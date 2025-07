Zmiana branży w 2025 – od czego zacząć i gdzie znaleźć ogłoszenia pracy?

Rynek pracy, jaki znaliśmy, właśnie przestaje istnieć. Dzieje się to na naszych oczach i tak naprawdę tempo zmian jest znacznie szybsze, niż przypuszczali eksperci. Choć brzmi to aż nadto dramatycznie, to jednak nie można zaprzeczyć, że wielu pracowników zmaga się aktualnie z poważnymi problemami zawodowymi, a pracodawcy dwoją się i troją, aby stworzyć nowe systemy zarządzania w rzeczywistości AI. Niektóre zawody już przestają istnieć lub przechodzą intensywne zmiany, u podstaw których znajdziemy wdrożenie czata GPT do codziennych obowiązków. Dla niektórych osób jedynym rozwiązaniem okazała się zmiana pracy, dla innych w grę wchodzi tylko zmiana branży. Przebranżowienie to współczesny odpowiednik ucieczki z tonącego statku - tylko w tym wypadku pracownik sam buduje swoją szalupę ratunkową. Zatem jak aktualnie wygląda temat zmiany branży? Jakie są powody? W którą stronę iść i gdzie szukać nowych zawodowych wyzwań?

Zmiana branży 2025 - powody

Przebranżowienie to rozwiązanie, po które sięga coraz więcej pracowników. Jak wynika z badania “Mobilność zawodowa Polaków 2025”[1] aż 37% badanych albo już szuka nowej pracy, albo planuje to zrobić w najbliższym czasie, natomiast 23% deklaruje, że aktywnie dąży do pełnego przebranżowienie. Jak można było się spodziewać - im młodszy pracownik, tym chęć do zmiany wzrasta i aż 28% zatrudnionych w wieku od 18 do 24 lat chce zupełnie zmienić obszar swojej zawodowej kariery. Dlaczego?

Wynagrodzenie i … AI?

Cóż… Sytuacja gospodarcza nas nie rozpieszcza i choć teoretycznie w Polsce żyjemy “w najlepszych czasach”, to jednak w praktyce trudno jest wiązać koniec z końcem. COVID, inflacja, niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna sprawiły i nadal sprawiają, że koszty życia drastycznie wzrosły. Dla pracowników liczy się zatem stabilność godnego wynagrodzenia i perspektywy jego wzrostu. Jeszcze 3 lata temu pracodawcy wiedzieli, że aby utrzymać przy sobie specjalistę, muszą mu dobrze zapłacić. Teraz jednak nie ma już takiej zależności ponieważ jest AI - czat nie zrobi naszej pracy lepiej - wręcz przeciwnie. Jednak nie można zaprzeczyć, że zrobi ją szybciej. Dlatego np. w agencji marketingowej nie trzeba zatrudniać już 3 grafików i 4 copywriterów. Wystarczy jedna osoba, która wyda komendę czatowi, a później lekko skoryguje to, co wygenerował program. W takich przypadkach nie ma co liczyć na podwyżkę. W końcu na Twoje miejsce może wskoczyć każdy inny pracownik w Twojego działu. Albo osoba bez doświadczenia, która chętnie przyuczy się za połowę Twojej pensji.

Dla 52% badanych to właśnie potrzeba zwiększenia zarobków jest lokomotywą do zmiany pracy i/lub branży.

A co z osobami, które straciły pracę przez AI? Większość z nich jest nawet zmuszona do podjęcia nowych zawodów, ponieważ tam gdzie byli, firmy nie potrzebują już pracowników - w końcu mają czat.

Wypalenie i brak perspektyw

Jednak za przebranżowieniem nie stoi tylko sztuczna inteligencja. Są zawody, których problem ten nie dotyczy, a AI pobudziło w nich nowe obszary, zamiast je gasić. Co zatem przemawia w takich wypadkach za zmianą branży? Znajdziemy tutaj tak naprawdę wszystko, co powoduje wypalenie zawodowe. Mamy więc brak perspektyw na rozwój, złą atmosferę w pracy, brak docenienia, brak zachowania work-life balance, rutynę, brak poczucia przynależności do firmy i jej wartości. To wszystko powoduje, że pracownicy przychodzą do pracy za karę, czują, że mając doświadczenie i wiedzę, mogą otrzymać znacznie lepsze warunki w innej firmie, a swoje talenty mogą wykorzystać w branżach pobocznych.

