REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.

Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 grudnia 2025, 08:59
[Data aktualizacji 11 grudnia 2025, 11:52]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026, Karta Dużej ROdziny
Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przywykliśmy myśleć o Karcie Dużej Rodziny (KDR) głównie jako o katalogu ulg – tańsze bilety, rabaty na zakupy, ulgi czy bezpłatne wejścia do parków narodowych. W praktyce KDR działa jednak szerzej: w wielu miejscach daje pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych, również w 2026 r. istotnie wpływa na sytuację posiadaczy KDR na rynku pracy.

rozwiń >

Karta Dużej Rodziny w 2026 r. - kto ma prawo?

Zasady KDR reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. KDR przysługuje:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców
  • rodzicom (także rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka) oraz małżonkom rodziców, jeśli mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na wiek dzieci;
  • dzieciom: do 18. roku życia; do 25. roku życia, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wieku – przy umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności (przy spełnieniu warunków „trójki dzieci” w rodzinie na moment wniosku)
Ważne

Ważna cecha: KDR dla rodzica jest bezterminowa, zatem i w 2026 r. obowiązuje. Rodzic oraz małżonek rodzica otrzymują KDR na czas nieokreślony. To oznacza, że nawet gdy dzieci są już dorosłe, rodzice wciąż mogą korzystać z ulg.

Rodzice z KDR również w 2026 r. mogą liczyć na priorytet w kierowaniu do form wsparcia, a co szczególnie przyciąga uwagę – na możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych nawet przez 365 dni zamiast standardowych 180. Czy pomoże to w aktywizacji zawodowej i czy państwo udźwignie koszty takiego rozwiązania również w 2026 r.? Wyjaśniamy krok po kroku – wraz z przykładami i głosami posiadaczy KDR (zanonimizowane - wypowiedzi oparte na typowych doświadczeniach rodzin).

Skąd profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.?

Okazuje się, że punktem zwrotnym w profitach dla posiadaczy KDR była i jest ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (dalej jako: ustawa), która zastępuje wcześniejszą ustawę z 2004 r. Nowe przepisy porządkują i przebudowują działania państwa w obszarze zatrudnienia, aktywizacji i funkcjonowania urzędów pracy. Przepisy nie obowiązują jeszcze rok, a już budzą wiele kontrowersji i wątpliwości. Aczkolwiek są i zwolennicy nowych regulacji – jak np. posiadacze Karty Dużej Rodziny. Zacznijmy jednak od początku, wśród celów dla wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawodawca wskazał m.in.:

  • dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia,
  • rozwój zasobów ludzkich,
  • wzmacnianie integracji i solidarności społecznej,
  • zwiększanie mobilności na rynku pracy.

W praktyce to nie tylko hasła: w ustawie wpisano mechanizmy, które mają pozwolić urzędom pracy elastyczniej dobierać pomoc do sytuacji danej osoby. I tak, przykładowo posiadacze KDR znaleźli się w grupach, które – z założenia – mają mieć łatwiejszą ścieżkę do konkretnych form wsparcia z urzędów pracy.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Posiadacze Karty Dużej Rodziny. Pierwszeństwo w pomocy z urzędu pracy: co to znaczy w praktyce?

Regulacje, obowiązujące również w 2026 r. przewidują, że bezrobotni posiadający Kartę Dużej Rodziny mają pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w formach pomocy (wśród innych wskazanych w ustawie grup). Co może być zatem formą pomocy? W zależności od sytuacji i możliwości urzędu pracy może chodzić np. o:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. zasiłek dla bezrobotnych,
  2. dodatek aktywizacyjny,
  3. szkolenia i kursy,
  4. staże, prace interwencyjne,
  5. wsparcie doradcze,
  6. środki/dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  7. inne instrumenty przewidziane w systemie.
Przykład

Jeśli jest ograniczona pula miejsc na szkoleniu albo ograniczony budżet na konkretną formę wsparcia, osoba z KDR może być obsłużona wcześniej niż ktoś spoza grup priorytetowych. Powiatowy Urząd Pracy ma 15 miejsc na szkolenie „magazynier z uprawnieniami UDT”, po którym zwykle łatwo o pracę. Chętnych jest 40. Osoba z KDR – jeśli spełnia pozostałe warunki – może zostać zakwalifikowana w pierwszej kolejności w ramach priorytetu, zamiast czekać na kwalifikacje do szkolenia w kolejnej turze.

