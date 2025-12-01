REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia społeczne » Ubezp. emerytalne i rentowe » Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów

Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów

01 grudnia 2025, 14:38
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS, 2025, emerytury
Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r. ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów
Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił harmonogram grudniowych wypłat. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku. O co chodzi?

rozwiń >

Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? Nie, bo nie ma takiego świadczenia, ale ZUS ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów co do wypłaty za styczeń 2026 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił harmonogram listopadowych i grudniowych wypłat świadczeń. Część seniorów otrzyma świadczenia wcześniej niż zwykle, a osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed świętami. Dodatkowo, na koniec miesiąca pojawi się niespodzianka – druga wypłata dla osób z terminem 1. dnia miesiąca, co w praktyce oznacza 15. przelew w roku od ZUS, ale uwaga nie należy tego mylić z jakimkolwiek dodatkowym świadczeniem - czy 15.stką - bo nie ma czegoś takiego.

Ważne

W grudniu ZUS przyspieszy część wypłat emerytur – osoby z terminem 25 grudnia dostaną pieniądze przed Wigilią. Seniorzy, którzy zwykle otrzymują świadczenie 1. dnia miesiąca, dostaną dodatkowy przelew 31 grudnia (za styczeń), co daje w sumie 15 wypłat w 2025 roku.

Wypłaty emerytur i rent z ZUS grudzień 2025

Termin płatności

Data, do której wypłata musi być zrealizowana

Termin przekazania środków na pocztę

Termin przekazania środków do banku

20.11.2025

20.11.2025 r.

17.11.2025 r.

19.11.2025

25.11.2025

25.11.2025 r.

20.11.2025 r.

24.11.2025 r.

01.12.2025

01.12.2025 r.

26.11.2025 r.

28.11.2025 r.

06.12.2025

05.12.2025 r.

02.12.2025 r.

04.12.2025 r.

10.12.2025

10.12.2025 r.

05.12.2025 r.

09.12.2025 r.

15.12.2025

15.12.2025 r.

10.12.2025 r.

12.12.2025 r.

20.12.2025

19.12.2025 r.

16.12.2025 r.

18.12.2025 r.

25.12.2025

23.12.2025 r.

18.12.2025 r.

22.12.2025 r.

– Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta. ZUS zadbał o to, by emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia - podkreśla ZUS.

Grudzień w ZUS: wcześniejsze wypłaty i dodatkowy przelew dla części seniorów

Końcówka roku 2025 przyniesie emerytom kilka istotnych informacji w harmonogramie wypłat świadczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdził, że w grudniu część przelewów pojawi się wcześniej niż zwykle, a dla jednej grupy seniorów miesiąc zakończy się wyjątkowo – drugą wypłatą, która w praktyce oznacza aż 15 przelewów w ciągu roku, ale uwaga nie należy tego mylić z 15-stką! To nie jest żadne dodatkowe świadczenie z ZUS.

Ważne

ZUS jasno wskazuje: "Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca w grudniu 15 emerytury. Nie ma takiego świadczenia. Jak co roku świadczenia, których termin płatności przypada 1 stycznia, wypłacimy wcześniej.".

ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów. To hit: 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.

W tym roku kalendarz sprawił, że kilka terminów wypłat koliduje z weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli termin wypłaty przypada na dzień wolny, ZUS realizuje przelew w ostatnim dniu roboczym przed tym terminem. To nie jest jednorazowa decyzja – tak działa system od lat. Które terminy zostaną przesunięte?

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

W grudniu 2025 zmiany obejmą cztery daty:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 6 grudnia (sobota) – wypłata nastąpi 5 grudnia (piątek)
  • 20 grudnia (sobota) – przelew pojawi się 19 grudnia (piątek)
  • 25 grudnia (Boże Narodzenie) – pieniądze trafią na konta 23 grudnia, a w niektórych przypadkach nawet 22 grudnia
  • 1 stycznia 2026 (Nowy Rok) – świadczenie zostanie wypłacone 31 grudnia 2025

Dla osób z terminem 25 grudnia zmiana jest szczególnie korzystna – środki pojawią się tuż przed Wigilią, co pozwoli na sfinansowanie ostatnich świątecznych zakupów.

ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów. To hit: 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.

Najciekawsza informacja dotyczy seniorów, którzy zwykle otrzymują świadczenie pierwszego dnia miesiąca. Ponieważ 1 stycznia to dzień wolny, ZUS wypłaci styczniową emeryturę już 31 grudnia 2025. W praktyce oznacza to, że w grudniu te osoby dostaną dwa przelewy: standardową emeryturę 1 grudnia, oraz styczniową wypłatę 31 grudnia. Oczywiście w styczniu 2026 r. osoby te nie dostaną już innego, dodatkowego świadczenia.

Ważne

Efekt? W całym 2025 roku seniorzy z tym terminem otrzymają aż 15 przelewów: 12 miesięcznych, 13. i 14. emeryturę oraz styczniową wypłatę zrealizowaną wcześniej. Warto jednak jeszcze raz podkreślić, że nie jest to dodatkowe świadczenie – to jedynie przesunięcie terminu wypłaty z początku stycznia na koniec grudnia.

Czy wcześniejsze wypłaty oznaczają więcej pieniędzy?

Nie. Kwota świadczenia pozostaje bez zmian, nie wpływa na podatki ani na dodatkowe emerytury (13. i 14.). To tylko zmiana terminu, choć dla wielu osób psychologicznie może to wyglądać jak „bonus” na koniec roku.

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – skutki podatkowe i składkowe

Sprawdź

Będzie 15. wypłata emerytur i rent jeszcze w grudniu 2025 r.? ZUS już ogłosił i ma wspaniałą wiadomość dla części seniorów. Ale to wcale nic nowego

Taka sytuacja to nic nowego. Jak czytamy na stronie ZUS w komunikacie np. z 2022 r. "Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2023 r. 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 29 grudnia. Coraz więcej osób otrzymuje świadczenie przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza. Poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi około 77 procent. Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, ZUS zachęca, aby rozważyli bezpieczną formę przekazywania świadczeń przelewem.".

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji emeryta-rencisty

Emeryci i renciści powinno wiedzieć, że ogłoszono obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Warto zweryfikować czy posiada się aktualny dokument. Szczegóły aktu prawnego znajdują się tutaj.

Źródło: Informacje ZUS o wypłatach emerytur i rent.

Źródło: INFOR
REKLAMA

REKLAMA

