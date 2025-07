2,5 tys. euro za pracę na magazynie w Szwecji i Norwegii. Ile zarobi pracownik produkcji i operator wózka widłowego?

rozwiń >

Pracownik produkcji w Czechach zarobi 80% więcej niż w Polsce

Wakacje to czas, gdy wielu Polaków decyduje się na sezonową pracę za granicą – szczególnie w logistyce i produkcji. Atrakcyjne stawki w krajach takich jak Czechy, Niemcy czy Norwegia przyciągają nie tylko rodaków, ale też pracowników z Ukrainy. Eksperci Personnel Service przeanalizowali rynek pracy i wskazują, że różnice w wynagrodzeniach są znaczące. Pracownik produkcji w Czechach może zarobić o ok. 80% więcej niż w Polsce, order picker w Norwegii – aż o 92%, a operator wózka widłowego w Niemczech otrzyma niemal dwukrotnie wyższą pensję w porównaniu do polskich stawek.

REKLAMA

Autopromocja

– W ciągu ostatnich miesięcy obserwujemy wyraźny wzrost zapotrzebowania na pracowników magazynowych i produkcyjnych w całej Europie, a najwięcej ofert pojawia się w Niemczech, Norwegii i Szwecji. Wiele firm w tych krajach przygotowuje się do sezonu letniego, zwiększając zatrudnienie. Również Czechy dołączyły do grona atrakcyjnych destynacji, zwłaszcza w sektorze motoryzacyjnym i spożywczym. To powoduje, że kandydaci z Polski i Ukrainy mają szeroki wybór i mogą liczyć na bardzo konkurencyjne wynagrodzenia – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Praca w magazynie za granicą - dużo wyższe zarobki w Norwegii i Szwecji

Zarobki oferowane magazynierom w krajach Europy Północnej i Zachodniej wyraźnie przewyższają stawki w Polsce, co czyni pracę za granicą wyjątkowo atrakcyjną w sezonie letnim. Osoby zatrudnione na stanowisku order pickera lub pakowacza w Norwegii i Szwecji mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2,5 tys. euro netto, co oznacza stawkę 15 euro na godzinę „na rękę”.

Praca w magazynie - Niemcy

W Niemczech płace na tym stanowisku wynoszą od 2,4 tys. do 2,5 tys. euro brutto miesięcznie, a w Czechach 2,2 tys. euro brutto. Dla porównania, order picker w Polsce zarabia przeciętnie ok. 5,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Operator wózka widłowego za granicą - zarobki

Jeszcze większe różnice widać w przypadku operatorów wózków widłowych – w Skandynawii mogą oni zarobić od 2,9 tys. do 3,1 tys. euro netto miesięcznie, co odpowiada stawce 18 euro netto za godzinę. Niemieckie firmy oferują wynagrodzenia w przedziale 2,9–3 tys. euro brutto, przy stawce godzinowej na poziomie 18 euro brutto. W Czechach operatorzy wózków widłowych zarabiają ponad 2,3 euro brutto, podczas gdy w Polsce średnia miesięczna pensja na tym stanowisku to ok. 6,5 tys. zł brutto.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracownik produkcji - praca za granicą, zarobki

Nie tylko sektor magazynowy, ale również produkcyjny oferuje znacznie wyższe stawki poza granicami Polski. Pracownicy produkcyjni zatrudnieni w Norwegii i Szwecji mogą liczyć na 2,5 tys. euro netto miesięcznie. W Niemczech stawki na tym stanowisku wynoszą od 2,3 tys. do 2,4 tys. euro brutto miesięcznie. W Czechach wynagrodzenie dla pracownika produkcji waha się od 2,1 tys. do 2,2 tys. euro brutto. W Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym sektorze to około 5,2 tys. zł brutto.

Praca na wakacje za granicą

– Dla wielu Polaków lipiec i sierpień to idealny moment, by dorobić za granicą, często bez konieczności rezygnowania z pracy czy nauki w Polsce. To naturalnie zwalnia miejsca na lokalnym rynku dla tych kandydatów, którzy zostają w kraju. W odpowiedzi na potrzeby pracowników sezonowych nasza firma zapewnia kompleksowe wsparcie, od legalnego zatrudnienia u sprawdzonych pracodawców w Norwegii, Szwecji, Niemczech i Czechach, przez załatwienie wszystkich formalności, zakwaterowanie zgodne z lokalnymi standardami, po opiekę polskojęzycznego koordynatora już od pierwszego dnia pracy. Naszym celem jest maksymalne ułatwienie wyjazdu, by kandydaci mogli w pełni skupić się na pracy i bezpiecznie korzystać z atrakcyjnych zarobków – dodaje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Źródło: Personnel Service