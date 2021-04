Rezygnacja z PPK – co z pieniędzmi?

Rezygnacja z PPK może nastąpić w każdym czasie. Co z pieniędzmi z PPK? Jak je odzyskać?

Co z pieniędzmi z PPK po rezygnacji?

Oszczędzanie w PPK zakłada wypłatę zgromadzonych środków w wieku 60 lat. Jednak można zdecydować o wycofaniu się z PPK wcześniej, nawet np. po 2-3 miesiącach. W każdym czasie można zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Nie trzeba podawać przy tym powodu rezygnacji. Co dzieje się wówczas z pieniędzmi?

Dyspozycję zwrotu środków zgromadzonych w PPK można wydać w każdym czasie. Nie trzeba w tym celu rezygnować z uczestnictwa w programie. Po zwrocie środków zaczyna się po prostu oszczędzać od nowa.

Rezygnacja z PPK – zwrot pieniędzy

W PPK na oszczędności pracownika odkładane w programie składają się wpłaty pracownika, wpłaty pracodawcy, wpłaty roczne od państwa 240 zł i wpłata powitalna od państwa 250 zł (otrzymuje się ją po 3 pierwszych miesiącach uczestnictwa w PPK). Wcześniejsza wypłata z PPK to tzw. zwrot środków z PPK. Na jakich zasadach się odbywa? Czy można odzyskać pełną kwotę wpłat?

Wpłaty pracownika wynoszą minimum 2% i maksimum 4%, a wpłaty pracodawcy – minumum 1,5%, a maksimum 4%.

Odchodząc wcześniej z PPK, należy liczyć się z tym, że nie zostaną uczestnikowi PPK przekazane wpłaty pochodzące od państwa (dokładniej wpłaty te pochodzą z Funduszu Pracy). Zarówno wpłata powitalna jak i wpłaty coroczne nie zasilą budżetu osoby, która rezygnuje z programu.

Dodatkowo 30% wpłat dokonanych przez pracodawcę przechodzi na konto danej osoby w ZUS. Będzie to składka emerytalna, a więc środki te będą brane pod uwagę przy ustalaniu świadczeń emerytalnych.

Ile pieniędzy odzyskam z PPK po 6 miesiącach oszczędzania? Wysokość pieniędzy zwróconych z PPK najlepiej przedstawić na przykładzie.

Pani Agata zarabia 5000 zł brutto. Pracodawca naliczał z jej wynagrodzenia 2% jako wpłata pracownicy i 1,5% jako wpłata pracodawcy. 2% z 5000 zł to 100 zł, a 1,5% to 75 zł. Przez 6 miesięcy uczestnictwa w programie będzie to odpowiednio 600 zł i 450 zł. Pani Agata stwierdziła, że chciałaby zrezygnować z PPK i złożyła dyspozycję zwrotu oszczędności. 30% z 450 zł trafi do ZUS czyli 135 zł. Były uczestnik PPK otrzyma zwrot w wysokości 915 zł pomniejszony o podatki.

Należy bowiem pamiętać, że od wpłat pracodawcy odprowadza się podatek dochodowy. Gdyby instytucja finansowa dodatkowo osiągnęła zysk, będący konsekwencją inwestowania środków uczestnika PPK, osoba otrzyma kwotę powiększoną o ten zysk, ale pomniejszoną o podatek Belki czyli podatek od zysków kapitałowych.

Rezygnacja z PPK – jak odzyskać pieniądze?

Po zapisaniu się do PPK pieniądze naliczane przez pracodawcę trafiają na imienny rachunek PPK pracownika prowadzony w wybranej instytucji finansowej. Uczestnik PPK posiada numer rachunku i login. Może w każdej chwili sprawdzić stan rachunku. Jak w praktyce złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z PPK? Wniosek o zwrot składa się elektronicznie do instytucji finansowej, chyba że umowa o zarządzanie PPK stanowi naczej. Mając dostęp do konta, wystarczy wydać dyspozycję „Wypłać”.

Czy pieniądze z PPK mogą przepaść?

Jak już wcześniej zostało wspomniane, przepadają wpłaty z Funduszu pracy, a więc wpłata powitalna i wpłaty coroczne. Wpłata powitalna przelewana jest na konto uczestnika PPK po 3 miesiącach oszczędzania w programie w wysokości 250 zł, a dopłaty roczne trafiają na rachunek co roku w kwocie 240 zł. Osoba, która składa deklarację rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie otrzyma tych pieniędzy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1342)