Październik 2025 - święta, dni wolne

Październik ma 31 dni. W dziesiątym miesiącu roku, podobnie jak w dziewiątym, nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to sobota. W październiku 2025 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Daje to w sumie 23 dni robocze w miesiącu.

Październik 2025 - ważne dni, daty

Jak już zostało wspomniane, w październiku, z wyjątkiem niedziel, nie ma innych świąt. Ustawa o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy ustanwia wszystkie niedziele roku oraz 14 dodatkowych świąt (tzw. czerwonych kartek). W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy jednak 3 daty, które warto zapamiętać:

14 października 2025 r. (wtorek) - Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela

- Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela 26 października 2025 r. (niedziela) - zmiana czasu z letniego na zimowy

- zmiana czasu z letniego na zimowy 31 października 2025 r. (piątek) - Halloween

Październik 2025 - kalendarz do druku pdf

październik 2025 kalendarz do druku miesiąc canva Październik 2025: kalendarz do druku, kartka z kalendarza Źródło zewnętrzne

Pobierz kalendarz października 2025 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »

*W październiku nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Październik - przysłowia

Dla października powstał szereg powiedzeń ludowych. Najczęściej dotyczą przepowiadania pogody i postaci świętych. Powstały na podstawie obserwacji przyrody. Oto najbardziej popularne przysłowia:

