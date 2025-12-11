REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Czy ZUS „konfiskuje" oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie emerytur i rent do MRPiPS

Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie emerytur i rent do MRPiPS

11 grudnia 2025, 06:15
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS, RPO, MRPiPS
Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie niepokojących zmian w przepisach do MRPiPS
W piśmie skierowanym do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Marcin Wiącek pyta wprost, czy resort dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów, które obecnie narażają seniorów i nie tylk na utratę oszczędności życia z powodu biurokratycznych terminów i niejasnych interpretacji. Jak to możliwe, że emerytury czy renty są tak zaniżane? Czy ZUS może dalej tak postępować? Odpowiedź MRPiPS może zadecydować o losach tysięcy przyszłych emerytów.

Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie niepokojących zmian w przepisach do MRPiPS

Sprawa przepadku składek obywateli w ZUS. Pismo RPO do MRPiPS

  • Opisywane przez media decyzje ZUS wyłączające z ubezpieczeń społecznych nawet kilkadziesiąt lat wstecz – bez zapewnienia realnej możliwości odzyskania nienależnie pobranych składek – naruszają konstytucyjne standardy ochrony praw jednostki, w tym zaufania obywateli do państwa (art. 2 Konstytucji RP)
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czy dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów wobec zastrzeżeń co do praktyki stosowania prawa

"Gazeta Wyborcza" opisała sprawę pani Aldony, która przez 19 lat odprowadzała składki od wynagrodzenia w swej spółce; ZUS uznał, że nigdy nie powinna była ich płacić. Według ZUS jeśli ktoś ma większościowy pakiet udziałów w spółce i jednocześnie pracuje w niej na etacie, to trudno mówić o klasycznym stosunku pracy. Przyjmuje, że umowa o pracę jest pozorna, a obywatel nie powinien z jej tytułu podlegać ubezpieczeniom społecznym. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Uzasadniano je odciążeniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu i ZUS. Efektem było ograniczenie do 5 lat możliwości składania korekt deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego przez płatnika składek. Ponadto w decyzjach ZUS i orzecznictwie pojawiła się koncepcja tzw. wspólnika iluzorycznego. Chodzi o to, że gdy udział jednego ze wspólników dwuosobowej spółki z o.o. jest w ocenie organu rentowego czy sądu "iluzoryczny", to taką spółkę - mimo że w Krajowym Rejestrze Sądowym jest zarejestrowana jako dwuosobowa - należy uznać na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych za jednoosobową. Prowadzi to do uznania, że zatrudnienie pracownicze jej "niemalże jedynego" wspólnika nie jest dopuszczalne. Osoba ta nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. (...)".

Co wynika z pisma do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk od RPO?

Uszczegóławiając powyższe, do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, trafiło pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka ważne pismo w sprawie składek emerytalno-rentowych Polaków. Dokument porusza palący problem tysięcy przedsiębiorców i ubezpieczonych: utratę możliwości odzyskania nadpłaconych składek oraz niepewność prawną wynikającą z tzw. koncepcji „wspólnika iluzorycznego”. Sprawa budzi ogromne emocje i, zdaniem RPO, narusza fundamentalne zasady Konstytucji.

Ważne

Problem, który wywołał szeroką dyskusję w mediach, dotyczy zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzonych w 2022 roku. Nowe przepisy ograniczyły możliwość składania korekt raportów i deklaracji ZUS do 5 lat od dnia wymagalności składki. Choć celem ustawodawcy było uszczelnienie systemu i stabilizacja kont płatników, skutek okazał się drastyczny dla obywateli.

Jeśli na koncie powstała nadpłata (np. w wyniku błędnego przelania zbyt dużej kwoty), ZUS nie zwraca tych pieniędzy ubezpieczonemu

Jeśli błąd w rozliczeniach zostanie wykryty po upływie tego terminu, korekta nie jest już możliwa. Co gorsza, jeśli na koncie powstała nadpłata (np. w wyniku błędnego przelania zbyt dużej kwoty), ZUS nie zwraca tych pieniędzy ubezpieczonemu. Środki te są automatycznie zaliczane na przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Rzecznik Marcin Wiącek w swoim piśmie wskazuje, że taka sytuacja narusza art. 2 Konstytucji RP, gwarantujący zasadę zaufania obywatela do państwa. „Wydawanie przez ZUS decyzji wykluczających z ubezpieczeń społecznych obejmujących kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wstecz – bez jednoczesnego zapewnienia ubezpieczonemu realnej możliwości odzyskania nienależnie pobranych składek – narusza konstytucyjne standardy ochrony praw jednostki” – czytamy w dokumencie.

Widmo „wspólnika iluzorycznego”?

Drugim, równie kontrowersyjnym zagadnieniem poruszonym przez RPO, jest praktyka stosowana przez ZUS i sądy, określana mianem „wspólnika iluzorycznego”. Konstrukcja ta dotyczy najczęściej dwuosobowych spółek z o.o., w których jeden wspólnik posiada zdecydowaną większość udziałów, a drugi jedynie symboliczną część (np. po to, by spełnić wymóg dwuosobowości spółki).

Organy rentowe często kwestionują w takich przypadkach tytuł do ubezpieczeń, uznając spółkę za de facto jednoosobową. Prowadzi to do uznania, że większościowy wspólnik nie może podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu) z tytułu zatrudnienia w takiej spółce.

Rzecznik podkreśla, że pojęcie „wspólnika iluzorycznego” nie istnieje w polskim prawie i jest jedynie wytworem praktyki orzeczniczej. „Konstrukcja ta jest niedopuszczalna, bowiem nie wynika z decyzji ustawodawcy (...) i prowadzi do naruszenia Konstytucji, gdyż pozbawia uprawnionego oczekiwania opartego na racjonalnie uzasadnionym zaufaniu do prawa” – argumentuje Marcin Wiącek.

