Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik

Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik

  Artykuł partnerski
10 grudnia 2025, 13:38
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
Shutterstock

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.

Grafik pracy – jak uniknąć dziur w obsadzie?

Telefon w poniedziałek rano z informacją, że na kluczowej zmianie brakuje dwóch osób, to klasyczny efekt tego, że grafik pracy powstaje w oderwaniu od planu urlopów. Wnioski spływają mailem albo na papierze, harmonogram jest w oddzielnym arkuszu, a menedżer nie ma jednego miejsca, w którym widzi jednocześnie zaplanowane zmiany, urlopy i osoby dostępne do zastępstw.

W nowoczesnym systemie RCP te elementy są rozdzielone na dwa, ale ściśle współpracujące obszary: plan pracy (grafik) oraz moduł wniosków urlopowych z ich statusem – zatwierdzone, oczekujące, odrzucone – wraz z możliwością dodawania komentarzy przez przełożonego. Dodatkowo użytkownicy mają do dyspozycji dedykowany kalendarz urlopowy, przeznaczony właśnie do udostępniania planu urlopów zespołowi, tak aby każdy mógł przed złożeniem wniosku sprawdzić, kto i kiedy jest już nieobecny. Dzięki temu menedżer, układając grafik pracy, nie musi pamiętać o pojedynczych mailach – po prostu patrzy na plan pracy zestawiony z kalendarzem urlopowym i z wyprzedzeniem widzi dni, w których obsada jest zbyt mała, co pozwala spokojnie zaplanować zastępstwa zamiast łatać braki w ostatniej chwili.

Lista obecności w pracy – kto jest dostępny tu i teraz?

Papierowa lista obecności odpowiada tylko na jedno pytanie: czy pracownik pojawił się dziś w firmie i złożył podpis. Nie pokazuje, czy w tej chwili jest na stanowisku, wyszedł na przerwę, realizuje zadania w terenie, czy pracuje zdalnie – dlatego przy każdym pilnym zleceniu menedżer zaczyna od dzwonienia po działach i pytania „kto jest teraz na miejscu?”.

W systemie RCP ten problem rozwiązuje raport statusów obecności wyświetlany w trybie „live”, który działa jak pulpit nawigacyjny dla zespołu. W jednym widoku widać listę pracowników z aktualnym statusem (obecny, przerwa, teren, praca zdalna, brak rejestracji) oraz historią wejść i wyjść, a filtry pozwalają ograniczyć ekran do konkretnej lokalizacji, działu czy nawet pojedynczej osoby. Zamiast szukać po segregatorach z listą obecności do druku, menedżer w kilka sekund sprawdza w systemie, kto jest realnie dostępny do przejęcia klienta czy nagłego zadania, co oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędnych decyzji kadrowych.

Nadgodziny – jak je rozliczyć na podstawie raportu?

Pytania typu „jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny” czy „kiedy nadgodzinypłatne 50%, a kiedy 100%” wracają w firmach jak bumerang, szczególnie gdy menedżer widzi w zestawieniu tylko jedną liczbę: łączną pulę dodatkowych godzin. Bez rozbicia czasu pracy na kategorie trudno stwierdzić, które nadgodziny wynikają z pracy w niedziele i święta, które mają zostać odebrane jako wolne dni, a które powinny trafić bezpośrednio na listę płac – a każda pomyłka to ryzyko konfliktu z pracownikiem lub zakwestionowania rozliczeń przy kontroli.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W dobrze skonfigurowanym systemie RCP ewidencja czasu pracy może zawierać osobne kolumny dla nadgodzin do odbioru, nadgodzin zatwierdzonych i niezatwierdzonych, pracy w niedziele i święta czy godzin nocnych. Menedżer w kilka kliknięć filtruje raport po okresie, projekcie lub lokalizacji i widzi, gdzie kumulują się najdroższe nadgodziny, a gdzie pracownicy po prostu elastycznie przesuwają czas pracy, który zostanie odebrany w kolejnym miesiącu. Tak przygotowane zestawienie można następnie przekazać do działu kadr – w formie eksportu do arkusza kalkulacyjnego lub pliku zgodnego z programem kadrowo‑płacowym – dzięki czemu rozliczanie nadgodzin opiera się na spójnych danych, a nie na ręcznie tworzonych tabelkach.

Raporty czasu pracy na projektach i lokalizacjach – gdzie ucieka czas zespołu?

Przy kilku równoległych projektach albo oddziałach sama informacja, że „wszyscy wyrobili swoje 8 godzin”, niewiele mówi o tym, które zadania realnie pochłaniają najwięcej pracy i gdzie zespół jest przeciążony. Bez rozbicia czasu pracy na projekty, klientów i lokalizacje menedżer opiera decyzje o obsadzie, wycenie kontraktów czy przedłużeniu współpracy głównie na intuicji zespołu, a nie na twardych liczbach.

