscu w branży handlowej pod względem poziomu wynagrodzeń.



Kaufland zapowiada również wprowadzenie podwyżek dla pracowników zatrudnionych w innych obszarach działalności. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i harmonogramu zmian zostaną przedstawione w lutym 2026 roku. Celem planowanych działań jest dalsze wzmacnianie polityki wynagrodzeń oraz konsekwentne budowanie atrakcyjnych warunków pracy w całej organizacji.

Konkretne kwoty wynagrodzeń dla najpopularniejszych stanowisk

Od stycznia 2026 roku wynagrodzenie na stanowiskach sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy wynosić będzie wraz z dodatkami od 5 300 złotych do 6200 zł brutto.

Kaufland jako jedna z największych sieci handlowych w kraju niezmiennie dokłada wszelkich starań, aby wyznaczać najwyższe standardy w ramach realizowanej polityki personalnej, a tym samym oferować konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia. Doskonale rozumiemy również, że w dzisiejszych, niepewnych czasach pracownicy oczekują przede wszystkim stabilności i pewności zatrudnienia. Naszą konkurencyjność budujemy na wyjątkowo bogatym pakiecie benefitów pozapłacowych, który realnie wspiera naszych pracowników i ich rodziny w życiu codziennym – od prywatnej opieki medycznej, po pakiety sportowe i wsparcie socjalne. Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa finansowego i socjalnego, ponieważ wierzymy, że doceniony pracownik to klucz do naszego wspólnego sukcesu – mówi Małgorzata Ławnik, Dyrektor Personalny w Kaufland Polska.

Regularne przeglądy wynagrodzeń i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz stabilności zatrudnienia to kroki podejmowane przez Kaufland do realizacji ważnego celu pozostawania pracodawcą pierwszego wyboru.

Bony świąteczne i bogaty pakiet na Święta

Grudniowy pakiet wsparcia dla pracowników Kaufland obejmuje szereg świadczeń przygotowanych z myślą o nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Rokrocznie Kaufland przyznaje pracownikom bony zakupowe, które można wykorzystać w marketach sieci zarówno przed Świętami Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocą. Pracownicy marketów otrzymali w grudniu 2025 r. dwukrotne doładowanie bonów umożliwiających dokonanie zakupów w sklepach Kaufland, o łącznej wartości od 1060 PLN do 1100 PLN.



Jednocześnie od 1 grudnia br. ruszyła dystrybucja ponad 19 tys. atrakcyjnych paczek świątecznych. Jest to wyraz wdzięczności za codzienne zaangażowanie i ciężką pracę całego zespołu, który firma w ten sposób chce szczególnie docenić. Paczki świąteczne każdego roku otrzymują także emerytowani pracownicy sieci.

Szeroki pakiet benefitów

Kaufland Polska, oprócz zapewnienia stabilnych warunków zatrudnienia i szerokich możliwości rozwoju zawodowego, oferuje pracownikom obszerny katalog benefitów pozapłacowych skoncentrowanych na zdrowiu, równowadze i wsparciu socjalnym. W ramach dbałości o zdrowie fizyczne i kondycję, pracownicy otrzymują dostęp do karty MultiSport, mogą nieodpłatnie uczestniczyć w wydarzeniach sportowych (w tym rajdzie rowerowym i biegach firmowych), a w centrali i magazynach korzystać z gabinetów fizjoterapeutycznych oraz firmowej siłowni i zajęć sportowych. Kompleksowa opieka zdrowotna obejmuje prywatną opiekę medyczną, możliwość objęcia nią bliskich, sezonowe szczepienia przeciwko grypie oraz wykłady prozdrowotne.



Dodatkowe bezpieczeństwo finansowe gwarantuje grupowe ubezpieczenie na życie i NNW na preferencyjnych warunkach (również dla rodziny i partnerów/partnerek). Firma wspiera pracowników materialnie przez system bezzwrotnych zapomóg dla osób w trudnej sytuacji losowej, a także specjalną wyprawkę dla maluszka dla nowych rodziców. Kaufland oferuje także nagrody i imprezy jubileuszowe po 10, 25 i 40 latach pracy, a także wspiera rozwój, zapewniając zniżki na studia i szkolenia na Uniwersytecie WSB Merito i Uniwersytecie SWPS. Całość dopełniają restauracje pracownicze dostępne w centrali i centrach logistycznych.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1500 sklepów i zatrudnia ok. 155 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 255 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.