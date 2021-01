PPK – jakie koszty ponoszą pracodawcy?

Ile finansuje pracodawca?

Pracodawcy, którzy zapisali do PPK swoich pracowników, mają obowiązek finansowania wpłat do PPK. Łącznie pracodawca finansuje za pracownika wpłaty do PPK w wysokości od 1,5% do 4% wynagrodzenia. To zasadniczy koszt dla pracodawcy związany z PPK.

Wysokość wpłaty do PPK zależą od wynagrodzenia pracownika

Zawarcie przez pracodawcę z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK, w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, oznacza zapisanie jej do PPK. Uruchamia to obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z dokonywaniem wpłat do PPK. Wpłaty do PPK naliczane są procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK.





Przez wynagrodzenie na potrzeby naliczania wpłat do PPK należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wpłaty podstawowe do PPK finansowane przez pracodawcę

Pracodawca, który zapisze osobę zatrudnioną do PPK, jest zobowiązany do finansowania co najmniej wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia tej osoby. Niezależnie od tego, na podstawie jakiego rodzaju umowy zatrudniony jest uczestnik PPK (np. w ramach umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej), podmiot go zatrudniający powinien naliczać od wypłacanego mu wynagrodzenia wpłatę podstawową do PPK w wysokości 1,5%. Taka sama zasada obowiązuje niezależnie od wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje osoba zatrudniona. Zarówno uczestnik PPK zarabiający niewiele, jak też otrzymujący wysokie wynagrodzenie, otrzymuje na rachunek PPK wpłatę w wysokości 1,5% wynagrodzenia - tytułem wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę. Jednak, o ile wysokość procentowa wpłaty nie ulega zmianie, to jednak sama wartość wpłaty jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia – im jest wyższe, tym wartość wpłaty do PPK jest wyższa.

Wpłaty dodatkowe do PPK finansowane przez pracodawcę

Pracodawca ma również możliwość zadeklarowania wpłat dodatkowych do PPK w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. To oznacza, że może poprzestać na finansowaniu jedynie wpłat podstawowych do PPK - w wysokości 1,5% wynagrodzenia albo zdecydować, że będzie finansował również wpłaty dodatkowe w określonej przez niego wysokości. Wpłaty dodatkowe nie mogą być jednak wyższe niż 2,5% wynagrodzenia. Pracodawca może ustalić jednakowe wpłaty dodatkowe dla wszystkich swoich pracowników. Może je też różnicować - albo ze względu na staż pracowników, albo na podstawie innych kryteriów wskazanych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy. Nie jest natomiast dopuszczalne różnicowanie wpłat dodatkowych do PPK np. w taki sposób, że będzie stosowany różny procent tych wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Pozostałe koszty pracodawcy związane z PPK

Pracodawcy uruchamiający PPK czasami są zobowiązani do zapłaty za dostosowanie swojego systemu kadrowo-płacowego do obsługi PPK, w sposób niezbędny do sprawnego zapisywania pracowników do PPK i prawidłowego naliczania wpłat do PPK. Dodatkowym kosztem pracodawcy związanym z PPK może być również wynagrodzenie osoby obsługującej PPK w firmie. Z doświadczeń pracodawców, którzy już wdrożyli PPK, wynika, że taka osoba poświęca na obsługę PPK ok. 3-4 godzin miesięcznie.

Bezkosztowe zawarcie umowy o zarządzanie PPK

Pracodawca nie ponosi jednak żadnych kosztów z tytułu zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową. Zawarcie tej umowy, która tworzy PPK, jest dla pracodawcy całkowicie bezpłatne. Pracodawca nie płaci też za zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK. Opłaty te leżą po stronie uczestników PPK.

