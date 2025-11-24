Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście? Chodzi o udogodnienie, które dostępne jest w ZUS już od 2022 r.. Co istotne jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.

Co za wieści z ZUS! Dotyczy to już 1 mln osób. Czy jesteś na tej liście? Chodzi o udogodnienie, które dostępne jest w ZUS już od 2022 r.. Co istotne jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

ZUS: ponad 1 mln użytkowników aplikacji mZUS

Liczba użytkowników aplikacji mobilnej mZUS przekroczyła 1 mln. Od momentu uruchomienia cieszy się ona rosnącym zainteresowaniem, ułatwiając klientom szybki i wygodny dostęp do niektórych usług ZUS za pomocą smartfona.

Ważne Narzędzie, dostępne od 2022 r., jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i osób mogących skorzystać z programów świadczeń dla rodziny.

Czym jest aplikacja mZUS?

Aplikacja mZUS to nowoczesne i przyjazne rozwiązanie. Milion użytkowników to ważny próg i sygnał rosnącej cyfryzacji usług publicznych w Polsce – mówi Sławomir Wasielewski, członek zarządu ZUS nadzorujący obszar IT.

– Dzięki aplikacji mZUS klienci, będąc w dowolnym miejscu, mogą złożyć wniosek, m.in. o świadczenie wychowawcze 800+. Wygodnie zarezerwują także e-wizytę, czyli wideorozmowę z pracownikiem ZUS, lub połączą się z infolinią. Co więcej, w aplikacji można też samodzielnie utworzyć elektroniczne zaświadczenie z danymi z ZUS, np. o wysokości podstawy wymiaru składek, i przekazać je instytucji, która tego oczekuje np. bankowi. Takie zaświadczenie jest opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS – dodaje wiceprezes ZUS.

REKLAMA

Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS

Z aplikacji można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store. Aby aktywować aplikację mobilną, trzeba ją powiązać ze swoim kontem na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co daje mZUS?

W mZUS użytkownicy mogą:

składać wnioski o świadczenia: wychowawcze (800+), Dobry Start czy z programu Aktywny Rodzic,

umawiać e-wizyty i wykonywać uwierzytelnione połączenia z Centrum Kontaktu Klientów ZUS – aplikacja sama wybierze numer, jeśli klient wyrazi zgodę,

korzystać z kalkulatora emerytalnego do wyliczenia prognozowanej wysokości przyszłej emerytury,

sprawdzać rodzaj pobieranych świadczeń emerytalnych i rentowych z ostatniego roku,

przeglądać zaświadczenia lekarskie (ZLA) wystawione w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

weryfikować pobrane zasiłki z ostatnich 6 miesięcy,

kontrolować dane dotyczące ubezpieczeń, składek, kapitału początkowego oraz stanu konta w ZUS, a także zgłoszeń członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,

umawiać wizyty w wybranych placówkach ZUS w dogodnym terminie,

wysyłać wiadomości do ZUS i odczytywać odpowiedzi.

W najbliższych miesiącach ZUS planuje rozszerzenie aplikacji mZUS o kolejne ważne dla klientów rozwiązania. Rozwój aplikacji jest dowodem na to, że klienci coraz chętniej korzystają z usług mobilnych.

Źródło: ZUS