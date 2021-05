PPK - 10 maja 2021 r. to ostatni dzień na wdrożenie PPK czyli zawarcie umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową.

PPK - co to jest?

Dnia 10 maja 2021 r. kończy się ostatni etap wdrażania PPK czyli Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce. Jest to ogólnopolski program dobrowolnego i długotrwałego oszczędzania dla osób zatrudnionych. Pracodawca w imieniu i na rzecz pracowników zamiera umowę z wybraną instytucją finansową, która zakłada i prowadzi dla pracownika rachunek PPK. Co miesiąc odkładane są na ten rachunek wpłaty pracodawcy i pracownika. Po pierwszych 3 miesiącach oszczędzania w programie rachunek powiększa się także o wpłatę 250 zł ze strony państwa i raz w roku o wpłatę 240 zł również ze strony państwa. Środki te stanowią własność pracownika i są dziedziczone. Co do zasady każdy w wieku od 18 do 54 roku życia jest automatycznie zapisywany do programu, ale może w każdym czasie zrezygnować z PPK. Więcej o rezygnacji z PPK: Rezygnacja z PPK - druk, do kiedy

Założeniem programu jest wypłata środków po 60 roku życia uczestnika PPK. Ustawa o PPK przewiduje jednak wcześniejsze wypłaty środków. Określa się je mianem "wypłat" i "zwrotu". Zwrot środków polega na wydaniu dyspozycji "wypłać środki". Oznacza to wypłatę wszystkich zgromadzonych środków z odpowiednim pomniejszeniem, o którym mowa w artykule: Rezygnacja z PPK - co z pieniędzmi? Natomiast wypłaty dotyczą konkretnego przeznaczenia środków i dopuszcza się następujące wypłaty:

z powodu poważnej choroby uczestnika PPK lub małżonka czy dziecka.

na zakup mieszkania czy dom.

Więcej o wypłatach przeczytasz w artykułach:

Ostatni etap wdrażania PPK

Wdrażanie PPK było podzielone na 4 etapy:

Etap Liczba osób zatrudnionych Data stosowania ustawy Maksymalna data podpisania umowy o zarządzanie PPK Maksymalna data podpisania umowy o prowadzenie PPK I ≥ 250 na dzień 31 grudnia 2018 r. 1 lipca 2019 r. 25 października 2019 r. 12 listopada 2019 r. II ≥ 50 na dzień 30 czerwca 2019 r. 1 stycznia 2020 r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r. III ≥ 20 na dzień 31 grudnia 2019 r. 1 lipca 2020 r. 27 października 2020 r. 10 listopada 2020 r. IV > 0 1 stycznia 2021 r. 23 kwietnia 2021 r. 10 maja 2021 r. Jednostki sektora finansów publicznych 1 stycznia 2021 r. 26 marca 2021 r. 10 kwietnia 2021 r.

IV czyli ostatni etap wdrażania PPK dotyczył najmniejszych firm i jednostek sektora publicznego. Małe firmy zatrudniające do 19 pracowników muszą do dziś [10 maja 2021 r.] maksymalnie podpisać umowę o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową. Jednostki sektora publicznego miały na to czas do 10 kwietnia 2021 r.

Niewdrożenie PPK w terminie - skutki

Niewdrożenie PPK w terminie - skutki

Jakie są skutki niewdrożenia w terminie PPK? Jakie kary grożą pracodawcy? Jak postąpić w przypadku niezawarcia umowy o prowadzenie PPK na czas?