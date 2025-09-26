REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]

Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 września 2025, 13:40
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
październik 2025 kalendarz do druku miesiąc canva
Październik 2025: kalendarz do druku, kartka z kalendarza
Kinga Olszacka
Źródło zewnętrzne

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.

Październik 2025 - święta, dni wolne

Październik ma 31 dni. W dziesiątym miesiącu roku, podobnie jak w dziewiątym, nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to sobota. W październiku 2025 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Daje to w sumie 23 dni robocze w miesiącu.

Zobacz również:

Październik 2025 - ważne dni, daty

Jak już zostało wspomniane, w październiku, z wyjątkiem niedziel, nie ma innych świąt. Ustawa o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy ustanwia wszystkie niedziele roku oraz 14 dodatkowych świąt (tzw. czerwonych kartek). W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy jednak 3 daty, które warto zapamiętać:

  • 14 października 2025 r. (wtorek) - Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela
  • 26 października 2025 r. (niedziela) - zmiana czasu z letniego na zimowy
  • 31 października 2025 r. (piątek) - Halloween

Październik 2025 - kalendarz do druku pdf

październik 2025 kalendarz do druku miesiąc canva

Październik 2025: kalendarz do druku, kartka z kalendarza

Źródło zewnętrzne

Pobierz kalendarz października 2025 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »

*W październiku nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Październik - przysłowia

Dla października powstał szereg powiedzeń ludowych. Najczęściej dotyczą przepowiadania pogody i postaci świętych. Powstały na podstawie obserwacji przyrody. Oto najbardziej popularne przysłowia:

  • Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
  • Na świętego Franciszka (4 października) odlatuje pliszka.
  • Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
  • Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży.
  • W dzień Szymona i Judy (28 października) koń się boi grudy.
Zobacz również:
Powiązane
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Kalendarz roku szkolnego 2025/2026: Uczniów czekają istotne zmiany, które dotyczą nie tylko ferii
Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
Wrzesień 2025. Kalendarz do druku [PDF]
Źródło: INFOR
Kadry
Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]
26 wrz 2025

Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
