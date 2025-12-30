Jawność płac i inne spodziewane zmiany na rynku pracy: jak uniknąć kłopotów w firmie przewidując skutki zmian

Jak uniknąć kłopotów - przewidując skutki zmian. Pięć strategicznych pytań, które każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR. Bo ryzyka lepiej identyfikować z wyprzedzeniem, zanim zrobi to regulator, technologia albo sami pracownicy.

Rynek pracy zmienia się szybciej niż firmowe strategie, ale nie musi tak być. Zamiast kolejnej rozmowy ograniczonej do rotacji i rekrutacji, warto sięgnąć po pięć pytań do działu HR, które realnie testują gotowość organizacji na nadchodzące zmiany. Bo ryzyka lepiej identyfikować z wyprzedzeniem, zanim zrobi to regulator, technologia albo sami pracownicy.

Czy gdybyśmy jutro musieli ujawnić listę płac, wywołałoby to bunt na pokładzie?

W 2026 r. jawność wynagrodzeń będzie faktem. Przepisy co prawda nie wprowadzają obowiązku publikowania widełek płacowych w ogłoszeniach o pracę, ale wzmacniają prawa pracownika i kandydata do informacji o zasadach wynagradzania, w tym prawa do uzyskania danych o poziomach wynagrodzeń w firmie oraz mechanizmach ich kształtowania. To pierwszy etap wdrażania unijnej dyrektywy.

Dla pracodawców oznacza to nie tyle rewolucję w rekrutacji, ile sygnał ostrzegawczy: w kolejnych latach transparentność płacowa będzie systematycznie rozszerzana. Jeśli firma ma tzw. "kominy płacowe" (nowi zarabiają więcej niż eksperci ze stażem) lub nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, to jest to bomba z opóźnionym zapłonem.

Czerwona flaga w odpowiedzi HR: Jakoś to uzasadnimy lub będziemy utajniać premie.

Oczekiwana odpowiedź od działu HR: Mamy plan uporządkowania siatki płac i wyrównania niesprawiedliwych różnic na początku 2026 roku, aby uniknąć kryzysu wizerunkowego i odejść kluczowych ludzi.

Jaki jest nasz „time-to-skill”, a nie tylko „time-to-hire”?

W 2026 r., przy ciągle utrzymującej się luce kadrowej w wielu sektorach, kluczowa będzie umiejętność szybkiego „doszkolenia” pracownika, a nie znalezienia gotowego ideału (bo takich nie będzie). Stąd kluczowa stanie się umiejętność organizacji nie tylko do sprawnego zatrudniania, ale również doszkalania pracowników i podnoszenia ich kompetencji.

Czerwona flaga w odpowiedzi HR: Skupiamy się na rekrutacji najlepszych z rynku.

Oczekiwana odpowiedź od działu HR: Budujemy wewnętrzną akademię, która potrafi w kilka miesięcy zrobić z pracownika obsługi klienta młodszego specjalistę ds. logistyki/analizy danych.

Które z naszych procesów rekrutacyjnych są nastawione na role, które za dwa lata przejmie AI?

Zatrudnianie ludzi do prostych, powtarzalnych czynności biurowych to dzisiaj inwestycja wysokiego ryzyka. Należy rekrutować operatorów procesów, a nie „wklepywaczy danych”. Przechodzimy do rynku pracy, w którym kluczowe są kompetencje, ale też elastyczność pracowników i umiejętność dostosowywania się do zmiennych warunków.

Czerwona flaga w odpowiedzi HR: Rekrutujemy zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez managerów działów.

Oczekiwana odpowiedź od działu HR: Zrobiliśmy audyt stanowisk. W działach administracji i obsługi nie zwiększamy zatrudnienia, lecz inwestujemy w narzędzia AI i szkolimy obecną kadrę, by je obsługiwała. Rekrutujemy tylko tam, gdzie potrzebna jest empatia, relacje i inżynieria.

Czy nasza oferta pracy jest atrakcyjna dla kogoś, kto nie chce etatu?

Specjaliści w branżach takich jak IT, marketing, finanse w 2026 r. będą coraz częściej wybierać model pracy projektowej (gig economy) dla kilku firm naraz. Sztywne ramy umowy o pracę mogą odstraszać talenty.

Czerwona flaga w odpowiedzi HR: Nasza polityka firmy wymaga pełnego zaangażowania na wyłączność.

Oczekiwana odpowiedź działu HR: Jesteśmy gotowi na ekspertów B2B. Mamy procedury wdrożenia i bezpieczeństwa danych dla ludzi, którzy pracują dla nas tylko 10-15 godzin tygodniowo, ale dają nam unikalną wiedzę.

Jaki mamy plan na silversów i cudzoziemców z dalekich kręgów kulturowych?

Pracownicy 50+ oraz cudzoziemcy niekoniecznie z kręgów bliskich kulturowo to dwa realne sposoby na pozyskanie pracowników, tam gdzie będzie ich brakowało. Jeśli firma nie umie zarządzać wiekiem ani różnorodnością, przegra walkę o zasoby.

Czerwona flaga w odpowiedzi HR: Budujemy młody, dynamiczny zespół.

Oczekiwana odpowiedź od działu HR: Wdrażamy programy mentoringowe, by zatrzymać wiedzę seniorów. Mamy też gotowe procesy (w tym anglojęzyczne systemy) na przyjęcie pracowników spoza Europy, nie tylko na produkcję, ale i do biura.