Najgłośniejsza zmiana: 365 dni zasiłku zamiast 180 dni dla rodziców z KDR

Standardowo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni (6 miesięcy). Ustawa przewiduje jednak wyjątki – i jednym z nich są członkowie rodzin wielodzietnych posiadający KDR, którym może przysługiwać zasiłek przez 365 dni (rok). Kto dokładnie „łapie się” na 365 dni? Z punktu widzenia opisu w przepisach – chodzi o osoby bezrobotne: będące członkami rodziny wielodzietnej, posiadające ważną KDR, spełniające warunki do samego zasiłku (czyli m.in. odpowiedni okres zatrudnienia/oskładkowania w wymaganym czasie).

Czy wydłużony zasiłek naprawdę aktywizuje – czy raczej wzmacnia bezrobocie?

To rozwiązanie ma dwa oblicza. Argumenty „za” przedłużeniem okresu zasiłkowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.:

  • Stabilność finansowa: rodzic z trójką (lub większą liczbą) dzieci często nie może przyjąć pierwszej lepszej pracy „od jutra”, bo musi ułożyć opiekę, logistykę szkoły i przedszkola, dojazdy, godziny pracy. Dłuższy okres zasiłku daje czas na realne dopasowanie.
  • Większa szansa na dopasowane szkolenia: część kursów trwa tygodnie lub miesiące przy pierwszeństwie dostępu jest szansa na znalezienie dopasowanego szkolenia.
  • Ograniczenie ubóstwa okresowego: w rodzinach wielodzietnych „poduszka” oszczędnościowa statystycznie bywa mniejsza, a koszty stałe – większe.

Argumenty „przeciw” (ryzyka i koszty) przedłużeniem okresu zasiłkowego dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  • Wysoki koszt dla finansów publicznych: jeśli skala uprawnionych będzie duża, budżet Funduszu Pracy i wydatki państwa mogą mocno wzrosnąć.
  • Ryzyko spadku motywacji powrotu na rynek pracy: dłuższe świadczenie może u części osób obniżać presję szybkiego powrotu na rynek (choć nie musi – to zależy od egzekwowania aktywizacji i jakości ofert).
  • Nierówność wobec innych rodzin w trudnej sytuacji: np. samotny rodzic z dwójką dzieci też może mieć bardzo trudną sytuację, a nie skorzysta z uprawnień.

„Osobisty opiekun” w urzędzie pracy – co to może zmienić?

Nowe przepisy przewidują, że urząd pracy może zapewnić klientowi stałą opiekę wyznaczonego pracownika – doradcy ds. zatrudnienia. Dla rodzica w rodzinie wielodzietnej to może być ważniejsze, bo zamiast „biegania od okienka do okienka” i tłumaczenia swojej sytuacji kilka razy, rośnie szansa na bardziej spójny plan działania, szybsze kierowanie do adekwatnych form wsparcia, mniej chaosu organizacyjnego i papierologii.

Kalendarz 2026

KDR dla seniora – czyli dla kogo i po co?

Po zmianach z poprzednich lat KDR może dostać także osoba starsza - senior, jeśli kiedykolwiek wychowywała troje dzieci. W praktyce „KDR seniora” to nie osobny dokument, tylko potoczne określenie sytuacji, w której rodzic-senior nadal ma prawo do KDR (bezterminowo). Z perspektywy seniorów najczęściej liczą się zniżki na: leki/zdrowie (w zależności od partnerów programu), transport i paliwo, podstawowe zakupy, usługi.

Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r. Przykłady z życia + wypowiedzi posiadaczy KDR (anonimowe, przykładowe)

Poniższe cytaty są zanonimizowanymi, przykładowymi wypowiedziami odzwierciedlającymi typowe sytuacje rodzin wielodzietnych:

  • rodzic wracający na rynek pracy po przerwie. „Monika, mama trójki dzieci, 36 lat”:

„Najtrudniejsze po utracie pracy było to, że nie mogłam brać czegokolwiek na zmiany. Przedszkole działa do określonej godziny, a niania to koszt jak rata kredytu. Jeśli dłuższy zasiłek da mi pół roku więcej na znalezienie pracy w godzinach szkolnych, to ja to naprawdę wykorzystam.”

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  • priorytet na szkolenie, które realnie zmienia sytuację. „Kamil, ojciec czwórki dzieci, 41 lat”:

„Najlepsze było to, że urząd potraktował mnie poważnie: dostałem szybciej miejsce na kurs i badania. Jak człowiek ma czwórkę dzieci, nie może czekać pół roku, aż zwolni się miejsce, teraz pracuję i uczciwie zarabiam na rodzinę”.

