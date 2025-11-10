REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 r. wypadł w dniu zwolnienia lekarskiego albo urlopu. Czy przepada

Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada 2025 r. wypadł w dniu zwolnienia lekarskiego albo urlopu. Czy przepada

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2025, 22:17
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie urlop wypoczynkowy
Dzień wolny za święto w sobotę a zwolnienie lekarskie i urlop wypoczynkowy. Czy dzień wolny przepada?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Problem: Pracodawca wyznaczył dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2025 r. (Wszystkich Świętych) na dzień, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, a inny pracownik był na urlopie. Czy dzień wolny w listopadzie im przepada? Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki tłumaczy zagadnienie.

Dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada 2025 r.

W tym roku święto ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, a mianowicie 1 listopada czyli Wszystkich Świętych, wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny od pracy za to święto. Taki dzień wolny przysługuje wszystkim tym pracownikom, dla których sobota jest normalnie dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracodawca może, ale nie musi uwzględnić propozycję konkretnej daty dnia wolnego zgłoszonej przez pracowników. Zasadą jest bowiem, że zatrudniający samodzielnie wyznacza dzień wolny za święto wypadające w sobotę. Jest jeden warunek - musi to być dzień przypadający na ten sam okres rozliczeniowy, w którym wypada sobotnie święto. Przy stosowaniu miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca wybiera dzień wolny jeszcze w listopadzie.

REKLAMA

REKLAMA

Warto tutaj zaznaczyć, że dotyczy to tylko świąt wypadających w sobotę. Te, które obchodzimy w niedzielę, nie zmniejszają wymiaru czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin (jak to ma miejsce przy sobocie - art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Zgodnie z ogólną regułą ustaloną w ustawie o dniach wolnych od pracy wszystkie niedziele w roku są dniami wolnymi od pracy. Oprócz niedziel wspomniany akt prawny wylicza jeszcze 14 świąt.

Zobacz również:

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę a zwolnienie lekarskie

Co z dniem wolnym za święto wypadające w sobotę dla pracownika, który w tym czasie przebywa na zwolnieniu lekarskim? Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki tłumaczy, że kiedy pracownik jest chory, taki dzień wolny mu po prostu przepada. Pracodawca nie ma obowiązku wyznaczania zatrudnionemu innego dnia wolnego.

Zobacz również:
Ważne

Jeśli w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za święto wypadające w sobotę pracownik był na zwolnieniu lekarskim, dodatkowy dzień wolny mu przepada.

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę a urlop wypoczynkowy

A co w przypadku, kiedy pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy, a następnie okazało się, że na jeden z dni urlopowych pracodawca wyznaczył dzień wolny za święto 1 listopada 2025 roku? Może zdarzyć się tak, że pracownik już wcześniej zaplanował wyjazd w tym okresie. Tutaj sytuacja jest inna niż w poprzednim przykładzie. Dzień urlopu wypoczynkowego wraca do puli dni urlopowych pracownika. Pozostały pracownikowi urlop, do którego nabył prawo z dniem 1 stycznia 2025 r., powinien zostać wykorzystany do końca września 2026 r.

REKLAMA

Ważne

Jeśli w dniu wolnym wyznaczonym przez pracodawcę za święto wypadające w sobotę pracownik był na urlopie wypoczynkowym, dodatkowy dzień wolny mu nie przepada. Jeden dzień urlopu wraca do puli niewykorzystanych dni urlopowych.

Zobacz również:
Powiązane
W 2026 roku 2 święta wypadają w sobotę. Pracodawca wyznaczy dodatkowe dni wolne
W 2026 roku 2 święta wypadają w sobotę. Pracodawca wyznaczy dodatkowe dni wolne
2025: Kiedy pracownik dostanie płatny dzień wolny za święto w sobotę
2025: Kiedy pracownik dostanie płatny dzień wolny za święto w sobotę
Rekompensata za pracę w święto. Ile przysługuje dodatków do wynagrodzenia?
Rekompensata za pracę w święto. Ile przysługuje dodatków do wynagrodzenia?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków
10 lis 2025

Całkowicie nowe wsparcie dla dzieci w 2026 r. Duża pula środków do wykorzystania: MRPiPS ogłasza nabór wniosków. Zatem dla kogo? co? kiedy? i ile? Wyjaśniamy szczegóły.
Ponad 8% podwyżki w ZUS już od stycznia 2026
10 lis 2025

W 2026 r. ZUS zagwarantuje nam kolejną podwyżkę - jest ona niemała, bo wynosi ponad 8%. Kogo dotyczy i na czym polega? Czy są wyjątki?
Artykuł 8 Kodeksu Pracy może Ci zaszkodzić w pracy - uważaj na ten przepis, bo wiele się w nim mieści (nadużycia etyczne, moralne i obyczajowe)
10 lis 2025

Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 kwietnia 2025 roku, sygn. II PSK 90/24 stanowi o ważnym aspekcie prawa pracy, który odnosi się do artykuł 8 Kodeksu Pracy. W praktyce mało osób ma świadomość co oznacza tzw. nadużycie prawa podmiotowego. A przypominamy ignorantia iuris nocet, tak więc uważaj na art. 8 KP bo może ci zaszkodzić w pracy.
Chcesz sobie zrobić długi weekend i bierzesz urlop na żądanie? Uważaj na pułapki w przepisach - pomylisz się i wylatujesz z roboty!
10 lis 2025

Czasami pracownik musi być ostrożny jak saper - przepisy prawa pracy niby oczywiście chronią pracowników, ale można też natrafić na minę. Szczególnie ostrożnie trzeba korzystać z urlopu na żądanie - to wcale nie działa jak automat i trzeba się pilnować, żeby nie popełnić błędu.

REKLAMA

Nie da się cały czas kwitnąć [Wywiad]
07 lis 2025

Rozmowa z dr Anną Kieszkowską-Grudny, pomysłodawczynią i współredaktorką książki „Formuła wygrywania”, o pułapce nieustannej efektywności i o tym, dlaczego autentyczność i samoświadomość stają się strategicznymi kompetencjami liderów
Pielęgnacyjne świadczenie: kiedy zrozumieją, że warunkiem przyznania świadczenia nie powinno być wyłącznie posiadanie przez współmałżonka OzN orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności? NSA wciąż milczy
07 lis 2025

W ostatnich latach polski system zabezpieczenia społecznego stoi przed wyzwaniami związanymi z ochroną praw osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Jednym z najbardziej istotnych i ważnych tematów jest świadczenie pielęgnacyjne – forma wsparcia finansowego dla tych, którzy rezygnują z pracy, aby opiekować się bliskimi wymagającymi stałej pomocy. Jednak rygorystyczne przepisy często stają na drodze do uzyskania tej pomocy, nawet gdy opieka jest sprawowana na co dzień. Przykładem jest sprawa, która trafiła przed Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Szczegółowy zakres faktyczny i prawny sprawy poniżej.
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – czy takie rozwiązanie jest możliwe?
09 lis 2025

Końcówka roku to dla wielu firm czas szczególnie intensywny – realizacja planów sprzedażowych, zamykanie projektów, przygotowanie raportów i inwentaryzacje powodują, że zakres obowiązków rośnie. Pracodawcy często szukają wtedy sposobów na szybkie zwiększenie dostępnych zasobów kadrowych bez konieczności przeprowadzania żmudnego procesu rekrutacyjnego. Jednym z pomysłów, który pojawia się w praktyce, jest zawarcie umowy zlecenia z własnym pracownikiem.
Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów. Czy już w listopadzie czeka nas niespodzianka? Trwają prace w ministerstwie
06 lis 2025

Waloryzacja wynagrodzeń i zmiana mechanizmów - stanie się faktem, bo jeszcze w październiku ruszyły prace w Ministerstwie. Zapadły kluczowe propozycje zmian w ustawie dotyczącej zasad ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego ogromnej grupy pracowników w Polsce.

REKLAMA

AI nie zastąpi empatii. Joanna Sidor: Przyszłość pracy to człowiek, nie algorytm
08 lis 2025

Sztuczna inteligencja na zawsze zmieniła sposób pracy, ale nie zastąpi relacji międzyludzkich. W nowoczesnych organizacjach kluczowe znaczenie mają kompetencje miękkie – empatia, zdolności komunikacyjne i myślenie strategiczne. Liderzy HR coraz częściej poszukują talentów, które łączą biegłość technologiczną z umiejętnością budowania zaufania. Również kandydaci do pracy coraz częściej pytają o takie kwestie jak kultura organizacyjna, styl komunikacji w firmie i przestrzeń na rozwój.
Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków [ROZPORZĄDZENIE W MOCY]
06 lis 2025

Od 7 listopada 2025 r. te zmiany dotkną miliony Polaków. Rozporządzenie opublikowane 29 października 2025 r. w mocy od 7 listopada. Czas pokaże, czy nowe obostrzenia przyniosą oczekiwane efekty, czy też wymagać będą dalszych modyfikacji - ale już teraz jest pewne, że obywatele nie będą mieli tak łatwego dostępu do świadczeń jak kiedyś. Szczegóły poniżej.

REKLAMA