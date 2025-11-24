Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście?
Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście? Chodzi o udogodnienie, które dostępne jest w ZUS już od 2022 r.. Co istotne jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.
ZUS: ponad 1 mln użytkowników aplikacji mZUS
Liczba użytkowników aplikacji mobilnej mZUS przekroczyła 1 mln. Od momentu uruchomienia cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem, ułatwiając klientom szybki i wygodny dostęp do niektórych usług ZUS za pomocą smartfona.
Narzędzie, dostępne od 2022 r., jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.
Czym jest aplikacja mZUS?
Aplikacja mZUS to nowoczesne i przyjazne rozwiązanie. Milion użytkowników to ważny próg i sygnał rosnącej cyfryzacji usług publicznych w Polsce – mówi Sławomir Wasielewski, członek zarządu ZUS nadzorujący obszar IT.
– Dzięki aplikacji mZUS klienci, będąc w dowolnym miejscu, mogą złożyć wniosek, m.in. o świadczenie wychowawcze 800+. Wygodnie zarezerwują także e-wizytę, czyli wideorozmowę z pracownikiem ZUS, lub połączą się z infolinią. Co więcej, w aplikacji można też samodzielnie utworzyć elektroniczne zaświadczenie z danymi z ZUS, np. o wysokości podstawy wymiaru składek, i przekazać je instytucji, która tego oczekuje np. bankowi. Takie zaświadczenie jest opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS – dodaje wiceprezes ZUS.
Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Aby aktywować aplikację mobilną, trzeba ją powiązać ze swoim kontem na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.
Co daje mZUS?
W mZUS użytkownicy mogą:
- składać wnioski o świadczenia: wychowawcze (800+), Dobry Start czy z programu Aktywny Rodzic,
- umawiać e-wizyty i wykonywać uwierzytelnione połączenia z Centrum Kontaktu Klientów ZUS – aplikacja sama wybierze numer, jeśli klient wyrazi zgodę,
- korzystać z kalkulatora emerytalnego do wyliczenia prognozowanej wysokości przyszłej emerytury,
- sprawdzać rodzaj pobieranych świadczeń emerytalnych i rentowych z ostatniego roku,
- przeglądać zaświadczenia lekarskie (ZLA) wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
- weryfikować pobrane zasiłki z ostatnich 6 miesięcy,
- kontrolować dane dotyczące ubezpieczeń, składek, kapitału początkowego oraz stanu konta w ZUS, a także zgłoszeń członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
- umawiać wizyty w wybranych placówkach ZUS w dogodnym terminie,
- wysyłać wiadomości do ZUS i odczytywać odpowiedzi.
W najbliższych miesiącach ZUS planuje rozszerzenie aplikacji mZUS o kolejne ważne dla klientów rozwiązania. Rozwój aplikacji jest dowodem na to, że klienci coraz chętniej korzystają z usług mobilnych.
Źródło: ZUS