  • KDR dla seniora – małe rabaty, duży efekt: „Pani Ewa, 67 lat, dzieci dorosłe”:

„Wcześniej myślałam, że karta jest tylko wtedy, gdy dzieci są małe. A ja mam ją cały czas. Nie jest to rewolucja, ale jak tankuję albo kupuję leki i coś jest taniej, to po miesiącu robi się konkret.”

  • rodzina zastępcza / rodzinny dom dziecka: „Agnieszka i Piotr, rodzina zastępcza”:

„U nas KDR porządkuje wiele spraw: zniżki są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest poczucie, że system widzi większą rodzinę jako coś, co wymaga dodatkowego wsparcia, a nie tłumaczenia się z każdej potrzeby.”

POLECAMY: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.

Podsumowując, Karta Dużej Rodziny przeszła długą ewolucję. Od dokumentu dającego głównie zniżki zakupowe i komunikacyjne, przekształciła się w narzędzie kompleksowego wsparcia, w tym na rynku pracy w korelacji z działaniem urzędów pracy. Nowe przepisy, szczególnie te związane z wydłużonym zasiłkiem i priorytetem w dostępie do pomocy, nadają jej zupełnie nowy, ekonomiczno-zawodowy wymiar. Mają one na celu aktywizację zawodową rodziców z dużymi rodzinami, którzy często borykają się z większymi przeszkodami na rynku pracy. Często wręcz te osoby z góry są eliminowane do zatrudnienia - bo gdy pracodawca ma w perspektywie częste zwolnienia np. na chore dzieci, to nie chce ponosić kosztów związanych z zatrudnieniem takiego, można by powiedzieć nieefektywnego pracownika. Jest to oczywiście jawna dyskryminacja i nie można takich osób eliminować z rynku pracy! Stąd też szczególne, preferencyjne traktowanie w Urzędach Pracy. Koszt tych rozwiązań dla budżetu państwa jest niepodważalny, ale potencjalne korzyści społeczne – w postaci stabilniejszego zatrudnienia i wsparcia dla rodzin – mogą być znaczące. Kluczowe będzie jednak monitorowanie efektywności tych przepisów i realna pomoc, jaką przyniosą one posiadaczom KDR w powrocie do pracy. KDR to dziś znacznie więcej niż "tylko" karta zniżkowa. To dokument potwierdzający szczególną rolę rodziny wielodzietnej w społeczeństwie i przyznający jej dodatkowe, istotne uprawnienia, w tym te związane z rynkiem pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1512)

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Powiązane
Uwaga: 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym 7 dla prawa pracy zmienionych z mocą od 13 grudnia 2025 r.
Uwaga: 12 kluczowych ustaw dla polskiego prawa, w tym 7 dla prawa pracy zmienionych z mocą od 13 grudnia 2025 r.
Stało się, Prezydent podpisał i od grudnia 2025 r. ustawa w mocy. Uprawnienia jakich nigdy nie było dla osób wykonujących pracę zarobkową (samozatrudnionych, zleceniobiorców i innych cywilnoprawnych form zatrudnienia)
Stało się, Prezydent podpisał i od grudnia 2025 r. ustawa w mocy. Uprawnienia jakich nigdy nie było dla osób wykonujących pracę zarobkową (samozatrudnionych, zleceniobiorców i innych cywilnoprawnych form zatrudnienia)
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
5 zmian w 2026 roku, które odczujesz w portfelu. Nr 3 dotyczy milionów Polaków: a wszystko w związku z uchwaleniem budżetu na 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Podwyżki dla pracowników od 2026 roku: duża sieć sklepów spożywczych podjęła decyzję. Nie tylko wynagrodzenie zasadnicze ale i konkretne benefity
11 gru 2025

Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 roku wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 roku podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce.