Taka mieszanka powoduje, że pracownik chce iść dalej, chce się rozwijać. Mamy XXI wiek i choć zmiana pracy nadal wiąże się z ogromnym stresem - bo w końcu kto lubi zmieniać to co znane - to jednak coraz więcej pracowników nie chce spędzić życia w pracy, której nie lubi. Wtedy na ratunek przychodzi zmiana branży i rozpoczęcie nowego rozdziału kariery. W innym sektorze i z nową energią.

Zmiana branży w 2025 – od czego zacząć i gdzie znaleźć ogłoszenia pracy?

Jak zmienić branżę? Zrób plan

Określ źródło motywacji

Przed podjęciem działań zastanów się, dlaczego chcesz zmienić branżę. Dzięki temu będziesz wiedział, jaki podjąć kierunek zmian. Jeśli Twoją motywacją są pieniądze, szukaj zawodów, które oferują wysokie wynagrodzenie stałe lub formę prowizyjną. Jeśli najważniejszy jest dla Ciebie rozwój, to automatycznie Twój kierunek poszukiwań się zmieni.

Poznaj rynek

Postaw na sektory, które notują szybki rozwój i odznaczają się dużym zapotrzebowaniem na pracowników. W skrócie - szukaj rozwiązań z przyszłością i nie wpadaj z deszczu pod rynnę. Które branże w 2025 roku cieszą się passą?

IT i technologie – programowanie, analiza danych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo.

– programowanie, analiza danych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo. Opieka zdrowotna – zawody związane z medycyną, pielęgniarstwem, opieką nad osobami starszymi.

– zawody związane z medycyną, pielęgniarstwem, opieką nad osobami starszymi. E-commerce i marketing cyfrowy – zarządzanie sklepami internetowymi, marketing online, SEO/SEM.

– zarządzanie sklepami internetowymi, marketing online, SEO/SEM. Zrównoważony rozwój i ekologia – praca związana z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii.

– praca związana z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii. Logistyka i transport – rozwój systemów logistycznych, transport, magazynowanie.

Ucz się

Postaw na kursy, szkolenia i certyfikację. Niestety nie zaczniesz kariery w nowej branży jeśli nie uzupełnisz brakujących umiejętności i kwalifikacji. Choć niektóre firmy chętnie przyjmują pracowników spoza swojej bańki zawodowej, to jednak większe szanse masz, jeśli uzupełnisz swoje CV o dodatkowe punkty.

Popracuj nad doświadczeniem

Choć może być to trudne - szczególnie jeśli nadal jesteś aktywny zawodowo, to dobrze byłoby zdobyć, choć minimalne, doświadczenie w Twoim nowym sektorze. Może jakiś pojedynczy projekt freelancerski albo bezpłatna pomoc u znajomego w firmie? Dobrze sprawdzi się też wolontariat i zaangażowanie w lokalne inicjatywy. Chcesz otworzyć sklep internetowy i sprzedawać swoje rękodzieło? Może warto najpierw pokazać się na corocznym festynie w Twoim mieście. Możliwości jest naprawdę wiele i niezależnie od branży z pewnością znajdziesz coś, co pomoże Ci uzupełnić luki w CV.

Jak znaleźć nową pracę? Gdzie i jak szukać?

Praca w nowym zawodzie nie jest łatwa, jednak jest coś, co będzie znacznie trudniejsze - znalezienie nowej pracy. Choć czytając takie artykuły jak ten, może wydawać się, że nie ma nic prostszego niż zmiana miejsca zatrudnienia, to jednak musisz być gotowy, ze cały ten proces może potrwać kilka miesięcy, a czasami nawet dłużej. Co więcej, przez pierwsze miesiące możesz nawet nie otrzymać żadnej odpowiedzi. Dlatego też determinacja i ciągłe dążenie do założonego celu są nawet ważniejsze niż robienie planu czy zdobywanie nowych kwalifikacji. Po prostu nie możesz się poddać. Przebranżowienie to niejako zaczęcie od zera, dlatego nie jest to proste. Wymaga dużo siły i samozaparcia.

Gdzie zatem szukać? Oczywiście najlepiej w internecie, między innymi na portalach takich jak Gowork.pl (opinie o pracodawcach i ogłoszenia o pracę). Sortuj, filtruj i przebieraj w ofertach. Szukaj według własnych kryteriów i od razu jasno informuj, co jest dla Ciebie ważne. W końcu zmieniasz pracę, bo czegoś Ci brakowało. Nie trać więc czasu na oferty, które nie spełniają Twoich oczekiwań. Nawet jeśli poszukiwania miałyby potrwać rok, to warto.

[1]Badanie Pracuj.pl: Mobilność zawodowa Polaków 2025