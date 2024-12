Od 1 stycznia 2025 r. zwiększenie wynagrodzenia co do niepełnosprawnych, z wyrównaniem od 1 lipca 2024 r.

W dniu 20 grudnia 2024 r. Prezydent RP popisał ustawę, która znacznie wpływa na sytuację finansową osób niepełnosprawnych oraz pracodawców ich zatrudniających. Dlaczego? Podwyższono kwoty miesięcznego dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) co do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami. Nowe rozwiązania prawne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku, ale pewne uprawnienia weszły w życie, z mocą wsteczną od 1 lipca 2024 r.

rozwiń >

Podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej jako: ustawa) wdraża długo wyczekiwane rozwiązania prawne w zakresie podniesienia wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zmiany wdrożono w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.).

REKLAMA

Autopromocja

Od 2022 r. nie były podnoszone dofinansowania na wynagrodzenia dla niepełnosprawnych, a przecież w tym czasie minimalne wynagrodzenie rosło

Jak czytamy w uzasadnieniu do wprowadzonych zmian, głównym czynnikiem decydującym o podwyżce dofinansowań był fakt, że wynagrodzenie minimalne rosło z roku na rok, a dofinansowania nie. Projektodawca pisał: "Od 2022 r. w Polsce minimalne wynagrodzenie znacząco wzrosło – od kwoty 3 010 zł na koniec 2022 r. do planowanej w lipcu kwoty 2024 r. – 4 300 zł. Za systematyczną zmianą minimalnego wynagrodzenia nie podążała zmiana kwoty dofinansowania dla pracodawców do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z Systemu Obsługi Dofinansowania i Refundacji PFRON – ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o rehabilitacji, podnosząca wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych miała miejsce w 2022 r. (…) Rozbieżność we wzroście wymienionych kwot negatywnie wpływa na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, jak również naraża na utratę miejsca pracy, na otwartym rynku pracy, dotychczas zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.".

Ile wynosi dofinansowanie do pracownika niepełnosprawnego?

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego z PFRON, będzie przysługiwało w kwocie:

2760 zł (dotychczas było to 2400 zł) – co do osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

(dotychczas było to 2400 zł) – co do osób niepełnosprawnych zaliczonych do stopnia niepełnosprawności; 1550 zł (dotychczas było to 1350 zł) – co do osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

(dotychczas było to 1350 zł) – co do osób niepełnosprawnych zaliczonych do stopnia niepełnosprawności; 575 zł (dotychczas było to 500 zł) – co do osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Co istotne, będzie też podwyżka dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, do:

1380 zł (dotychczas 1200 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;

(dotychczas 1200 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 1035 zł (dotychczas 900 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;

(dotychczas 900 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 690 zł (dotychczas 600 zł) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski od 1 stycznia 2025 r., ale w wyrównaniem od 1 lipca 2024 r.

Nowe kwoty dofinansowań do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego oraz kwoty zwiększeń dofinansowań do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do wynagrodzeń za okres od lipca 2024 r. Pracodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługujące od lipca 2024 r. na mocy dotychczasowych przepisów, będą mogli złożyć do PFRON korektę wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc oraz korektę miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, uwzględniając za analogiczne okresy wyższe kwoty dofinansowania wprowadzone ustawą. Wnioski te wraz z ww. informacjami będą mogły być składane od dnia 1 stycznia 2025 r.

POLCEAMY: KOMPLET PODATKI NA 2025

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dotacja z budżetu państwa na PFRON, teraz: "do 30%"

W wyniku nowelizacji ustawy zmianie ulegną również przepisy regulujące wysokość dotacji z budżetu państwa, jaką otrzymuje PFRON na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W wyniku zmiany w ustawie zastąpiono dotychczasową stałą wysokość dotacji na to zadanie w wysokości 30 % środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok – nową wysokością dotacji w wysokości do 30 % środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok. Jak czytamy w uzasadnieniu taki zamysł: "(…) umożliwia dostosowanie poziomu dotowania do faktycznie, realnie wydatkowanych środków na dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w danym roku, zgodnie ze złożonymi wnioskami, a tym samym pozwala na elastyczne podejście i efektywne wydatkowanie środków publicznych, zgodne z bieżącymi potrzebami. Proponowane obecnie rozwiązanie pozwoli PFRON na kształtowanie wydatków na dofinansowania do wynagrodzeń w ramach planu finansowego PFRON, stosownie do zmieniającego się w ciągu roku zapotrzebowania na dofinansowania do wynagrodzeń, natomiast poziom dotacji może zostać zmieniony (w szczególności zwiększony), w kolejnym roku budżetowym. Takie gospodarowanie środkami publicznymi wydaje się być racjonalne. Wysokość dotacji na dany rok jest określana wprawdzie w ustawie budżetowej na dany rok i jest stała, tym niemniej może być określona stosownie do wysokości wydatkowanych środków w roku ubiegłym i planowanych zmian ustawowych, skutkujących zwiększeniem kwoty dofinansowań. A zatem jej poziom może być rokrocznie zmieniany, w zależności od przewidywanego wykorzystania. Proponowana zmiana „do 30%” nie powoduje zwiększenia dotacji z budżetu państwa, która zgodnie z wcześniejszym zapisem wynosi 30% środków zaplanowanych na realizację tego zadania na dany rok (…)".

Kiedy ustawa wchodzi w życie?

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2024 r., z wyjątkiem przepisu zmieniającego wysokość dotacji z budżetu państwa, jaką PFRON będzie otrzymywał na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.