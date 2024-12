Minimalne wynagrodzenie (brutto - netto) i inne należności przysługujące pracownikom w 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4666 zł brutto. Zmiana wysokość minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wysokość niektórych należności i innych świadczeń należnych pracownikom. Z kolei od 1 stycznia 2025 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 30,50 zł brutto.

Obliczanie minimalnego wynagrodzenia za pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę to minimalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych.

Przepisy jednak określają, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy;

dodatku za szczególne warunki pracy.

4666 zł minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 4666 zł brutto. Kwota ta dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu, wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Ile to będzie netto? Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów pracownik w wieku ponad 26 lat, świadczący pracę w miejscowości zamieszkania, bez uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), zarabiający 4666 zł brutto otrzyma na rękę 3510,92 zł netto.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 30,50 zł brutto. W przypadku stawki godzinowej kwota netto, zależnie od uwarunkowań, może wynieść od 30,50 zł do 20,62 zł.

Wysokość należności i świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem

Przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przewidują, że od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalane są niektóre należności pracownicze i inne świadczenia.

Prawo pracy

Należność Wysokość w 2025 r. Minimalna godzinowa stawka wynagrodzenia za pracę styczeń, marzec, kwiecień: 27,77 zł ;

; luty, maj, czerwiec, sierpień, grudzień*: 29,16 zł ;

; lipiec, październik: 25,36 zł ;

; wrzesień: 26,51 zł ;

; listopad: 32,40 zł *uwzględnia dzień wolny od pracy w Wigilię Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej styczeń, marzec, kwiecień: 5,55 zł ;

; luty, maj, czerwiec, sierpień, grudzień*: 5,83 zł ;

; lipiec, październik: 5,07 zł ;

; wrzesień: 5,30 zł ;

; listopad: 6,48 zł *uwzględnia dzień wolny od pracy w Wigilię Minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania 4666 zł Minimalne wynagrodzenie pracownika za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy 4666 zł Minimalne wynagrodzenie pracownika, który ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie ma obowiązku wykonywania pracy 4666 zł Kwoty wolne od potrąceń przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 100 proc. minimalnego wynagrodzenia: 3510,92 zł; przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 75 proc. minimalnego wynagrodzenia: 2633,19 zł; przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy – 90 proc. minimalnego wynagrodzenia: 3159,83 zł; przy potrącaniu za zgodą pracownika – 80 proc. minimalnego wynagrodzenia: 2808,74 zł Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika 69990 zł Maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego podczas odbywania praktyki absolwenckiej 9332 zł

Ubezpieczenia społeczne