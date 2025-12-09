REKLAMA

Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » 5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.

5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.

09 grudnia 2025, 10:58
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026, Polaki, budżet, zmian
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r. W obliczu globalnej niepewności Polska inwestuje w swoją stabilność i przyszłość – zarówno militarną ale i społeczną. Wzrost dochodów podatkowych, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych oraz silne wsparcie sektorów kluczowych dla życia obywateli mają na celu wzmocnienie państwa i podtrzymanie jego rozwoju w nadchodzących latach.

rozwiń >

Budżet na 2026 rok został przyjęty: ile zyskają emeryci, rodziny i pracownicy budżetówki? Szczegółowa analiza zmian

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w piątek, 5 grudnia, ustawę budżetową na 2026 rok. To dokument, który ma zapewnić stabilność finansów publicznych w trudnych czasach, gdy Polska musi sprostać unijnym regułom fiskalnym, zwiększonym wydatkom na obronność i ochronę zdrowia

Ważne

Rząd Donalda Tuska podkreśla, że wszystkie kluczowe świadczenia społeczne – od "trzynastek" i "czternastek" dla emerytów, przez 300+ i 800+ dla dzieci, po wsparcie dla aktywnych rodziców – pozostaną bez zmian. Zapewniono też środki na waloryzację emerytur, rent oraz skromne podwyżki w sferze budżetowej.

Czym jest ustawa budżetowa?

Ustawa budżetowa jest uchwalana na okres roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy i nie może zawierać przepisów zmieniających inne ustawy. Jest podstawą gospodarki finansowej państwa w danym roku budżetowym. Ustawa budżetowa składa się z:

  • budżetu państwa;
  • załączników;
  • postanowień, których obowiązek zamieszczenia i w ustawie budżetowej wynika z ustawy o finansach publicznych lub z odrębnych ustaw.

Co określa budżet państwa?

Budżet państwa określa:

  1. łączną kwotę prognozowanych podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa;
  2. łączną kwotę planowanych wydatków budżetu państwa;
  3. kwotę planowanych wydatków, obliczoną zgodnie z art. 112aa ust. 1 [ustawy], oraz kwotę planowanego limitu wydatków, o którym mowa w art. 112aa ust. 3 [ustawy];
  4. kwotę planowanego deficytu budżetu państwa wraz ze źródłami jego pokrycia;
  5. łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich;
  6. łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich;
  7. wynik budżetu środków europejskich;
  8. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa;
  9. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa;
  10. planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa;
  11. limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Budżet Państwa na 2026 rok: rekordowe wydatki na obronność, zdrowie i programy społeczne

Przyjęta ustawa budżetowa na 2026 rok została skonstruowana z myślą o dynamicznie zmieniającym się otoczeniu geopolitycznym i rozwojowych wyzwaniach, które stoją przed Polską. Rząd stawia na wzmocnienie bezpieczeństwa kraju, wsparcie zdrowia publicznego oraz kontynuację i rozwijanie programów społecznych. Kluczowe ustalenia budżetowe obejmują rekordowe nakłady na obronność, ochronę zdrowia oraz szeroko zakrojone działania wspierające rodziny, seniorów i gospodarkę.

Silna gospodarka w trudnych czasach

Według założeń ustawy budżetowej na 2026 rok, produkt krajowy brutto Polski wzrośnie realnie o 3,5%. Średnioroczna inflacja ma osiągnąć poziom 3,0%, natomiast stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,0%. Budżet zakłada dochody państwa na poziomie 647,2 mld zł, a wydatki sięgną 918,9 mld zł, co przekłada się na deficyt budżetowy w wysokości do 271,7 mld zł.

Budżet Państwa 2026. Nr 1: Bezpieczeństwo narodowe: inwestycja bez precedensu

W odpowiedzi na globalne napięcia i zmieniające się zagrożenia, Polska znacząco zwiększa wydatki na obronę narodową. W 2026 roku przeznaczone zostanie na ten cel 200,1 mld zł, co odpowiada 4,81% PKB — to najwyższy poziom finansowania obronności w historii państwa.

Budżet Państwa 2026. Nr 2: zdrowie obywateli w centrum uwagi oraz pomoc społeczna

Rok 2026 przyniesie również wyraźny wzrost finansowania systemu ochrony zdrowia. Łączne nakłady na ten sektor osiągną 247,8 mld zł, co stanowi 6,81% PKB z 2024 roku. Do najważniejszych zmian należy zwiększenie budżetu na program leczenia niepłodności metodą in-vitro do 600 mln zł (z dotychczasowych 500 mln zł) oraz potrojenie środków na telefon zaufania – z 10 mln zł do 30 mln zł.

