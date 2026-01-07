Minimalna krajowa 2026 brutto netto. Ile wynosi na rękę? [Umowa o pracę]

Minimalna krajowa w 2026 r. jest wyższa niż 4666 zł. Takie było najniższe wynagrodzenie ustalone na cały 2025 r. Ile wynosi na rękę minimalne wynagrodzenie za pracę na umowie o pracę od 1 stycznia 2026 r.?

Minimalna krajowa 2026 r. brutto

Minimalna krajowa brutto w 2026 wynosi 4806 zł. To podwyżka zaledwie o 140 zł brutto. Jakie były wcześniejsze propozycje minimalnej płacy na 2026 r. Zwykle o najwyższą kwotę postulują związki zawodowe, a pracodawcy chcą najniższej możliwej podwyżki. Tym razem MRPiPS zaproponowało największą płacę minimalną na kolejny rok i była to kwota: 5020,00 zł brutto. Dla związków zawodowych odpowiednia byłaby wysokość płacy minimalnej na poziomie 5015,00 zł brutto. Jest to więc bardzo przybliżona kwota. Natomiast pracodawcy twierdzili, że najlepszym rozwiązaniem będzie najniższa możliwa podwyżka minimalnej krajowej czyli do kwoty 4759,00 zł brutto. Jednak znamy już kwotę podaną przez rząd, która będzie funkcjonowała od początku 2026 roku i jest to 4806 zł.

Różnica pomiędzy najwyższą a najniższa propozycją wynosiła 261 zł brutto. Gdyby płaca minimalna wzrosła do 5020,00 zł brutto byłaby to podwyżka aż o 390 zł. Trwał spór o podwyżkę. Pracodawcy nie zgadzali się na tak wysokie wynagrodzenie minimalne. Więcej o ustalaniu nowej kwoty przeczytasz w poniższych artykułach:

Minimalna krajowa 2026 netto - na rękę

Płaca minimalna obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wynosiła 4666 zł brutto, co daje 3510,92 zł netto czyli na rękę. Tyle pracownik zatrudniony na umowie o pracę otrzyma przelewu na konto lub wypłaty w gotówce od pracodawcy. To wynagrodzenie brutto potrącone o składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek dochodowy. Ile netto minimalna krajowa osiąga w 2026 roku? Z 4806,00 zł brutto wychodzi kwota 3575,85 zł netto. Dla porównania tyle wynosiłaby najniższa krajowa netto, gdyby zatwierdzone zostały propozycje związków zawodowych albo pracodawców:

Związki zawodowe: 5015,00 zł brutto - 3718,97 zł netto

Pracodawcy: 4759,00 zł brutto - 3543,94 zł netto

Różnica między najwyższą a najniższą propozycją wynosiła 175,03 zł netto.

4806 zł minimalnej krajowej w 2026 r.

Ostatecznie rząd zaproponował Radzie Dialogu Społecznego minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2026 na poziomie 4806,00 zł brutto, a stawkę godzinową w wysokości 31,40 zł brutto. Płaca minimalna wzrośnie więc o 3% czyli 140 zł. Taką propozycję wysunęło również Ministerstwo Finansów. Dużo wyższą kwotę sugerowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - 5020,00 zł brutto.

Zaproponowana przez rząd kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest zgodna z wolą Rzecznika MŚP. Agnieszka Majewska wystosowała pismo do premiera Donalda Tuska i przewodniczącego RDS Piotra Dudy, w którym wskazała, że tempo wzrostu płacy minimalnej w ostatnich latach było zbyt szybkie, co spowolniło rozwój polskich firm, zwłaszcza z sektora MŚP. Dodała, że działania proprzedsiębiorcze rządu, w tym kolejne projekty deregulacyjne, zasługują na pozytywną ocenę, ale nie zrównoważą ciężarów ekonomicznych nakładanych na firmy. Wpłynie to negatywnie na ich konkurencyjność. Rzecznik MŚP wyraża nadzieję, że końcowa płaca minimalna na 2026 r. nie odbiegnie od kwoty 4806 zł.

Minimalna krajowa 2026 - rozporządzenie

Jest już Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 1242). W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4806 zł , a minimalna stawka godzinowa 31,40 zł. Podane kwoty będą funkcjonowały od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r., ponieważ prognozowany na rok następny wskaźnik cen (przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi mniej niż 105%. Ustala się więc jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Płaca minimalna 2026 - projekt rozporządzenia gov.pl