Od kiedy liczy się okres wypowiedzenia?

Do 40 zł netto za godzinę w gastronomii, ok. 37 zł przy sprzątaniu. Praca sezonowa last minute: sierpień, wrzesień 2024 r.

Praca sezonowa last minute jest możliwa – przekonują eksperci rynku pracy i zapewniają, że nie brakuje ofert dla osób chcących sobie dorobić w sierpniu i we wrześniu. Ruch turystyczny nad polskim morzem w tym roku jest całkiem spory, ale uwagę zwraca fakt, że coraz częściej osoby zatrudniane do pracy sezonowej są pytane o znajomość języka obcego, co w latach ubiegłych nie było wcale oczywiste. Najwięcej ofert pracy w połowie sezonu można znaleźć w handlu i usługach. Jakie stawki oferują pracodawcy?