Niezawarcie umowy o prowadzenie PPK - jakie skutki?

Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK

Jesteśmy firmą z pierwszego etapu wdrożenia PPK. We wrześniu 2020 roku zatrudniliśmy nowego pracownika i - przez niedopatrzenie - nie zawarliśmy dla niego umowy o prowadzenie PPK w terminie (w związku z tym, że 90 dni zatrudnienia upłynęło mu 29 listopada 2020 r., umowę o prowadzenie PPK powinniśmy zawrzeć do 10 grudnia 2020 r.). Czy w takiej sytuacji powinniśmy umowę o prowadzenie PPK zawrzeć z datą wsteczną? Jeśli tak, to czy powinniśmy naliczyć i pobrać zaległe wpłaty do PPK?

Jeżeli pracodawca nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK - w imieniu i na rzecz pracownika - w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 3-miesięczny okres jego zatrudnienia, przyjmuje się, że - w pierwszym dniu po upływie tego terminu - pracownik ten stał się uczestnikiem PPK z mocy prawa. Oznacza to, że w pierwszym dniu po upływie wskazanego terminu umowę o prowadzenie PPK dla tego pracownika uważa się za zawartą na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK. Tak wynika z art. 17 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”. W sytuacji opisanej w pytaniu, umowę o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz tego pracownika, uważa się więc za zawartą od 11 grudnia 2020 r.

Bez zaległych wpłat

W takim przypadku wpłat do PPK należy dokonywać począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zidentyfikowaniu obowiązku zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Przy czym za okres od dnia, w którym pracodawca powinien zawrzeć - w imieniu i na rzecz danej osoby zatrudnionej - umowę o prowadzenie PPK, do dnia zawarcia tej umowy, zaległych wpłat nie dokonuje się.

Inaczej w okresie przejściowym

Należy podkreślić, że art. 17 ustawy o PPK ma zastosowanie tylko w przypadku osób, dla których termin na zawarcie umowy o prowadzenie o PPK wynika z przepisów ogólnych ustawy o PPK (art. 16 ustawy o PPK). Tak było w sytuacji opisanej w pytaniu, gdy pracodawca z I etapu wdrożenia PPK, który uruchomił ten program w 2019 roku, nie zawarł umowy o prowadzenie PPK dla pracownika zatrudnionego w 2020 roku.

Natomiast w przypadku niezawarcia przez pracodawcę - w imieniu i na rzecz pracownika - umowy o prowadzenie PPK w terminie określonym w przepisach przejściowych (np. art. 134 ustawy o PPK), pracodawca powinien zawrzeć tę umowę niezwłocznie po zidentyfikowaniu obowiązku jej zawarcia i od tego momentu dokonywać wpłat do PPK na rachunek PPK takiego pracownika (począwszy od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego mu po zawarciu umowy o prowadzenie PPK). Tak byłoby np. w przypadku przedsiębiorcy z IV etapu wdrożenia PPK, który ma obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r., jeśli przy zawarciu umowy o prowadzenie PPK 10 maja br. pominąłby - przez niedopatrzenie - jednego pracownika.

Również i w tym przypadku za okres od dnia, w którym pracodawca - zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o PPK - powinien zawrzeć, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, umowę o prowadzenie PPK, do dnia zawarcia tej umowy, zaległych wpłat nie dokonuje się.

Jeżeli umowa o prowadzenie PPK nie została zawarta w terminie wynikającym z ustawy o PPK z przyczyn zawinionych przez pracodawcę, to ponosi on wobec pracownika odpowiedzialność na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego.

