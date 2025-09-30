Październik 2025: godziny pracy, dni wolne

Październik w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

Październik 2025 - godziny pracy

W październiku 2025 r. są aż 184 godziny pracy. To miesiąc z najwyższą liczbą godzin pracy w roku. Tyle samo pracowaliśmy tylko w lipcu. Dla porównania najmniej godzin pracy w 2025 roku ma listopad - tylko 144.

Październik 2025 - dni robocze

184 godzin pracy w październiku to 23 dni robocze. Październik ma 31 dni, z czego 23 to dni robocze. Wolnych od pracy zostaje 8 dni.

Październik 2025 - dni wolne od pracy

Jak już zostało wspomniane, październik 2025 r. liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (4-5, 11-12, 18-19, 25-26 października 2025 r.). Nie ma w tym miesiącu żadnego święta ustawowo wolnego od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy oprócz wszystkich niedziel w roku ustanawia 14 następujących świąt:

ŚWIĘTO DZIEŃ WOLNY OD PRACY DZIEŃ TYGODNIA Nowy Rok 1 stycznia 2025 r. środa Święto Trzech Króli 6 stycznia 2025 r. poniedziałek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 20 kwietnia 2025 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 21 kwietnia 2025 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2025 r. czwartek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2025 r. sobota Zielone Świątki 8 czerwca 2025 r. niedziela Boże Ciało 19 czerwca 2025 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2025 r. piątek Wszystkich Świętych 1 listopada 2025 r. sobota Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2025 r. wtorek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2025 r. czwartek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2025 r. piątek

We wrześniu i października nie ma żadnego święta. Ostatnie obchodziliśmy 15 sierpnia 2025 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), a kolejne najbliższe będzie dopiero w listopadzie (1 listopada - Wszystkich Świętych). 1 listopada wypada w sobotę, a więc pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień wolny a to święto. Najlepszym wyborem wydaje się być 10 listopada (poniedziałek) przed Świętem Niepodległości.

Październik 2025 - kalendarz

Oto kalendarz miesiąca października z zaznaczonymi weekendami:

Październik 2025 - dni wolne, godziny pracy, kalendarz Shutterstock

