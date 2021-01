Czy mikroprzedsiębiorca musi przystąpić do PPK?

W 2021 roku PPK w najmniejszych firmach i w sektorze publicznym

„Zatrudniam 2 pracowników na podstawie umowy o pracę. W 2021 roku muszę wdrożyć PPK. Co w przypadku, gdy żaden z moich pracowników nie zechce oszczędzać w tym programie? Czy muszę zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową?”

Od 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV i ostatni etap wdrożenia PPK. Z tym dniem reżimem ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) (dalej: ustawa o PPK) zostały objęte podmioty zatrudniające, które nie utworzyły PPK we wcześniejszych etapach wdrażania programu. Z reguły są to podmioty zatrudniające mniej niż 20 osób zatrudnionych oraz będące jednostkami wchodzącymi w skład sektora finansów publicznych. Podmioty te zobowiązane są do utworzenia PPK i umożliwienia zatrudnionym oszczędzania w tym programie. W tym celu powinny podpisać z wybraną instytucją finansową umowy tworzące PPK, tj. umowę o zarządzanie PPK oraz - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - umowę o prowadzenie PPK.





Polecamy: 20 problemów z wdrażaniem i prowadzeniem PPK (PDF)

Terminy

Terminy na zawarcie tych umów przedstawiają się następująco:

dla jednostek sektora finansów publicznych - termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 26 marca 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK upływa 10 kwietnia 2021 r.,

dla pozostałych podmiotów - termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 23 kwietnia 2021 r., a termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK upływa 10 maja 2021 r.

Czy każdy musi przystąpić do PPK?

Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK dotyczy również tych podmiotów zatrudniających, którym wszystkie osoby zatrudnione złożyły przed upływem ostatecznego terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK rezygnację z dokonywania wpłat do PPK. Decyzje osób zatrudnionych w zakresie dokonywania wpłat do PPK nie mają znaczenia dla obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. To oznacza, że zasadniczo, nawet jeśli zatrudnieni nie są zainteresowani oszczędzaniem w PPK, podmiot zatrudniający powinien zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Zawarcie tej umowy nie jest związane z żadnymi kosztami, a pozwala na rozpoczęcie w każdej chwili oszczędzania w programie pracownikom, którzy zmienią zdanie, czy nowozatrudnionym.

Mikroprzedsiębiorca - wyjątek

Wyjątkiem są zasady dotyczące podmiotów zatrudniających będących mikroprzedsiębiorcami. W przypadku mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców przepisy przewidują warunkowe wyłączenie z tworzenia PPK. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK przepisów tej ustawy nie stosuje się do mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą mu deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W przypadku, kiedy podmiotowi zatrudniającemu posiadającemu status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Prawa przedsiębiorców wszystkie osoby złożą rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, podmiot ten nie zawiera umowy o zarządzanie PPK. Należy jednak pamiętać, że jeżeli osoba zatrudniona, która uprzednio złożyła deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, złoży wniosek o dokonywanie wpłat, ten podmiot zatrudniający-mikroprzedsiębiorca będzie zobowiązany do utworzenia PPK. Tak będzie również w przypadku, gdy ten podmiot zatrudni nowego pracownika, który będzie chciał oszczędzać w PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PPK. Na szkolenia - zarówno stacjonarne, jak i on-line - można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.