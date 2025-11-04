REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Listopad 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj

Listopad 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2025, 09:36
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
listopad 2025 kalendarz do druku
listopad 2025 kalendarz do druku, pobierz i wydrukuj
Kinga Olszacka
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Jeśli jeszcze nie masz kalendarza, wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Listopad 2025 - święta, dni wolne

Listopad ma 30 dni. W jedenastym miesiącu roku po dwóch miesiącach bez świąt ustawowo wolnych od pracy, mamy czerwone kartki w kalendarzu. Dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele miesiąca oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W listopadzie 2025 r. jest pięć pełnych weekendów (5 sobót i 5 niedziel), a więc 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, w listopadzie wypadają dwa święta:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • 1 listopada (Wszystkich Świętych) - sobota,
  • 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) - wtorek.

Wtorek staje się tym samym wolny od pracy, a co z sobotą dla pracowników, dla których jest to dzień wolny wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy? Czy to święto im "przepada"? Nie. Pracodawca musi oddać pracownikom inny dzień wolny w tym miesiącu (jeśli miesiąc to okres rozliczeniowy przyjęty u danego pracodawcy). Tym samym liczba dni wolnych od pracy w listopadzie pozostaje bez zmian czyli 10 dni weekendowych + 2 dni świąteczne.

Listopad 2025 - ważne dni, daty

Jak już zostało wspomniane, w listopadzie, z wyjątkiem niedziel, są jeszcze dwa święta. Ustawa o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy ustanawia wszystkie niedziele roku kalendarzowego oraz 14 dodatkowych świąt (tzw. czerwonych kartek). Dwa z nich wypadają właśnie w listopadzie. W sumie w tym miesiącu jest 12 dni wolnych od pracy i 18 dni pracujących. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dodatkowo jeszcze 2 daty, które warto zapamiętać:

  • 1 listopada 2025 r. (Wszystkich Świętych) - sobota
  • 2 listopada 2025 r. (Dzień Zaduszny) - niedziela
  • 11 listopada 2025 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - wtorek
  • 29 listopada 2025 r. (Andrzejki) - sobota

Listopad 2025 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz listopada i wydrukuj:

REKLAMA

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Autopromocja

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

listopad 2025 kalendarz do druku

Listopad 2025: kalendarz do druku

Infor.pl

Kalendarz do druku: listopad 2025.pdf

kalendarz do druku listopad 2025.pdf

*W listopadzie 2025 r. nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Listopad - przysłowia ludowe

Oto najbardziej znane przysłowia ludowe związane z listopadem:

  • Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
  • Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.
  • Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.
  • Jaka pogoda listopadowa taka i marcowa.
  • Słońce listopada mrozy zapowiada.
  • Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.
  • Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.
  • Na Karola słota, zima pełna błota (4 listopada).
  • Gdy na świętego Marcina (11 listopada) sucho, to Gody (25 grudnia) z pluchą.
  • Gdy na świętego Marcina mróz, będzie tęga zima.
  • Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima nam zagości.
  • Jak słoneczna jest Cecylia (22 listopada), w białej sukni będzie Wilia.
  • Kiedy w świętą Katarzynę (25 listopada) lód nie stanie, wtedy gotuj sanie.
  • O świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
  • Na świętego Andrzeja (30 listopada) trza kożucha dobrodzieja.

Polecamy: Kalendarz 2026

Zobacz również:
Powiązane
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]
Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak zwiększyć wysokość emerytury? Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21) nie każdemu przynosi korzyść
04 lis 2025

Jak zwiększyć wysokość emerytury? Należy złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy (ZUS EPD-21), ale nie każdemu przynosi on korzyść. Kto powinien złożyć wniosek, a kto nie? ZUS tłumaczy.
Przełom: wsteczne 800 plus (albo jednorazowa rekompensata) za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? [JEST OPINIA PRAWNA]
03 lis 2025

Czy możliwe jest wsteczne 800 plus za lata opieki nie tylko dla rodziców-seniorów czy 50-latków, ale też rodzin zastępczych, opiekunów faktycznych, prawnych, dyrektorów domów pomocy społecznej? Komisja Sejmowa a analizująca petycję w niniejszej sprawie - wskazała na ważne aspekty tego pomysłu. Czy świadczenie mogłoby zawierać aż tak szeroki zakres podmiotowy?
Dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Nowe przepisy
03 lis 2025

