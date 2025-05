Wyższe wynagrodzenia młodocianych i nowe stawki wpłat na PFRON od czerwca 2025 r. – sprawdź, ile wyniosą

Od 1 czerwca 2025 roku wzrosną minimalne wynagrodzenia pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe oraz kwoty wpłat na PFRON. To efekt ogłoszenia nowej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przez GUS. Sprawdź aktualne stawki obowiązujące w okresie wakacyjnym.

GUS: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2025 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za pierwszy kwartał 2025 roku – wyniosło ono 8962,28 zł. To wzrost o 485,07 zł względem czwartego kwartału 2024 roku.

Nowa stawka ma bezpośredni wpływ na minimalne wynagrodzenia pracowników młodocianych oraz wysokość miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). W artykule przedstawiamy zmiany, które wejdą w życie od 1 czerwca 2025 roku.

Nowe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych od 1 czerwca 2025 roku

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu nie może być niższe niż:

716,98 zł w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 38,80 zł);

w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 38,80 zł); 806,61 zł w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 43,66 zł);

w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 43,66 zł); 896,23 zł w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (wzrost o 49,02 zł).

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego w kolejnych latach nauki wynosi nie mniej niż 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Prawo do wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku jego wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 627,36 zł (wzrost o 33,96 zł).

Kwota wynagrodzenia pracownika młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy nie może być niższa niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Przygotowanie zawodowe takich pracowników może odbywać się przez:

naukę zawodu w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika, obejmującą praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawcy, oraz dokształcanie teoretyczne;

przyuczenie do wykonywania określonej pracy w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i które może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

W obu przypadkach konieczne jest zawarcie z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wyższe wpłaty na PFRON – nowa podstawa naliczania od czerwca 2025 roku

Z powodu ogłoszenia wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2025 roku zmieni się podstawa naliczania wpłat na PFRON.

Od wysokości przeciętnego wynagrodzenia ustalana jest wysokość miesięcznych wpłat na PFRON. Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale br. wynosi 3643,17 zł. Kwota ta jest wyższa o 197,18 zł od kwoty obowiązującej od 1 marca do 31 maja 2025 roku.

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Liczbę pracowników należy ustalać w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

