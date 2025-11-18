Wsparcie z PFRON: staże, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, praktyki i wolontariat. Wnioski do 1 grudnia 2025 r.
Najnowszy program z PFRON dot. przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury – jest częścią większego projektu „Projektowanie Uniwersalne Kultury – Dostępność w Instytucjach Kultury”. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa dostępności instytucji kultury oraz włączenie osób z niepełnosprawnościami i seniorów w ich działania. Partnerem realizującym projekt jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całość przedsięwzięcia jest finansowana ze środków Unii Europejskiej – w ramach działania 3.3 „Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III „Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.
PFRON ogłasza: zapraszamy instytucje kultury do udziału w Programie przygotowania do staży, praktyk, wolontariatu oraz zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Program jest realizowany w ramach większego projektu o nazwie „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”.
PFRON ogłasza, że głównym celem nowego programu jest wzmocnienie kompetencji instytucji kultury w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami – zarówno jeśli chodzi o ich zatrudnienie na stałe stanowisko, jak i przyjmowanie jako stażystów, praktykantów lub wolontariuszy. Uczestnicy szkoleń oraz sesji doradczych otrzymają nie tylko niezbędną wiedzę ale i kompetencje. Można dzięki temu programowi z PFRON zbudować otwarte środowisko pracy oraz poprawić integrację całego zespołu.
Program jest realizowany w dwóch edycjach, skierowanych do różnych grup instytucji kultury:
- II edycja: teatry, filharmonie, opery oraz inne instytucje muzyczne
- III edycja: centra i ośrodki kultury oraz biblioteki
Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury przynosi zarówno korzyści społeczne, jak i korzyści dla samych organizacji. Obejmują one m.in.:
- budowanie kultury różnorodności i inkluzywności w instytucji,
- stworzenie środowiska pracy, które odzwierciedla rzeczywistą różnorodność społeczeństwa,
- wzbogacenie zespołu o nowe perspektywy i pomysły – wynikające z unikalnych doświadczeń i podejść pracowników,
- stworzenie bardziej przyjaznych i dostępnych przestrzeni kultury dla wszystkich użytkowników,
- lepsze zrozumienie, jak przygotować dostępne wydarzenia i przestrzenie dla różnych grup społecznych (w tym dla OzN),
- angażowanie społeczności w działania, które pomagają przełamywać stereotypy i bariery wobec osób z niepełnosprawnościami.
Uczestniczące instytucje otrzymają pełny pakiet wsparcia, składający się z:
- stacjonarnych szkoleń, których celem jest przygotowanie pracowników do efektywnej współpracy z osobami z niepełnosprawnościami jako członkami własnego zespołu,
- szkoleń online poświęconych dostępnej rekrutacji, przystosowaniu miejsc pracy oraz wskazówkom dotyczącym źródeł dofinansowania na stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami,
- indywidualnego i grupowego doradztwa z bezpośrednim udziałem osób z niepełnosprawnościami,
- audytu dostępności – szczegółowej oceny warunków w przestrzeniach pracowniczych, dokumentów oraz procesach obiegu dokumentów w instytucji.
Podczas sesji doradczych z udziałem OzN uczestnicy będą tworzyć własne kompendium wiedzy dla swojej instytucji – o nazwie „Zasady i metodyka zatrudniania, organizowania praktyk, staży i wolontariatu dla osób z niepełnosprawnościami (OzN)”. Stanowi ono długoterminowe źródło informacji, które będzie pomocne w przyszłości przy każdym przyjmowaniu pracowników, stażystów, praktykantów lub wolontariuszy z niepełnosprawnościami.
Warto podkreślić, że udział w programie nie wiąże instytucji z obowiązkiem zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami po zakończeniu edycji.
PFRON informuje, że zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz dostępny w Systemie Obsługi Programów – w zakładce „nabory”. Termin przyjmowania zgłoszeń: od 3 listopada 2025 roku o godzinie 15:00 do 1 grudnia 2025 roku o godzinie 15:00. Pełny regulamin programu oraz wzór wniosku znajdują się w zakładce „Do pobrania” na platformie.
