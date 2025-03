Jak najlepiej i najszybciej rozwiązać umowę o pracę?

W jaki sposób najlepiej rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą, kiedy pracownikowi zależy na czasie? Czy znalezienie nowej pracy stanowi podstawę do rozwiązania dotychczasowej umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia? W jakich sytuacjach Kodeks pracy dopuszcza natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę?

Jak najlepiej i szybko rozwiązać umowę o pracę?

Niestety, jeśli pracownikowi zależy na szybkim rozwiązaniu umowy o pracę to sam fakt znalezienia nowej pracy nie jest wystarczający do zastosowania skróconego trybu rozwiązania umowy. Należy jednak pamiętać, że po stronie pracodawcy stoi człowiek i zawsze można podjąć rozmowę, aby szczerze wytłumaczyć przyczyny chęci rozwiązania umowy w szybszym tempie. Być może pracodawca nie będzie miał nic przeciwko i wspólnie zostanie ustalony termin rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Jest to najbardziej polubowny sposób rozwiązania stosunku pracy.

Oczywiście może zdarzyć się taka sytuacja, że pracodawca będzie jeszcze potrzebował pracownika w firmie. Wówczas należy zakomunikować to przyszłemu pracodawcy i obliczyć, kiedy dokładnie dojdzie do rozwiązania umowy z okresem wypowiedzenia. Dopiero po upływie tego terminu powinna zacząć obowiązywać nowa umowa. Z pewnością przyszły pracodawca doceni komunikatywność, lojalność i odpowiedzialność kandydata do pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Niezależnie od tego, że zawsze można rozwiązać umowę za porozumieniem stron, istnieją sposoby na rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Określa je Kodeks pracy w art. 55. Otóż każda ze stron stosunku pracy (pracodawca i pracownik) może w ściśle określonych sytuacjach rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Oznacza to, że do rozwiązania umowy dojdzie bez upływu okresu wypowiedzenia wynikającego ze stażu pracy i rodzaju umowy. W omawianym przypadku należy przyjrzeć się, kiedy to pracownik może doprowadzić do natychmiastowego rozwiązania umowy. Przepisy kodeksowe podają 2 sytuacje:

orzeczenie lekarskie stwierdza szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, podczas gdy pracodawca nie przenosi go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu; pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika.

Art. 55 KP - rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia INFORLEX

Nieuzasadnione rozwiązanie umowy na podstawie art. 55 KP

Należy podkreślić, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika możliwe jest tylko w wyżej wymienionych okolicznościach. Podawanie innych powodów rozstania w oświadczeniu woli o natychmiastowym rozwiązaniu umowy będzie miało swoje konsekwencje. Art. 55 KP nie wymienia np. znalezienia nowej pracy jako przyczyny uzasadniającej zastosowanie trybu natychmiastowego. Jeśli jednak pracownik podałby taką podstawę prawną swojego oświadczenia woli, stanowiłoby to nieuzasadnione zastosowanie wspomnianego trybu. W takiej sytuacji dojdzie do rozwiązania umowy, ale pracodawca ma prawo dochodzić odszkodowania od pracownika. Uprawnienie to zostało uregulowane w Art. 611 KP.

Art. 611 KP nieuzasadnione rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika - odszkodowanie dla pracodawcy INFORLEX