Z urzędu pracy należą się dodatkowe pieniądze dla bezrobotnych, którzy znaleźli pracę lub założyli działalność. Ile wynosi dodatek aktywizacyjny w 2025 r.? Kiedy złożyć wniosek? Co zmieniły nowe przepisy?
Pracownicy 50 plus zachwyceni uchwałą SN: takie prawo to ogromny przywilej. Wreszcie jest jednolite stanowisko co do ochrony przedemerytalnej
04 lis 2025

30 września 2025 roku Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, wydał istotną i godną uwagi uchwałę, która ma bezpośrednie znaczenie dla pracowników w wieku 50+. Sprawa dotyczyła analizy kwestii prawnej: czy przepis zakazujący wypowiedzenia umowy o pracę, zawarty w art. 39 Kodeksu pracy, obejmuje również zatrudnienie na czas określony, nawet wtedy, gdy umowa wygasa przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego?

REKLAMA

Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie wszystkich, bo nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie podpisane
03 lis 2025

Nowe prawo i prawa dla kobiet (ale nie seniorek!). Kobiety wiele lat czekały na te zmiany: rozporządzenie jest już podpisane, a nowe zasady będą już niedługo stosowane w praktyce. Kobiety nie kryją zadowolenia - i słusznie, należy im się to!
Od 1 listopada 2025 r. nowa opłata dla seniorów/emerytów: 15 zł dziennie (15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie) bez względu na wysokość emerytury. [NOWE PRZEPISY w zakresie OZZ w mocy]
04 lis 2025

W stosunku do część emerytów, a szczególnie emerytów pobierających polską emeryturę, od 1 listopada 2025 r. będą obowiązywały nowe zasady i opłaty. W stosunku do tych, którzy korzystają z OZZ będzie pobierana opłata 15 zł dziennie, co w listopadzie da niemałą sumę, bo 15 x 30 dni = 450 zł miesięcznie, za listopad 2025 r. Ustawa jest w mocy, Prezydent ją podpisał, a sprzeciw emerytów nie maleje, zresztą podobnie jak wielu organizacji, które wypowiadały się w tej kwestii. W debacie opinii publicznej, w Internecie już pojawiają się pierwsze krytyczne jak i aprobujące głosy co do nowych regulacji.
Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
01 lis 2025

Co to za święto 2 listopada? Czy 2 listopada jest dniem wolnym od pracy? Czy 2 listopada idzie się do kościoła? Czy 2 listopada sklepy są otwarte?
Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ
03 lis 2025

Od 1 listopada 2025 r. nowe zasady dla osób z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, seniorów, czy kobiet w ciąży w OZZ. Wszystko za sprawą nowej ustawy, którą podpisał Prezydent Karol Nawrocki. Nowe reguły wprowadzają pewnego rodzaju selektywność dostępu do usług, modyfikują system opłat i ograniczają kompetencje wojewody w zakresie zwolnień, jednocześnie oferując alternatywny program wsparcia ułatwiający aktywizację. Szczegóły (tych momentami kontrowersyjnych przepisów )poniżej.

REKLAMA

Dynamika wzrostu zatrudnienia obcokrajowców [Komentarz]
31 paź 2025

Na początku roku w Polsce pracowało 1 mln 45 tys. cudzoziemców – o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Obcokrajowcy stanowią obecnie 6,4 proc. wszystkich pracujących. Choć wzrost wobec ubiegłego roku jest niewielki, w perspektywie dekady zmiana jest ogromna – w 2013 r. legalnie zatrudnionych było zaledwie 93 tys. osób, dziś już blisko 1,2 mln.
Kto nadużywa zwolnień lekarskich: wszyscy, ale nie młodzi pracownicy. To kwestia nie tylko zdrowia
01 lis 2025

Polacy z roku na rok coraz częściej korzystają z L4 - tak przynajmniej wynika z najnowszych statystyk Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale czy wszyscy tak samo chętnie? Niekoniecznie. Podczas gdy starsi pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich, młodzi nadużywają... własnego zdrowia!

REKLAMA