Raporty czasu pracy z podziałem na projekty i miejsca wykonywania pracy pozwalają przypisać każdą godzinę do konkretnego zadania, klienta lub oddziału, a potem jednym filtrem sprawdzić, ile czasu pochłonęła obsługa Klienta X, który oddział generuje najwięcej nadgodzin przy najniższej efektywności albo czy zespół więcej godzin spędza na zadaniach administracyjnych, czy na pracy billowanej. Takie zestawienia dają menedżerowi realną podstawę do renegocjowania nierentownych umów, przesunięcia zasobów tam, gdzie są najbardziej potrzebne, i obrony swoich decyzji przed zarządem nie opinią, ale konkretnymi raportami.

Podsumowanie

Dobrze zaprojektowane raporty czasu pracy nie są dodatkiem “dla kadr”, ale codziennym narzędziem menedżera do planowania grafiku, kontrolowania nadgodzin, reagowania na braki w obsadzie i przygotowania się na ewentualną kontrolę PIP. Gdy lista obecności, plan urlopów, ewidencja godzin i rozliczenia projektów pochodzą z jednego, spójnego systemu, łatwiej podejmować decyzje na podstawie danych, a nie domysłów, a zakładka Raporty w RCPonline staje się miejscem, od którego zaczyna się każda rozmowa o tym, jak naprawdę pracuje zespół.

Sandra Nowak

Autor: Sandra Nowak

Źródło zewnętrzne

Artykuł Partnera Konferencji Kongres Prawa Pracy - Firmy RCPonline.pl

Źródło: INFOR
Kadry
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
10 gru 2025

W branży BPO (Business Process Outsourcing) rekrutacja często przyjmuje formę operacji masowej. Tworzenie zespołów liczących 8–10 osób w jednym procesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kompetencyjnych i kulturowych, to jedno z najtrudniejszych zadań HR w tej branży. W tym kontekście rośnie znaczenie testów psychologicznych i narzędzi diagnostycznych, które wspierają proces selekcji nie tylko pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale również – a może przede wszystkim – dopasowania do specyfiki pracy zespołowej i środowiska usługowego.
Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 3 dni zmiany w szkołach?
10 gru 2025

Czy nauczyciele, dyrektorzy i ZZ są świadome, że Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.
Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
10 gru 2025

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.

PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie
10 gru 2025

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domagał się dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP – niezależnie od stażu pracy. Komisja ds. Petycji zdecydowała jednak o zakończeniu sprawy bez podejmowania inicjatywy ustawodawczej. Dlaczego?
Polacy nie chcą pracować 24/7, chociaż.. wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji
09 gru 2025

Zacieranie się granic między pracą a życiem prywatnym istotnie wpływa na życie zawodowe Polaków. Wiele osób wykonuje obowiązki po godzinach, rezygnując z czasu przeznaczonego na odpoczynek, rodzinę czy realizację pasji. Jak pokazuje ankieta przeprowadzona przez Gi Group Holding, 24% respondentów odczuwa poczucie winy, gdy nie odbiera służbowych telefonów lub wiadomości po godzinach pracy, co świadczy o presji emocjonalnej towarzyszącej permanentnej dostępności.
Uwaga: 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym 7 dla prawa pracy zmienionych z mocą od 13 grudnia 2025 r.
09 gru 2025

Ważna ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 listopada 2025 r. Mało kto ma tego świadomość! To co poniżej trzeba wiedzieć, tym bardziej, że zmienia się 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym prawa pracy.
Stało się, Prezydent podpisał i od grudnia 2025 r. ustawa w mocy. Uprawnienia jakich nigdy nie było dla osób wykonujących pracę zarobkową (samozatrudnionych, zleceniobiorców i innych cywilnoprawnych form zatrudnienia)
10 gru 2025

Jesteśmy podekscytowani zmianami, które planowe są na 2026 r. w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy przez inspektorów pracy decyzją, co ma zmienić tzw. "śmieciowe zatrudnienie" a przecież już od 13 grudnia 2025 r. precedensowa ustawa w mocy i uprawnienia - jakich nigdy nie było dla osób wykonujących pracę zarobkową (na zleceniu i innych cywilnoprawnych formach). Zatem i dla pracownika i dla osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy będzie dużo szerszy katalog praw. Poniżej wyjaśniamy o co chodzi.

Wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw [Aktualne informacje]
09 gru 2025

Aż 200 tys. emerytów może mieć wyższe o 1200 zł emerytury i wyrównanie w kwocie 64 tys. zł. Jednak korzystny wyrok TK z 4 czerwca 2025 r. w sprawie wcześniejszych emerytów nadal nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Podajemy aktualne informacje w sprawie.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
09 gru 2025

5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r. W obliczu globalnej niepewności Polska inwestuje w swoją stabilność i przyszłość – zarówno militarną ale i społeczną. Wzrost dochodów podatkowych, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych oraz silne wsparcie sektorów kluczowych dla życia obywateli mają na celu wzmocnienie państwa i podtrzymanie jego rozwoju w nadchodzących latach.
