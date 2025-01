Co w Polsce daje europejska karta dla osób z niepełnosprawnościami?

Będą ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, ale czy w 2025 r.? Chodzi o europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami oraz o europejską kartę osoby z niepełnosprawnością.

Piszą do nas osoby z niepełnosprawnościami i pytają: Jak uzyskać europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami oraz co ona daje w Polsce? Jak nabyć europejską kartę osoby z niepełnosprawnością? Gdzie obowiązują karty? My wyjaśniamy, że oczywiście łatwiejsze będzie swobodne przemieszczanie się w UE dla osób z niepełnosprawnościami. Europejska karta osoby z niepełnosprawnością i karta parkingowa dla takich osób ułatwią dostęp do przysługujących im praw i preferencyjnych warunków we wszystkich krajach UE.

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością jest formalnym i prawnie obowiązującym dowodem niepełnosprawności. Dlaczego zdecydowano się na taką regulację? Niestety często zdarza się tak, że krajowe karty lub zaświadczenia potwierdzające niepełnosprawność nie są uznawane podczas wizyty i podróży osób z niepełnosprawnościami w innych państwach UE. Powoduje to duże trudności i brak możliwości skorzystania z wielu przywilejów i ułatwień (np. z niższych lub zerowych opłat za bilety wstępu, priorytetowego dostępu, pomocy i zarezerwowanych miejsc parkingowych). Nowa europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie dowodem statusu osoby z niepełnosprawnością obowiązującym w całej UE. Będzie to jednolity dokument.

Europejska karta osoby z niepełnosprawnością i europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami 2025 r.

Pod koniec kwietnia 2024 r. Parlament Europejski uchwalił przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. Jak wynika z postanowień i dotychczasowych komunikatów z UE:

państwa członkowskie rozszerzą stosowanie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością na okresy dłuższe niż krótki pobyt w kontekście unijnych programów mobilności i mogą to również uczynić w innych przypadkach;

w kontekście unijnych programów mobilności i mogą to również uczynić w innych przypadkach; europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana i odnawiana bezpłatnie, z wyjątkiem jej utraty lub uszkodzenia; państwa członkowskie mogą natomiast postanowić pobierać opłatę pokrywającą administracyjne koszty wydania lub odnowienia karty parkingowej;

z wyjątkiem jej utraty lub uszkodzenia; państwa członkowskie mogą natomiast postanowić pobierać opłatę pokrywającą administracyjne koszty wydania lub odnowienia karty parkingowej; w przypadku osób z niepełnosprawnością, które wymagają większego wsparcia lub które mają prawo do wsparcia ze strony asystenta osobistego, na europejskiej karcie osoby z niepełnosprawnością pojawi się litera A;

obie karty będą zawierać kod QR , który pozwoli zapobiegać oszustwom;

, który pozwoli zapobiegać oszustwom; istotne informacje na temat obu kart znajdą się w unijnym portalu , który będzie dostępny we wszystkich językach i w przystępnym formacie; państwa członkowskie będą zobowiązane podać do wiadomości publicznej informacje o kartach w przystępnym formacie;

, który będzie dostępny we wszystkich językach i w przystępnym formacie; państwa członkowskie będą zobowiązane podać do wiadomości publicznej informacje o kartach w przystępnym formacie; państwa członkowskie będą mogły same zdecydować, czy chcą wprowadzić cyfrową kartę parkingową.

W Polsce czas do 2027 r. na wdrożenie dyrektywy

Teraz prace nad finalizacją tekstu będą kontynuowane na szczeblu technicznym. Wstępne porozumienie muszą jeszcze potwierdzić Rada i Parlament. Później nastąpi weryfikacja prawno-językowa dyrektywy i jej formalne przyjęcie przez obie instytucje. Współprawodawcy uzgodnili, że państwa członkowskie będą miały 2,5 roku na dostosowanie przepisów krajowych i 3,5 roku na rozpoczęcie stosowania dyrektywy. We wdrażaniu i ocenie obu kart uczestniczyć będą organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami.

Karta będzie mogła być wydana w formacie fizycznym, jak i cyfrowym Państwa członkowskie będą mogły wydawać karty dwujęzyczne, zarówno w języku angielskim, jak i w ich językach narodowych. Będą mogły także umieszczać na kartach kod QR jako najskuteczniejsze i najłatwiejsze do zastosowania narzędzie zapobiegania oszustwom.

