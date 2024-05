Dłuższy urlop w 2024 r. dla osób niepełnosprawnych

Dłuższy urlop dla osób niepełnosprawnych w 2024 roku – ile wynosi? Od kiedy przysługuje dodatkowy urlop niepełnosprawnych? Kiedy osoba niepełnosprawna nie skorzysta z dodatkowego urlopu z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Czy niewykorzystany dodatkowy urlop przechodzi na kolejny rok? Czy przysługuje za niego ekwiwalent?

rozwiń >

Dłuższy urlop dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mają krótszy czas pracy, dodatkowe przerwy w pracy, zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny, zabiegi, badania oraz nie mogą być zatrudniani w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Dodatkowo niepełnosprawni pracownicy mogą liczyć na dłuższy urlop wypoczynkowy. O czasie pracy i urlopach osób z niepełnosprawnościami traktuje Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Autopromocja

Dłuższy urlop osób niepełnosprawnych wynika z przyznania im obok zwykłego urlopu wypoczynkowego (20 lub 26 dni w zależności od stażu pracy – Staż urlopowy – jak liczyć?) urlopu dodatkowego. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na rok 2024 dodatkowy urlop osoby niepełnosprawnej wynosi 10 dni roboczych na rok kalendarzowy (art. 19 ust. 1 ustawy o o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Należy się osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z dodatkowego urlopu nie skorzystają więc niepełnosprawni z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Ile dni urlopu przysługuje osobie niepełnosprawnej? W sumie osoby niepełnosprawne mają więc prawo do 30 lub 36 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Pozostali pracownicy, niebędący osobami niepełnosprawnymi, mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Niższy wymiar urlopu (30 dni w przypadku osób niepełnosprawnych i 20 dni w przypadku pozostałych pracowników) przysługuje osobom z krótszym niż 10-letnim stażem pracy. Dłuższy wymiar (36 dni dla osób niepełnosprawnych i 26 dni dla pozostałych pracowników) należy się osobom z co najmniej 10-letnim stażem pracy.

Od kiedy dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych?

Przepisy prawa nie pozwalają na natychmiastowe skorzystanie z dodatkowego urlopu po utrzymaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dłuższy urlop wypoczynkowy przysługuje dopiero po przepracowaniu pełnego roku, licząc od dnia następującego po dniu zaliczenia danej osoby do jednego ze stopni niepełnosprawności.

Nie zawsze dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej

Kiedy osoba niepełnosprawna nie skorzysta z dodatkowego urlopu? Prawo dodatkowego urlopu nie przysługuje w przypadku, gdy niepełnosprawny już korzysta z urlop wypoczynkowego w wymiarze wyższym niż 26 dni lub ma przyznane prawo do dodatkowego urlopu na podstawie innych, odrębnych przepisów. Jeśli taki urlop dodatkowy przyznany na podstawie odrębnych przepisów jest krótszy niż 10-dniowy, osoba niepełnosprawna zamiast niego skorzysta z prawa do 10-dniowego dodatkowego urlopu z omawianej ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop dla niepełnosprawnych – czy przechodzi na następny rok?

Niewykorzystany dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego przechodzi na kolejny rok kalendarzowy jako zaległy urlop wypoczynkowy. Przypominamy, że urlop zaległy należy wykorzystać maksymalnie do 30 września roku następnego po roku nabycia prawa do tego urlopu.

Przykład Pracownik niepełnosprawny w 2023 roku nie wykorzystał 6 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 6 dni przechodzi na 2024 rok jako urlop zaległy. Pracownik musi wykorzystać te dni do 30 września 2024 r. Przy wnioskowaniu o urlop wypoczynkowy kadry jako pierwsze naliczają dni urlopu zaległego.

Urlop dla osoby niepełnosprawnej w świadectwie pracy

Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej musi znaleźć się w świadectwie pracy. Powinien zostać określony wymiar tego urlopu, z którego dany pracownik skorzystał. Pracodawca oddzielnie podaje wymiar urlopu wypoczynkowego i wymiar dodatkowego urlopu wykorzystanego przez pracownika.

Art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.

Urlop dla niepełnosprawnych a turnus rehabilitacyjny

Oprócz dodatkowego urlopu wypoczynkowego niepełnosprawni w znacznym lub umiarkowanym stopniu korzystają również z uprawnienia w postaci zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymienionych sytuacjach:

w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym maksymalnie raz w roku – 21 dni roboczych (z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2 ustawy);

w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego napraw (jeżeli czynności te nie mogą zostać wykonane poza czasem pracy).

Wynagrodzenie przysługujące za czas wymienionych zwolnień od pracy liczy się jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.

Jak ma się wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego do wymiaru zwolnienia od pracy z tytułu turnusu rehabilitacyjnego? Przepisy prawne pozwalają na to, aby w jednym roku kalendarzowym dodatkowy urlop oraz wymienione wyżej zwolnienia od pracy (art. 20 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) wynosiły łącznie maksymalnie 21 dni.

Urlop dla niepełnosprawnych a rozwiązanie umowy - ekwiwalent

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych jest pełnopłatny. W razie jego niewykorzystania i rozwiązania umowy o pracę osobie niepełnosprawnej przysługuje ekwiwalent pieniężny. Więcej na temat wysokości ekwiwalentu za niewykorzystany urlop przeczytasz w artykule: Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2024 r.