Od 1 stycznia 2026 r. dla wszystkich na zleceniu czy JDG - 3 miesięczne okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o stażach? Problematyka wypowiedzenia umowy o pracę na granicy wejścia rygoru 3-miesięczngo terminu wypowiedzenia
11 gru 2025

W praktyce biznesowej firm bardzo często pojawia się problem ustalenia prawidłowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy pracownik „wchodzi” w 3-letni staż zatrudnienia już w trakcie biegu wypowiedzenia. Powoduje to liczne wątpliwości po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników. Co więcej, od 1 stycznia 2026 r. dla niektórych zaczną obowiązywać dłuższe okresy wypowiedzenia w związku z nową ustawą o zaliczaniu okresów pracy na różnych podstawach do stażu pracy.
Ci rodzice mogą odzyskać utracone uprawnienia. Jest ważny krok Sejmowej Komisji w tej sprawie
11 gru 2025

W Sejmie zapadła ważna decyzja, która może odmienić sytuację wielu polskich rodzin. Komisja do Spraw Petycji podjęła działania dotyczące grupy rodziców, którzy przez lata czuli się pokrzywdzeni przez obowiązujące przepisy. Czy czekają nas istotne zmiany w prawie pracy? Ministerstwo Rodziny zostało wezwane do zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Co za profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w 2026 r.
11 gru 2025

Przywykliśmy myśleć o Karcie Dużej Rodziny (KDR) głównie jako o katalogu ulg – tańsze bilety, rabaty na zakupy, ulgi czy bezpłatne wejścia do parków narodowych. W praktyce KDR działa jednak szerzej: w wielu miejscach daje pierwszeństwo w dostępie do usług publicznych, również w 2026 r. istotnie wpływa na sytuację posiadaczy KDR na rynku pracy.

REKLAMA

Czy ZUS „konfiskuje” oszczędności emerytalne Polaków? RPO interweniuje w sprawie emerytur i rent do MRPiPS
11 gru 2025

W piśmie skierowanym do Minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Marcin Wiącek pyta wprost, czy resort dostrzega potrzebę nowelizacji przepisów, które obecnie narażają seniorów i nie tylk na utratę oszczędności życia z powodu biurokratycznych terminów i niejasnych interpretacji. Jak to możliwe, że emerytury czy renty są tak zaniżane? Czy ZUS może dalej tak postępować? Odpowiedź MRPiPS może zadecydować o losach tysięcy przyszłych emerytów.
Ewidencja czasu pracy online – jak raporty pomagają rozliczać nadgodziny i grafik
10 gru 2025

Menedżer, który próbuje ogarnąć zespół na podstawie arkuszy z grafikiem, papierowej listy obecności i maili o nadgodzinach, zwykle widzi tylko fragment prawdziwej sytuacji. Trudno wtedy odpowiedzieć na proste pytania: czy grafik pracy jest ułożony zgodnie z przepisami, kto faktycznie jest dziś dostępny, jak rozliczyć nadgodziny i czy ewidencja czasu pracy obroni się przy kontroli PIP. Nowe raporty czasu pracy w systemie RCPonline zbierają te informacje w jednym miejscu – w kolejnych częściach pokażemy pięć typowych problemów menedżera i konkretne widoki raportowe, które pomagają je rozwiązać bez żonglowania plikami.
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
10 gru 2025

W branży BPO (Business Process Outsourcing) rekrutacja często przyjmuje formę operacji masowej. Tworzenie zespołów liczących 8–10 osób w jednym procesie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów kompetencyjnych i kulturowych, to jedno z najtrudniejszych zadań HR w tej branży. W tym kontekście rośnie znaczenie testów psychologicznych i narzędzi diagnostycznych, które wspierają proces selekcji nie tylko pod kątem wiedzy czy doświadczenia, ale również – a może przede wszystkim – dopasowania do specyfiki pracy zespołowej i środowiska usługowego.
Związki zawodowe z ogromnym wpływem na pracę nauczycieli od 13 grudnia 2025 (wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS). Już za 2 dni zmiany w szkołach?
11 gru 2025

Czy nauczyciele, dyrektorzy i ZZ są świadome, że Związki Zawodowe Nauczycieli już od 13 grudnia 2025 r. zyskają szerszy zakres uprawnień i wpływ na polepszenie sytuacji nauczycieli. W jakim zakresie? No w zasadzie w każdym bo przepisy tworzą otwarty katalog. Najważniejsze jednak wydają się: wynagrodzenia i dodatki, zarządzenie wiekiem, czas pracy, work-life balance, ZFŚS.

REKLAMA

Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach
10 gru 2025

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.
PIP chciała 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Sejm zakończył prace nad petycją bez zmian w ustawie. Dlaczego?
10 gru 2025

Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy złożył petycję, w której domagał się dodatkowych dni urlopu dla pracowników PIP – niezależnie od stażu pracy. Komisja ds. Petycji zdecydowała jednak o zakończeniu sprawy bez podejmowania inicjatywy ustawodawczej. Dlaczego?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA