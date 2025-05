Masz świadczenie przedemerytalne i dorabiasz? Do 31 maja musisz rozliczyć się z ZUS

Kto musi rozliczyć się z ZUS i w jakim terminie?

Zbliża się ważny termin dla osób otrzymujących zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i jednocześnie osiągających dodatkowy przychód. Do 31 maja 2025 roku należy rozliczyć się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za okres od 1 marca 2024 roku do 29 lutego 2025 roku.

REKLAMA

Obowiązek dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i przedsiębiorców oraz osób uzyskujących dochody z innych źródeł. Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłat.

Co grozi za przekroczenie progów przychodów?

Osoby, które dostają z ZUS zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracują żeby do nich dorobić – do końca maja muszą rozliczyć się z ZUS-em.

REKLAMA

- Na podstawie zaświadczenia o tym, ile ktoś „dorobił” ustalimy, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Według rzeczniczki, żeby ZUS mógł wybrać korzystny sposób rozliczenia, pracodawca powinien na zaświadczeniu o zarobkach, wykazać przychody, które ktoś osiąga w kolejnych miesiącach rozliczanego roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- Niestety, osoby na przedemerytalnym to osoby, które jeszcze nie mają ustawowego wieku emerytalnego, a więc są zobowiązane są do przestrzegania określonych limitów przychodu. Jeśli przychód przekracza określone progi, tj. 25 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone — wyjaśnia Kowalska-Matis.

Rzeczniczka przypomina, że ustawowy wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS?

REKLAMA

Po to żeby ZUS mógł rozliczyć przychody za dany rok rozliczeniowy, osoby dorabiające do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego muszą do 31 maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenia z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2024 roku do 29 lutego 2025 roku, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie, w którym przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Warto również pamiętać, że rozliczeniu podlegają przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

ZUS wybierze korzystniejszy sposób rozliczenia

- My zawsze wybieramy korzystniejszy dla naszego klienta wariant rozliczenia wypłacanych przez nas świadczeń – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wyjaśnia, ze ZUS może dokonać rozliczenia świadczenia na podstawie przychodu za każdy miesiąc osobno lub z łącznego przychodu za cały okres rozliczeniowy. Zakład ustali, czy w okresie od marca 2024 roku do lutego 2025 roku świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno zostać zmniejszone lub zawieszone.

- Niektóre osoby mogą również spodziewać się wyrównania – zapewnia rzeczniczka.

Co grozi za przekroczenie progów przychodów?

Aby otrzymać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, roczna kwota przychodu w okresie rozliczeniowym od marca 2024 roku do lutego 2025 roku nie może przekroczyć 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku, tj. 21466,80 zł brutto. W przypadku, gdy przychód przekroczy tę kwotę, ale nie będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 60106,80 zł brutto, ZUS dokona potrąceń ze świadczenia.

Natomiast po przekroczeniu kwoty 60106,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia. Gwarantowana kwota świadczenia przysługująca osobie osiągającej przychód przekraczający 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia wynosi 897,35 zł.