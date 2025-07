W III kwartale 2025 r. obowiązują już cztery istotne i nowe ustawy w obszarze prawa pracy. Przyglądlądamy się jednej z nich w zakresie zmian w zatrudnieniu jakie weszły na skutek tych nowych regulacji. Chodzi o istotną instytucję bo o umowę o pracę! To dokument, który ma kluczowe znaczenie dla stosunku pracy. Zmiany, które zaszły w umowach o pracę są naprawdę znaczące i co gorsza generują koszty dla pracodawców. Pocieszające jest jednak to, że zmiany dotyczą tylko wybranych grup pracowników, nie wszytskich zatrudnionych osób.

Nie da się nie zauważyć, że polski rynek pracy nieustannie się zmienia. Już od dobrych kilku lat, każdego roku mamy istotne zmiany w obszarze prawa pracy czy zabezpieczenia społecznego. Począwszy od wdrożenia przepisów w zakresie ochrony rodzicielskiej, w tym dodatkowych urlopów i tzw. work – life balance, następnie zmian przepisów co do ochrony stosunku i wypowiadania umów, okresów próbnych a skończywszy na rewolucyjnych zmianach w instytucjach rynku pracy z czerwca 2025 r.

Uszczegóławiając, już w dniu 1 czerwca 2025 r. (co do zasady, bo pewna część przepisów wejdzie w życie w III kwartale2025, czy później) zaczęły obowiązywać rewolucyjne ustawy dla pracowników i pracodawców. Co istotne zyskają też cudzoziemcy, którzy świadczą pracę w Polsce, oczywiście w ramach legalnego zatrudnienia. Poniżej ustawy:

Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2025 poz. 621); Ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620); Ustawa z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wyeliminowania nieprawidłowości w systemie wizowym Rzeczypospolitej Polskiej (na dzień publikacji artykułu nie ma jeszcze Dz.U); Ustawa z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2025 poz. 619).

Jak da się zauważyć, aż 3 z 4 wyżej wymienionych ustaw dotyczą zagadnień związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W aktualnej sytuacji geopolitycznej na świecie, ale i co do naszego sąsiada z zagranicy w kryzysie wojny, to przepisy, które odgrywają naprawdę dużą rolę dla naszego polskiego porządku prawnego. Zapewnią bezpieczeństwo prawne dla polskich pracowników, ale i cudzoziemców oraz pracowników i pracodawców. Kwestia wiz, pracy "na czarno" cudzoziemców w Polsce oraz obowiązki pracodawców w tym zakresie wymagały pilnej legislacji. I stało się, część przepisów weszła w życie już 1 czerwca 2025 r., część (siłą rzeczy) ma określony inny termin.

Zmiany w umowach o pracę: dodatkowe koszty dla pracodawcy bo część umów musi przejść przez tłumacza przysięgłego

Zmiany, które zaszły w umowach o pracę są naprawdę znaczące i co gorsza generują koszty dla pracodawców. Pocieszające jest jednak to, że zmiany dotyczą tylko wybranych grup pracowników, nie wszystkich zatrudnionych osób.

Jakie są zasady umowy o pracę?

Zacznijmy od tego jakie są zasady umowy o pracę. Te zasady są różne, w zależności od tego czy jest to umowa o pracę na okres próbny, na czas określony czy na czas nieokreślony. Szczegóły w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277)

Najważniejsze zasady umowy o pracę reguluje przepis art. 29 § 1 KP, który wskazuje, że umowa o pracę określa strony umowy, adres siedziby pracodawcy, a w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby – adres zamieszkania, a także rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

rodzaj pracy;

miejsce lub miejsca wykonywania pracy;

wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

wymiar czasu pracy;

dzień rozpoczęcia pracy;

w przypadku umowy o pracę na okres próbny czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz, gdy strony tak uzgodnią, postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności, b) okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony w przypadku;

w przypadku umowy o pracę na czas określony – czas jej trwania lub dzień jej zakończenia.

Trzeba zwrócić uwagę na sformułowanie: w szczególności. Oznacza to, że umowa o pracę może zawierać znacznie więcej elementów niż wyżej wskazane, one są jedynie elementami przedmiotowo- istotnymi, muszą wystąpić, ale nie oznacza to, że nie mogą być zawarte inne elementy w umowie – mogą i często są.

Czy z cudzoziemcem trzeba zawierać umowę o pracę?

Tak, zdecydowanie z cudzoziemcem należy zawierać umowę o pracę. W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z nielegalnym zatrudnieniem, co jest karane w Polsce, a trzeba przyznać, że Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi sporo kontroli w tym zakresie.