Budżet Państwa 2026. Nr 3: Programy społeczne zostaną utrzymane, podobnie jak rozwój wsparcia dla rodzin i seniorów

Ważne

Programy społeczne zostaną utrzymane, podobnie jak rozwój wsparcia dla rodzin i seniorów

Państwo kontynuuje finansowanie szeregu kluczowych programów społecznych: Rodzina 800+ – łączne wydatki wyniosą ok. 61,7 mld zł 13. i 14. emerytura – koszt: 31,8 mld zł; Program Aktywny Rodzic – 6 mld zł; Dobry Start – ok. 1,4 mld zł. Finansowanie składek ubezpieczeń społecznych dla osób na urlopach macierzyńskich i wychowawczych – ok. 4,8 mld zł. Ponadto, od 1 marca 2026 r. przewidziana jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, która pochłonie około 22 mld zł, a zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony do 7 tys. zł (koszt: 1,2 mld zł).

Ile w 2026 r. minimalna na rękę?

Rząd odkłada w czasie ambitną reformę płacy minimalnej, która miała wykluczyć dodatki z jej podstawy i dostosować do unijnych standardów. W 2026 roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie z 4666 zł do 4806 zł brutto miesięcznie. Dla pracownika na umowie o pracę oznacza to dodatkowe 94,93 zł netto na koncie – wypłata wyniesie 3605 zł 85 gr.

Ile podwyżki dla budżetówki w 2026?

Pracownicy sektora publicznego – od urzędników, przez nauczycieli, po służby mundurowe – dostaną 3-procentową podwyżkę od 1 stycznia 2026 roku. Dotyczy to też najwyższych rangą urzędników: prezydenta, premiera, ministrów oraz parlamentarzystów. Związkowcy narzekają: to ledwie rekompensata za prognozowaną inflację (ok. 3 proc.), więc realna siła nabywcza portfeli pozostanie na tym samym poziomie.

Przykład: nauczyciel zarabiający 6000 zł brutto zyska ok. 180 zł miesięcznie przed podatkami. Dla budżetówki zatrudniającej ponad 2 mln osób to symboliczna poprawa, ale w kontekście rosnących kosztów życia – kropla w morzu. Rząd argumentuje, że priorytetem są stabilność i brak cięć, a nie "hojne datki".

Budżet 2026. Nr 4: Mieszkalnictwo i infrastruktura morska

Na wsparcie sektora mieszkaniowego zaplanowano 8,7 mld zł, z czego 6,7 mld zł pochodzić ma bezpośrednio z budżetu państwa. Istotnym elementem inwestycji infrastrukturalnych będzie również rozwój gospodarki morskiej – 2,4 mld zł, z czego 200 mln zł przeznaczone zostanie na rozpoczęcie realizacji programu budowy szkolno-badawczych statków dla uczelni morskich.

Budżet Państwa 2026. Nr 5: Dochody budżetowe – wzrost wpływów z podatków

Prognozowane dochody państwa w 2026 roku mają wzrosnąć o 43,8 mld zł w porównaniu do 2025 roku. Największy udział w wpływach ma mieć: VAT: 341,5 mld zł; CIT: 80,4 mld zł, także dzięki podwyższeniu stawki dla banków; PIT: 32 mld zł; Akcyza: 103,3 mld zł, w tym wpływy z podwyższonych stawek od alkoholu (15–30%), tytoniu (20–50%) i płynów do e-papierosów. Zmiany podatkowe obejmą również wprowadzenie Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI) jako nowej formy oszczędzania i inwestowania, która ma stanowić alternatywę dla dotychczasowego systemu opodatkowania dochodów kapitałowych.

Dług publiczny pod kontrolą? Tak

Pomimo dużego deficytu i ambitnych wydatków inwestycyjnych, relacja długu publicznego do PKB ma pozostać w granicach ustalonych w ustawie o finansach publicznych. W 2026 roku dług państwowy ma osiągnąć 53,8% PKB, a całkowite zadłużenie według definicji unijnej sięgnie 66,2% PKB, co nadal pozostaje poniżej progu 90%.

Budżet Państwa 2026: Podsumowanie

Budżet państwa na rok 2026 odzwierciedla priorytety rządu w kontekście bezpieczeństwa, zdrowia publicznego oraz kontynuacji polityki społecznej. W obliczu globalnej niepewności Polska inwestuje w swoją stabilność i przyszłość – zarówno militarną, jak i społeczną. Wzrost dochodów podatkowych, wprowadzenie nowych instrumentów finansowych oraz silne wsparcie sektorów kluczowych dla życia obywateli mają na celu wzmocnienie państwa i podtrzymanie jego rozwoju w nadchodzących latach. Budżet 2026 roku to plan – bez nowych wielkich programów, ale z zachowaniem istniejących świadczeń. Emerytów czeka skromna waloryzacja i dodatkowe "trzynastki", rodziny z dziećmi – kontynuacja 300+ i 800+. Pracownicy zyskają symbolicznie. W obliczu deficytu i unijnych ograniczeń rząd stawia na równowagę. Czy to wystarczy? Seniorzy i "niskopłatni pracownicy" liczą na lepszą inflację i ewentualne korekty w połowie roku. Szczegóły można śledzić na stronach MF i ZUS – tam trafią oficjalne tabele i kalkulatory. Można więc powiedzieć, że w 2026 roku kieszenie Polaków nieco się wypełnią, ale bez fajerwerków.

