Od 1 stycznia 2025 r. pracodawcy mogą liczyć na wyższe miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowe limity 2025 r. już obowiązują

Od 1 stycznia br. obowiązują nowe kwoty dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Obecnie dofinansowanie może wynieść od 575 zł do 4140 zł miesięcznie. Dofinansowania mają zastosowanie do wynagrodzeń za okres od lipca 2024 r.

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Pracodawcy przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności pracownika.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe kwoty dofinansowania z PFRON. Mają one zastosowanie do wynagrodzeń za okres od lipca 2024 r.

Kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Kwota dofinansowania Pracownicy 2760 zł Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności 1550 zł Osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 575 zł Osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Kwoty dofinansowania zwiększa się w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).

Kwoty zwiększenia dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Kwota zwiększenia Pracownicy 1380 zł Osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności 1035 zł Osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 690 zł Osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Jak złożyć wniosek i korekty w styczniu 2025 r.

Pracodawcy mogą składać wnioski z nowymi kwotami w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), z możliwością korygowania dokumentów za okresy od lipca 2024 r. Korekty od lipca 2024 r. należy składać na tych samych zasadach co wszystkie korekty związane z załącznikiem INF-D-P. Korekta będzie więc zawierać cały komplet dokumentów:

wniosek Wn-D,

załącznik/i INF-D-P oraz

załącznik INF-O-PP lub INF-O-PR (jeśli jest wymagany dla danego pracodawcy).

Jeżeli pracodawca składa wniosek lub korekty wniosków za okresy od lipca 2024 r. w wersji papierowej, należy w pozycji 51 w załączniku INF-D-P uwzględniać już nowe kwoty dofinansowania. Natomiast w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, to system będzie podstawiał nowe kwoty dofinansowania w pozycji 51 w załączniku INF-D-P po wpisaniu etatu pracownika w odpowiednim stopniu niepełnosprawności w pozycjach od 21 do 44.

Pracodawcy, którzy składają wnioski i korekty papierowo, przekazują dokumenty (o ile nie są to dokumenty pierwszorazowe – zgłoszeniowe) do właściwych Oddziałów PFRON.

Jak informuje PFRON, zmiana wysokości kwot dofinansowania to także nowa wersja załącznika INF-D-P, która jest określana przy imporcie dokumentów do SODiR z systemu kadrowo-płacowego. Dotąd obowiązywała 9 wersja załącznika INF-D-P, a teraz będzie 10 wersja. Poza wzorem ustalania kwoty dla pozycji 51 w załączniku INF-D-P nic się nie zmieni, ale pliki xml przygotowane w zewnętrznym systemie kadrowo-płacowym powinny odnosić się do wersji 10 załącznika INF-D-P. Między innymi nazwa pliku xml z załącznikiem INF-D-P zawiera w sobie wersję załącznika. Dzięki oznaczeniu wersji jako 10, SODiR będzie wiedział, jak po dokonaniu importu wyliczyć kwotę dofinansowania w pozycji 51.

Dlatego należy najpierw dostosować swoje systemy kadrowo-płacowe do wersji 10 załącznika INF-D-P (lub zgłosić takie dostosowanie do właściwych podmiotów), a następnie zaimportować przygotowane pliki w odpowiednich wersjach do SODiR.

Od czego zależy dofinansowanie do wynagrodzenia

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego uzależnione jest od wymiaru jego etatu. Podane wyżej kwoty są kwotami maksymalnymi, które pracodawca może otrzymać na pracownika zatrudnionego na cały etat. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

Wysokość dofinansowania zależy także od typu pracodawcy, u którego osoba niepełnosprawna jest zatrudniona oraz wysokości kosztów płacy. I tak, kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

75 proc. poniesionych kosztów płacy - jeżeli pracodawca prowadzi działalność gospodarczą,

90 proc. poniesionych kosztów płacy - jeżeli pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Pracodawca, ustalając koszty płacy, powinien wliczyć wynagrodzenie brutto, obowiązkowe składki na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od wynagrodzenia) oraz obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Którym pracodawcom nie przysługuje dofinansowanie

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.

Ponadto miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury;

do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc;

jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych;

jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni.

Podstawa prawna: