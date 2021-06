Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - art. 30 Kodeksu pracy

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może być dokonane zarówno z inicjatywy pracownika jak i pracodawcy. Regulację znajdziemy w przepisach prawa pracy, tj. art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. W przypadku tej formy nie jest istotny powód zakończenia współpracy. Każda ze stron stosunku pracy może zaproponować warunki rozwiązana umowy o pracę, ale druga stron nie musi ich przyjmować. W praktyce możemy wyróżnić kilka sposobów rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron:

Pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę; Pracownik składa pracodawcy propozycję rozwiązania umowy o pracę a pracodawca przyjmuję tę propozycję; Pracodawca składa ofertę pracownikowi rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją akceptuje.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę - jaka forma?

W przypadku porozumienia stron co do rozwiązania stosunku pracy je łączącego, należy wskazać, iż nie jest tu wymagana forma pisemna jako konieczna do uznania rozwiązania umowy o pracę za skuteczne. Wystarczy forma ustna. Jednakże dla celów dowodowych warto jednak posiadać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w formie pisemnej.

Zgoda na rozwiązanie umowy o pracę

Reklama

Zawarcie porozumienia stron jest zależne od woli obu stron będących stronami stosunku pracy. Zatem jedynym warunkiem skuteczności jest wyrażenie zgody na takie rozwiązanie umowy o pracę. A contrario, gdy jedna ze stron się nie zgodzi – nie dochodzi do zawarcia porozumienia w sposób skuteczny. Z punktu technicznego odrzucenie porozumienia może zostać dokonane w formie ustnej, jak również milczenie jednej ze stron poczytywane jest jako brak akceptacji na tę formę zakończenia stosunku pracy łączącego strony. Jak zostało wspomniane wcześniej, warto jednak zawsze zachować formę pisemną – dla celów dowodowych.

W piśmie do pracodawcy pracownik określa termin, wraz z którym chciałby rozwiązać umowę. Określenie terminu jest wystarczające do wywołania określonego skutku – pracownik nie musi uzasadniać swojego wniosku.

Warto wskazać w tym miejscu, iż zachowując formę pisemną, pracodawca pod podpisem pracownika na propozycji rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, powinien napisać swoją decyzję – „wyrażam zgodę” lub „nie wyrażam zgody”, nie zapomnieć o dacie oraz podpisie. W przypadku, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na tę formę rozwiązania umowy o pracę – pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia takiej umowy. Pracownik w tym przypadku ma prawo do porozumienia w kwestii skrócenia okresu wypowiedzenia. Zatem ważny jest fakt złożenia podpisów przez obie strony umowy o pracę, oraz wyrażenie zgody na ten sposób rozwiązania umowy w określonym w nim terminie i na określonych w nim warunkach rozwiązania tejże umowy.

Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Należy pamiętać, że wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, skierowany do pracodawcy, należy w świetle prawa traktować jako ofertę, którą pracodawca może zaakceptować lub odrzucić. Warto także wskazać na fakt, że wyrażenie zgody przez obie strony na taką formę zakończenia współpracy skutkuje tym, iż ani pracownik ani pracodawca nie będą mogli odwołać się do sądu pracy od zawartego porozumienia.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

Za porozumieniem można rozwiązać każdą umowę o pracę – niezależnie od okresu jej trwania. Można ją także rozwiązać w każdym czasie i z inicjatywy każdej ze stron. Porozumienie powinno zostać zawarte na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Warto wskazać w tym miejscu, że porozumienie takie, oprócz treści obligatoryjnych, tj. data rozwiązania oraz podpisy wraz z oświadczeniami, może zawierać informacje dodatkowe tj;

sposób rozliczenia i wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi;

informacje dotyczące zwrotu sprzętu służbowego;

informacje o terminie wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń, tj; premia czy prowizja.

Pobierz wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron: