Październik 2025: godziny pracy, dni wolne

Październik 2025: godziny pracy, dni wolne

30 września 2025, 13:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
październik 2025 dni wolne godziny pracy
Październik 2025: dni wolne, godziny pracy
Shutterstock

Październik w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

Październik 2025 - godziny pracy

W październiku 2025 r. są aż 184 godziny pracy. To miesiąc z najwyższą liczbą godzin pracy w roku. Tyle samo pracowaliśmy tylko w lipcu. Dla porównania najmniej godzin pracy w 2025 roku ma listopad - tylko 144.

Październik 2025 - dni robocze

184 godzin pracy w październiku to 23 dni robocze. Październik ma 31 dni, z czego 23 to dni robocze. Wolnych od pracy zostaje 8 dni.

Październik 2025 - dni wolne od pracy

Jak już zostało wspomniane, październik 2025 r. liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (4-5, 11-12, 18-19, 25-26 października 2025 r.). Nie ma w tym miesiącu żadnego święta ustawowo wolnego od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy oprócz wszystkich niedziel w roku ustanawia 14 następujących świąt:

ŚWIĘTO

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

DZIEŃ TYGODNIA

Nowy Rok

1 stycznia 2025 r.

środa

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2025 r.

poniedziałek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

20 kwietnia 2025 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia 2025 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2025 r.

czwartek

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2025 r.

sobota

Zielone Świątki

8 czerwca 2025 r.

niedziela

Boże Ciało

19 czerwca 2025 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2025 r.

piątek

Wszystkich Świętych

1 listopada 2025 r.

sobota

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2025 r.

wtorek

pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

25 grudnia 2025 r.

czwartek

drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2025 r.

piątek

We wrześniu i października nie ma żadnego święta. Ostatnie obchodziliśmy 15 sierpnia 2025 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), a kolejne najbliższe będzie dopiero w listopadzie (1 listopada - Wszystkich Świętych). 1 listopada wypada w sobotę, a więc pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień wolny a to święto. Najlepszym wyborem wydaje się być 10 listopada (poniedziałek) przed Świętem Niepodległości.

Październik 2025 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca października z zaznaczonymi weekendami:

Październik 2025 - dni wolne, godziny pracy, kalendarz

Shutterstock

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)

Lipiec 2025 – dni wolne, godziny pracy
Lipiec 2025 – dni wolne, godziny pracy
Sierpień 2025 - dni wolne i godziny pracy
Sierpień 2025 - dni wolne i godziny pracy
Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne
Wrzesień 2025: godziny pracy, dni wolne
Źródło: INFOR
