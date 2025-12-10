Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?

Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.

W najbliższych dniach wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (Dz.U. 2025 poz. 1661, zwana dalej ustawą o UZP). Jest to kluczowa zmiana w polskim prawie pracy, mająca ogromny wpływ na zbiorowe prawo pracy (ZPP), w tym dla nauczycieli! Ustawa ta wchodzi w życie 13 grudnia 2025 r. Ustawa o UZP wprowadza zmianę w wielu ustawach w tym w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188, 1189, dalej jako: KN). Związki Zawodowe Nauczycieli zyskają więc szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli.

Zakres regulacji ustawy o układach zbiorowych pracy

Według art. 1 ustawy, kluczowe obszary regulowane przez nową ustawę obejmują:

zawieranie, obowiązywanie, ewidencjonowanie i udostępnianie układów zbiorowych pracy;

ewidencjonowanie i udostępnianie porozumień zbiorowych;

sprawozdania dotyczące wskaźnika zasięgu rokowań zbiorowych;

ustalanie i aktualizacja Planu działania na rzecz wspierania rokowań zbiorowych.

Co może zawierać układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy może regulować szeroki zakres spraw, a lista ta jest otwarta, co oznacza, że mogą być do niej dodane dodatkowe kwestie. Związki Zawodowe Nauczycieli na tej podstawie zyskają naprawdę wiele, w tym nauczyciele! Kluczowe obszary to:

Wymiar i normy czasu pracy; Systemy i rozkłady czasu pracy; Praca w godzinach nadliczbowych; Wymiar urlopu wypoczynkowego; Warunki wynagradzania pracowników; Organizacja pracy; Bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym zagrożenia psychospołeczne; Przeciwdziałanie naruszaniu godności, mobbingowi oraz naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu; Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz urlopy szkoleniowe; Łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym; Zarządzanie wiekiem i aktywne starzenie się pracowników; Prowadzenie dialogu społecznego, w tym zasady i warunki rokowań zbiorowych, reprezentacja stron oraz udział ekspertów.

Nowa ustawa – reformatorska zmiana wprowadzająca wymogi UE

Ustawa o UZP jest długo oczekiwaną reformą, która zastępuje rozproszone przepisy działu XI Kodeksu Pracy z 1974 r. Stwarza ona samodzielny i spójny system prawny, który reguluje każdy etap życia układów zbiorowych – od zawarcia, przez obowiązywanie, po ewidencjonowanie i udostępnianie ich treści. Wyodrębnienie tych przepisów poza Kodeksem Pracy pozwoliło ustawodawcy na pełne wdrożenie wymogów dyrektywy UE 2022/2041 z października 2022 r., dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Ustawa o UZP wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela, zmiana to dokładnie to: art. 41. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.5) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Układy zbiorowe pracy dla nauczycieli mogą być zawierane na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (Dz. U. poz. 1661), z zastrzeżeniem ust. 2.".