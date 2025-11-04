Listopad 2025: kalendarz do druku (PDF). Pobierz i wydrukuj

Pobierz kalendarz listopada 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Listopad 2025 roku ma aż 12 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we listopadzie? Jeśli jeszcze nie masz kalendarza, wydrukuj i zrób notatki na kolejny miesiąc.

Listopad 2025 - święta, dni wolne

Listopad ma 30 dni. W jedenastym miesiącu roku po dwóch miesiącach bez świąt ustawowo wolnych od pracy, mamy czerwone kartki w kalendarzu. Dni wolne to oczywiście wszystkie niedziele miesiąca oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zwykle jest to sobota. W listopadzie 2025 r. jest pięć pełnych weekendów (5 sobót i 5 niedziel), a więc 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo, w listopadzie wypadają dwa święta:

1 listopada (Wszystkich Świętych) - sobota,

11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości) - wtorek.

Wtorek staje się tym samym wolny od pracy, a co z sobotą dla pracowników, dla których jest to dzień wolny wynikający z zasady pięciodniowego tygodnia pracy? Czy to święto im "przepada"? Nie. Pracodawca musi oddać pracownikom inny dzień wolny w tym miesiącu (jeśli miesiąc to okres rozliczeniowy przyjęty u danego pracodawcy). Tym samym liczba dni wolnych od pracy w listopadzie pozostaje bez zmian czyli 10 dni weekendowych + 2 dni świąteczne.

Listopad 2025 - ważne dni, daty

Jak już zostało wspomniane, w listopadzie, z wyjątkiem niedziel, są jeszcze dwa święta. Ustawa o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy ustanawia wszystkie niedziele roku kalendarzowego oraz 14 dodatkowych świąt (tzw. czerwonych kartek). Dwa z nich wypadają właśnie w listopadzie. W sumie w tym miesiącu jest 12 dni wolnych od pracy i 18 dni pracujących. W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy dodatkowo jeszcze 2 daty, które warto zapamiętać:

1 listopada 2025 r. (Wszystkich Świętych) - sobota

2 listopada 2025 r. (Dzień Zaduszny) - niedziela

11 listopada 2025 r. (Narodowe Święto Niepodległości) - wtorek

29 listopada 2025 r. (Andrzejki) - sobota

Listopad 2025 - kalendarz do druku pdf

Pobierz kalendarz listopada i wydrukuj:

listopad 2025 kalendarz do druku Listopad 2025: kalendarz do druku Infor.pl

Kalendarz do druku: listopad 2025.pdf kalendarz do druku listopad 2025.pdf

*W listopadzie 2025 r. nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Listopad - przysłowia ludowe

Oto najbardziej znane przysłowia ludowe związane z listopadem:

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.

Deszcz w początku listopada mrozy w styczniu zapowiada.

Gdy listopad z deszczem, grudzień zwykle z wiatrem.

Jaka pogoda listopadowa taka i marcowa.

Słońce listopada mrozy zapowiada.

Grzmot listopada dużo zboża zapowiada.

Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma, w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.

Na Karola słota, zima pełna błota (4 listopada).

Gdy na świętego Marcina (11 listopada) sucho, to Gody (25 grudnia) z pluchą.

Gdy na świętego Marcina mróz, będzie tęga zima.

Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jaka zima nam zagości.

Jak słoneczna jest Cecylia (22 listopada), w białej sukni będzie Wilia.

Kiedy w świętą Katarzynę (25 listopada) lód nie stanie, wtedy gotuj sanie.

O świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.

Na świętego Andrzeja (30 listopada) trza kożucha dobrodzieja.

