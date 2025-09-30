Październik 2025: godziny pracy, dni wolne
Październik w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?
Październik 2025 - godziny pracy
W październiku 2025 r. są aż 184 godziny pracy. To miesiąc z najwyższą liczbą godzin pracy w roku. Tyle samo pracowaliśmy tylko w lipcu. Dla porównania najmniej godzin pracy w 2025 roku ma listopad - tylko 144.
Październik 2025 - dni robocze
184 godzin pracy w październiku to 23 dni robocze. Październik ma 31 dni, z czego 23 to dni robocze. Wolnych od pracy zostaje 8 dni.
Październik 2025 - dni wolne od pracy
Jak już zostało wspomniane, październik 2025 r. liczy 8 dni wolnych od pracy. Są to 4 pełne weekendy (4-5, 11-12, 18-19, 25-26 października 2025 r.). Nie ma w tym miesiącu żadnego święta ustawowo wolnego od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy oprócz wszystkich niedziel w roku ustanawia 14 następujących świąt:
ŚWIĘTO
DZIEŃ WOLNY OD PRACY
DZIEŃ TYGODNIA
Nowy Rok
1 stycznia 2025 r.
środa
Święto Trzech Króli
6 stycznia 2025 r.
poniedziałek
pierwszy dzień Wielkiej Nocy
20 kwietnia 2025 r.
niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy
21 kwietnia 2025 r.
poniedziałek
Święto Pracy
1 maja 2025 r.
czwartek
Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 maja 2025 r.
sobota
Zielone Świątki
8 czerwca 2025 r.
niedziela
Boże Ciało
19 czerwca 2025 r.
czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia 2025 r.
piątek
Wszystkich Świętych
1 listopada 2025 r.
sobota
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2025 r.
wtorek
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia 2025 r.
czwartek
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
26 grudnia 2025 r.
piątek
We wrześniu i października nie ma żadnego święta. Ostatnie obchodziliśmy 15 sierpnia 2025 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), a kolejne najbliższe będzie dopiero w listopadzie (1 listopada - Wszystkich Świętych). 1 listopada wypada w sobotę, a więc pracodawca będzie musiał wyznaczyć inny dzień wolny a to święto. Najlepszym wyborem wydaje się być 10 listopada (poniedziałek) przed Świętem Niepodległości.
Październik 2025 - kalendarz
Oto kalendarz miesiąca października z zaznaczonymi weekendami:
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025, poz. 296)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025, poz. 277)
