Coraz więcej seniorów wybiera przelew zamiast gotówki. Już 80% świadczeń ZUS trafia na konta bankowe

Przelewy bankowe zwiększają bezpieczeństwo i wygodę

Ubankowienie świadczeń wypłacanych przez ZUS systematycznie rośnie. W marcu 2025 roku już cztery na pięć emerytur i rent trafiły bezpośrednio na konta bankowe. To efekt nie tylko rosnącego zaufania do bankowości, ale także kampanii informacyjnych prowadzonych przez ZUS.

Eksperci podkreślają, że przelewy zwiększają bezpieczeństwo i wygodę seniorów, a także zmniejszają koszty obsługi wypłat. Mimo to wciąż istnieje grupa osób, które wolą przekaz pocztowy – szczególnie na terenach wiejskich oraz wśród seniorów potrzebujących kontaktu z drugim człowiekiem.

Przelew na konto coraz popularniejszy wśród emerytów i rencistów

Coraz więcej osób decyduje się na otrzymywanie emerytury lub renty w formie przelewów bankowych. W marcu 2025 r. poziom ubankowienia wyniósł 80 proc. Oznacza to, że cztery na pięć osób otrzymuje świadczenie na konto. Senior sam bowiem wybiera, jak chce by emerytura do niego docierała. Przelewem na bankowe konto, czy przekazem pocztowym.

- Ciągle jest możliwość wyboru przelew pocztowy lub bankowe konto i pomimo także mojej promocji bezpieczeństwa i terminowości wypłat na bankowe konto jest nadal grupa seniorów, którzy wolą gotówkę - komentuje Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Dlaczego niektórzy seniorzy nadal wybierają gotówkę?

Rzeczniczka wskazuje, że pośrednictwo poczty wybierają osoby z małych miejscowości i wsi, gdzie jest mniej bankomatów niż w miastach. Ale jest jeszcze jeden powód, przez który seniorzy mogą decydować się na wizytę listonosza.

- Drugim powodem jest być może strona socjalna. Kontakt z listonoszem jest dla samotnych seniorów bardzo ważny - wskazuje Kowalska-Matis.

W skali kraju średnio 80 proc. wszystkich świadczeń wypłacanych jest przelewem na bankowe konta.

– Przelewy bankowe oznaczają nie tylko wygodę i oszczędność czasu, ale także zwiększają bezpieczeństwo finansowe. Chcemy, aby nasi klienci swobodnie korzystali z rachunków bankowych i dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa – mówi rzeczniczka.

Gotówkowa forma wypłaty, czyli przekaz pocztowy, powoli traci na znaczeniu. Dla porównania: w grudniu 2020 roku ZUS przekazał pocztą 2,2 mln świadczeń, natomiast w 2024 roku liczba ta zmniejszyła się do 1,78 mln.

– Program ubankowienia świadczeń wypłacanych przez ZUS jest jednym z elementów naszej strategii. Wspiera on działania państwa w zakresie wzrostu obrotu bezgotówkowego w gospodarce. Ubankowienie wpływa także pozytywnie na obniżenie kosztów naszej działalności – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Świadczenia z najwyższym i najniższym poziomem ubankowienia

Z analizy danych ZUS wynika, że w grudniu ubiegłego roku wypłacono ponad 8,8 mln długoterminowych świadczeń. Bezpośrednio na konta bankowe beneficjentów zostało przekazanych 79,7 proc. z nich. To wyraźny sygnał, że klienci coraz lepiej odnajdują się w korzystaniu z nowoczesnych, szybszych i bardziej zautomatyzowanych form rozliczeń.

Niektóre ze świadczeń długoterminowych prawie w całości są wypłacane na konta bankowe. Dotyczy to nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (98,8 proc.), emerytur pomostowych (96 proc.) i świadczeń przedemerytalnych (94,9 proc.). Wysokim stopniem ubankowienia charakteryzują się również emerytury (82,3 proc.).

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku świadczeń wypłacanych osobom, które mogą mieć ograniczony dostęp do bankowości. Wśród beneficjentów programu „Mama 4+” przelew wybiera 47 proc. osób. Rentę socjalną na konto otrzymuje 66,4 proc. uprawnionych, a świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – 43,3 proc.

- Niski poziom ubankowienia w tych grupach może wynikać z wykluczenia cyfrowego lub ograniczonej mobilności. Dlatego tak ważna jest dalsza edukacja oraz rozwój usług dostosowanych do potrzeb tych osób – zaznacza Kowalska-Matis.

Edukacja i wsparcie kluczem do dalszego rozwoju

Ponieważ coraz więcej osób uprawnionych do świadczeń, również seniorów, dostrzega korzyści z posiadania konta w banku, ważny jest dalszy rozwój usług bankowych dostosowanych do tej grupy klientów. Należy umożliwić im zarówno wygodny, jak i bezpieczny dostęp do środków, które powierzają bankom. ZUS od kilku lat zapewnia tym osobom wsparcie edukacyjne i z okazji Dni Seniora prowadzi kampanię informacyjną „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.