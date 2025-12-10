REKLAMA

Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Układy zbiorowe pracy » Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?

Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?

10 grudnia 2025, 12:04
[Data aktualizacji 10 grudnia 2025, 12:26]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
związki zawodowe, 2025, 13 grudnia, układy zbiorowe pracy
Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?
Shutterstock

Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.

W najbliższych dniach wejdzie w życie nowa ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (Dz.U. 2025 poz. 1661, zwana dalej ustawą o UZP). Jest to kluczowa zmiana w polskim prawie pracy, mająca ogromny wpływ na zbiorowe prawo pracy (ZPP), w tym dla nauczycieli! Ustawa ta wchodzi w życie 13 grudnia 2025 r. Ustawa o UZP wprowadza zmianę w wielu ustawach w tym w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2025 r. poz. 620, 1019, 1160, 1188, 1189, dalej jako: KN). Związki Zawodowe Nauczycieli zyskają więc szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli.

Zakres regulacji ustawy o układach zbiorowych pracy

Według art. 1 ustawy, kluczowe obszary regulowane przez nową ustawę obejmują:

  • zawieranie, obowiązywanie, ewidencjonowanie i udostępnianie układów zbiorowych pracy;
  • ewidencjonowanie i udostępnianie porozumień zbiorowych;
  • sprawozdania dotyczące wskaźnika zasięgu rokowań zbiorowych;
  • ustalanie i aktualizacja Planu działania na rzecz wspierania rokowań zbiorowych.
Zobacz również:

Co może zawierać układ zbiorowy pracy?

Układ zbiorowy pracy może regulować szeroki zakres spraw, a lista ta jest otwarta, co oznacza, że mogą być do niej dodane dodatkowe kwestie. Związki Zawodowe Nauczycieli na tej podstawie zyskają naprawdę wiele, w tym nauczyciele! Kluczowe obszary to:

  1. Wymiar i normy czasu pracy;
  2. Systemy i rozkłady czasu pracy;
  3. Praca w godzinach nadliczbowych;
  4. Wymiar urlopu wypoczynkowego;
  5. Warunki wynagradzania pracowników;
  6. Organizacja pracy;
  7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, w tym zagrożenia psychospołeczne;
  8. Przeciwdziałanie naruszaniu godności, mobbingowi oraz naruszaniu zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
  9. Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz urlopy szkoleniowe;
  11. Łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym;
  12. Zarządzanie wiekiem i aktywne starzenie się pracowników;
  13. Prowadzenie dialogu społecznego, w tym zasady i warunki rokowań zbiorowych, reprezentacja stron oraz udział ekspertów.

Polecamy: Dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Nowa ustawa – reformatorska zmiana wprowadzająca wymogi UE

Ustawa o UZP jest długo oczekiwaną reformą, która zastępuje rozproszone przepisy działu XI Kodeksu Pracy z 1974 r. Stwarza ona samodzielny i spójny system prawny, który reguluje każdy etap życia układów zbiorowych – od zawarcia, przez obowiązywanie, po ewidencjonowanie i udostępnianie ich treści. Wyodrębnienie tych przepisów poza Kodeksem Pracy pozwoliło ustawodawcy na pełne wdrożenie wymogów dyrektywy UE 2022/2041 z października 2022 r., dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?

Ustawa o UZP wprowadza zmiany w Karcie Nauczyciela, zmiana to dokładnie to: art. 41. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.5) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„1. Układy zbiorowe pracy dla nauczycieli mogą być zawierane na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (Dz. U. poz. 1661), z zastrzeżeniem ust. 2.".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych (Dz.U. 2025 poz. 1661)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 33)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz. 986, z późn. zm.5)