Ważne PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OSTRZEGA PRZED WYSOKIMI KARAMI ZA NIELEGALNE ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Jak podkreśla PIP: Ustawa znacząco podnosi kary za naruszenie przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Maksymalna grzywna dla pracodawcy wzrośnie z 30 000 zł do 50 000 zł (art. 84 ust. 1 ustawy). Co istotne, za nielegalne powierzenie pracy wielu cudzoziemcom, kara będzie wymierzana proporcjonalnie do liczby nielegalnie zatrudnionych pracowników, z minimalną stawką 3000 zł za każdego cudzoziemca (art. 84 ust. 1 i 13 ustawy). W przypadkach umyślnego naruszenia prawa, kara może wynieść nawet do 50 000 zł, z minimalną kwotą 6000 zł za osobę (art. 84 ust. 3, 4, 5 i 14 ustawy). Inspektorzy pracy uzyskają uprawnienie do nakładania mandatów karnych w wysokości do 10 000 zł za wykroczenia określone w art. 84 ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP, bez konieczności kierowania sprawy do sądu (zmiana w art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Jak już było wskazane wyżej od czerwca obowiązują nowe regulacje prawne, część z nich dotyczy właśnie cudzoziemców. Ustawodawca w reakcji na naganne praktyki agencji pracy tymczasowych, pracodawców użytkowników czy też na proceder omijania przepisów prawa pracy postanowił zmienić politykę w zakresie zatrudnienia cudzoziemców. Wraz z tym zmienia się polityka migracyjna, ponieważ w dniu 1 lipca 2025 r. rząd podjął decyzję o kontrolach na granicach m.in. z Niemcami i Litwą. Chodzi właśnie o legalność przepływu cudzoziemców do Polski, z czym później wiąże się ewentualne nielegalne zatrudnianie.

Umowa z cudzoziemcem w języku polskim a obowiązek tłumaczenia

Z przepisu art. 5 ust. 1 ustawy dot. zatrudniania cudzoziemców wynika, że: powierzenie pracy cudzoziemcowi wymaga zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej przed dopuszczeniem go do pracy, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt .

TŁUMACZENIE UMOWY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK OBCY ZNANY CUDZOZIEMCOWI

Jeżeli umowa będzie sporządzona w języku polskim, a cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy przedstawia cudzoziemcowi treść tej umowy na piśmie w wersji dla niego zrozumiałej i przechowuje ją przez wymagany prawem okres. Wyjątkiem jest podjęcie pracy przez cudzoziemca, który będzie pełnił funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS lub spółki kapitałowej w organizacji albo będzie reprezentował spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną lub prowadził sprawy takiej spółki, albo będzie pełnił funkcję prokurenta.

Dodatkowy koszt tłumaczenia umowy o pracę na język, którym posługuje się cudzoziemiec

Przykład Dodatkowy koszt tłumaczenia umowy o pracę na język, którym posługuje się cudzoziemiec - może być niekiedy bardzo wysoki dla pracodawcy. Dlaczego? Po pierwsze umowa o pracę i dokumenty kadrowe, z którymi należy zapoznać cudzoziemca mogą być bardzo obszerne. Oznacza to jedno - duża ilość dokumentów do tłumaczenia to dużo pieniędzy. Co więcej, im bardziej niszowa narodowość cudzoziemca, przykładowo: Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Iran, Indonezja, Tajlandia, Wietnam, Islandia i wiele wiele innych - tym koszty tłumacza przysięgłego mogą być znacznie większe, niż gdyby to było np. z języka angielskiego na język polski

Czy będzie to miało wpływ na zatrudnianie cudzoziemców? Trudno powiedzieć, ponieważ jeżeli pracodawca jest zdeterminowany i chce zatrudnić wykwalifikowanego pracownika - pewnie tego typu koszty nie mają dla niego dużego znaczenia, bo i tak są wpisane w ryzyko ekonomiczne i gospodarcze, które przedsiębiorcy nieustannie ponoszą.

TŁUMACZENIE Z JEZYKA OBCEGO NA JĘZYK POLSKI

Jeżeli umowa, o której mowa wyżej jest sporządzona w języku obcym, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi przechowuje jej tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, przez okres 2 lat.

Prawny problem tłumaczenia całej dokumentacji kadrowej cudzoziemców

Po 1 czerwca 2025 r. w związku z zatrudnieniem cudzoziemca tłumaczeniu na zrozumiały dla niego język (jeżeli język polski nie jest mu znany) oprócz umowy o pracę - wydaje się, że podlegać powinny też inne udostępniane cudzoziemcowi dokumenty np. informacja o warunkach zatrudnienia, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem albo bez wypowiedzenia. Nie wynika to wprawdzie bezpośrednio z przepisów, ponieważ w przepisach jest mowa tylko o umowie o pracę - ale wydaje się to zgodne z zasadą uprzywilejowania pracownika i zasadami współżycia społecznego - aby całość dokumentacji była tłumaczona na język zrozumiały dla cudzoziemca, język, w którym się porozumiewa.

Dane osobowe cudzoziemców

Co równie istotne, podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi przetwarza dane osobowe cudzoziemca przez okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, a także przez okres 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek prawny będący podstawą zatrudnienia cudzoziemca uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia.

Obowiązek poinformowania cudzoziemców, że w zakładzie pracy działają związki zawodowe

Podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą, umowy cywilnoprawnej lub w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, informuje go w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, o prawie wstępowania do związków zawodowych, przysługującym mu na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 440). Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Podsumowując, aktualnie prawo nakazuje, że przed podpisaniem umowy, o której mowa w przepisach w zakresie zatrudniania cudzoziemców, polski podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi przedstawia cudzoziemcowi tłumaczenie umowy na język dla niego zrozumiały.