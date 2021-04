Wniosek o emeryturę z datą wsteczną w czasie pandemii

Pandemia zmieniła naszą rzeczywistość. Nie ominęła ona również spraw związanych z emeryturami. ZUS wprowadził wiele ułatwień, które sprawiają, że wniosek o świadczenie można złożyć bez wychodzenia z domu. Również online można skonsultować się z doradcą emerytalnym, który pomoże wybrać najlepszy termin przejścia na świadczenie. Teraz z wnioskiem o emeryturę nie trzeba się aż tak spieszyć, bo ZUS może przyznać świadczenie z datą wsteczną.

Emerytury, renty i inne świadczenia o charakterze długoterminowym są przyznawane, jak też ponownie ustalana jest ich wysokość lub podjęcie wypłaty na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. - Jeżeli taki wniosek zostanie złożony najpóźniej 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, to ZUS może ustalić prawo do świadczenia, ponownie ustalić jego wysokości lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym wnioskodawca spełnił wymagane do tego warunki. Jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r.- informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Druk ZUS ERO

Aby było to możliwe, klient musi do składanego wniosku dołączyć oświadczenie, w którym wyrazi wolę, aby świadczenie zostało przyznane lub przeliczone z datą wsteczną. - W tej sytuacji można skorzystać z przygotowanego przez ZUS gotowego formularza - druku oświadczenia ERO - wyjaśnia rzeczniczka.

W przypadku przedłożenia oświadczenia, wniosek w sprawie świadczenia ZUS zakwalifikuje tak, jakby był złożony w dacie spełnienia warunków do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia – nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r.