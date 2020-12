Nieutworzenie PPK w terminie – konsekwencje

Upływ terminu na utworzenie PPK

Termin na utworzenie PPK dla podmiotów zatrudniających z tzw. II i III fazy wdrożenia PPK upłynął 27 października 2020 r. Pracodawcy, którzy zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r., albo co najmniej 20 osób zatrudnionych na 31 grudnia 2019 r. - powinni w tym ustawowym terminie zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Nie wszyscy pracodawcy wywiązali się z tego obowiązku. Co powinni zrobić?

Po terminie też należy wybrać instytucję finansową do PPK

Jeśli pracodawca nie zawarł umowy o zarządzanie PPK w ustawowym terminie, powinien ją podpisać niezwłocznie, nie czekając na wezwanie PFR S.A. W tym celu taki spóźniony pracodawca nadal powinien dokonać wyboru instytucji finansowej, której powierzy zarządzanie PPK. Wyboru instytucji należy dokonać spośród wszystkich instytucji oferujących zarządzanie PPK. Pracodawca może wybrać zarówno wyznaczoną instytucję finansową, jak i każdą inną instytucję oferującą zarządzanie PPK. Funkcję wyznaczonej instytucji finansowej pełni PFR TFI S.A. Listę wszystkich instytucji finansowych oferujących zarządzanie PPK można znaleźć na Portalu PPK pod adresem mojeppk.pl.

PFR weryfikuje terminowość utworzenia PPK

PFR S.A. sprawdza, czy pracodawca wywiązał się w terminie z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Jeśli ustali, że umowa o zarządzanie PPK nie została zawarta, wezwie podmiot zatrudniający do jej zawarcia z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową albo do przekazania do PFR S.A. informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Po otrzymaniu wezwania PFR pracodawca nadal może dokonać wyboru instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzanie PPK spośród wszystkich instytucji oferujących zarządzanie PPK. Zarówno przed otrzymaniem wezwania PFR S.A., jak i po jego otrzymaniu, pracodawca decyduje, której instytucji powierzy zarządzanie PPK. Może nią być nadal zarówno wyznaczona instytucja finansowa, jak i każda inna instytucja oferująca zarządzanie PPK.

Konsekwencje spóźnienia w tworzeniu PPK

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie jest wykroczeniem. Nawet zawarcie tej umowy niezwłocznie po otrzymaniu wezwania PFR, nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za niedochowanie terminu.

Zgodnie z art. 106 ustawy o PPK pracodawca, który dopuścił się tego wykroczenia podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego. Przepisy nie zawierają definicji pojęcia „fundusz wynagrodzeń”. Posiłkując się jednak definicją wynagrodzenia z art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy o PPK należy przyjąć, że przez ten fundusz rozumie się sumę (w danym roku obrotowym) podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób zatrudnionych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Podmiotem uprawnionym do kontroli terminowości zawarcia umowy o zarządzanie PPK jest Państwowa Inspekcja Pracy.