W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy działali w dobrej wierze, z dnia na dzień dowiadują się, że lata ich pracy nie zostały zaliczone do stażu emerytalnego, a wpłacone składki przepadły.

Składki to mienie. Obywatel ma prawo oczekiwać, że państwo nie pozbawi go tego mienia w sposób arbitralny

RPO zwraca uwagę, że składki na ubezpieczenie społeczne, które mają zagwarantować świadczenie w przyszłości, stanowią „mienie” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Obywatel ma prawo oczekiwać, że państwo nie pozbawi go tego mienia w sposób arbitralny.

Obecna sytuacja, w której przepisy i ich interpretacja zmieniają się na niekorzyść obywatela z mocą wsteczną, podważa poczucie bezpieczeństwa prawnego. Rzecznik zauważa, że w demokratycznym państwie prawnym jednostka musi mieć możliwość przewidzenia skutków swoich działań.

W piśmie skierowanym do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Marcin Wiącek pyta wprost, czy resort dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów, które obecnie stawiają obywateli w roli petentów narażonych na utratę oszczędności życia z powodu biurokratycznych terminów i niejasnych interpretacji. Odpowiedź Ministerstwa może zadecydować o losach tysięcy przyszłych emerytów.

Podsumowując, sprawa poruszona przez Rzecznika Praw Obywatelskich obnaża poważne problemy systemowe w funkcjonowaniu ZUS i przepisów regulujących ubezpieczenia społeczne. Polacy ryzykują dziś utratą pieniędzy i praw nabytych, jeśli tylko z jakiegoś powodu nie „zmieszczą się” w pięcioletnim terminie korekty składek lub padną ofiarą niejasnych reguł dotyczących własności spółek. Apel RPO stawia ważne pytania o to, czy polskie prawo skutecznie broni obywatela przed arbitralnością państwowych instytucji. Teraz czas na odpowiedź rządu.

5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
Seniorze: od 1 grudnia 2025 r. zmiany w wypłatach emerytur i rent
Seniorze: od 1 grudnia 2025 r. zmiany w wypłatach emerytur i rent
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
Grudzień: złożony wniosek w ZUS da Ci do 2000 zł korzyści w styczniu 2026 r.
Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie emerytur i rent do MRPiPS
11 gru 2025

W piśmie skierowanym do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Marcin Wiącek pyta wprost, czy resort dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów, które obecnie narażają seniorów i nie tylk na utratę oszczędności życia z powodu biurokratycznych terminów i niejasnych interpretacji. Jak to możliwe, że emerytury czy renty są tak zaniżane? Czy ZUS może dalej tak postępować? Odpowiedź MRPiPS może zadecydować o losach tysięcy przyszłych emerytów.
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
10 gru 2025

W branży BPO (Business Process Outsourcing) rekrutacja często przyjmuje formę operacji masowej. Tworzenie zespołów liczących 8–10 osób w jednym procesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kompetencyjnych i kulturowych, to jedno z najtrudniejszych zadań HR w tej branży. W tym kontekście rośnie znaczenie testów psychologicznych i narzędzi diagnostycznych, które wspierają proces selekcji nie tylko pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale również – a może przede wszystkim – dopasowania do specyfiki pracy zespołowej i środowiska usługowego.
Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 2 dni zmiany w szkołach?
11 gru 2025

Czy nauczyciele, dyrektorzy i ZZ są świadome, że Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.

Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
10 gru 2025

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.
PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie. Dlaczego?
10 gru 2025

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domagał się dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP – niezależnie od stażu pracy. Komisja ds. Petycji zdecydowała jednak o zakończeniu sprawy bez podejmowania inicjatywy ustawodawczej. Dlaczego?
Polacy nie chcą pracować 24/7, chociaż.. wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji
09 gru 2025

Zacieranie się granic między pracą a życiem prywatnym istotnie wpływa na życie zawodowe Polaków. Wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez Gi Group Holding, 24% respondentów odczuwa poczucie winy, gdy nie odbiera służbowych telefonów lub wiadomości po godzinach pracy, co świadczy o presji emocjonalnej towarzyszącej permanentnej dostępności.
Uwaga: 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym 7 dla prawa pracy zmienionych z mocą od 13 grudnia 2025 r.
09 gru 2025

Ważna ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2025 r. Mało kto ma tego świadomość! To co poniżej trzeba wiedzieć, tym bardziej, że zmienia się 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym prawa pracy.

Stało się, Prezydent podpisał i od grudnia 2025 r. ustawa w mocy. Uprawnienia jakich nigdy nie było dla osób wykonujących pracę zarobkową (samozatrudnionych, zleceniobiorców i innych cywilnoprawnych form zatrudnienia)
10 gru 2025

Jesteśmy podekscytowani zmianami, które planowe są na 2026 r. w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy przez inspektorów pracy decyzją, co ma zmienić tzw. "śmieciowe zatrudnienie" a przecież już od 13 grudnia 2025 r. precedensowa ustawa w mocy i uprawnienia - jakich nigdy nie było dla osób wykonujących pracę zarobkową (na zleceniu i innych cywilnoprawnych formach). Zatem i dla pracownika i dla osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy będzie dużo szerszy katalog praw. Poniżej wyjaśniamy o co chodzi.
Wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw [Aktualne informacje]
09 gru 2025

Aż 200 tys. emerytów może mieć wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Jednak korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Podajemy aktualne informacje w sprawie.
