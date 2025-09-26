Październik 2025: kalendarz do druku [PDF]
REKLAMA
REKLAMA
Pobierz kalendarz września 2025 do druku z miejscem na notatki w formacie PDF. Wrzesień 2025 roku ma 8 dni wolnych od pracy. Jakie ważne dni występują we wrześniu? Wydrukuj i zrób notatki na nowy miesiąc.
- Październik 2025 - święta, dni wolne
- Październik 2025 - ważne dni, daty
- Październik 2025 - kalendarz do druku pdf
- Październik - przysłowia
Październik 2025 - święta, dni wolne
Październik ma 31 dni. W dziesiątym miesiącu roku, podobnie jak w dziewiątym, nie ma żadnych czerwonych kartek. Dni wolne to wszystkie niedziele oraz dodatkowy dzień wolny wynikający z zasady prawa pracy przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Zazwyczaj jest to sobota. W październiku 2025 r. są cztery pełne weekendy (4 soboty i 4 niedziele), a więc 8 dni wolnych od pracy. Daje to w sumie 23 dni robocze w miesiącu.
REKLAMA
REKLAMA
Październik 2025 - ważne dni, daty
Jak już zostało wspomniane, w październiku, z wyjątkiem niedziel, nie ma innych świąt. Ustawa o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy ustanwia wszystkie niedziele roku oraz 14 dodatkowych świąt (tzw. czerwonych kartek). W naszym kalendarzu zaznaczyliśmy jednak 3 daty, które warto zapamiętać:
- 14 października 2025 r. (wtorek) - Dzień Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela
- 26 października 2025 r. (niedziela) - zmiana czasu z letniego na zimowy
- 31 października 2025 r. (piątek) - Halloween
Październik 2025 - kalendarz do druku pdf
Pobierz kalendarz października 2025 r. w formacie pdf z ważnymi dniami oraz miejscem na notatki »
*W październiku nie ma ani jednej niedzieli handlowej.
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Październik - przysłowia
Dla października powstał szereg powiedzeń ludowych. Najczęściej dotyczą przepowiadania pogody i postaci świętych. Powstały na podstawie obserwacji przyrody. Oto najbardziej popularne przysłowia:
- Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju.
- Na świętego Franciszka (4 października) odlatuje pliszka.
- Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima.
- Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży.
- W dzień Szymona i Judy (28 października) koń się boi grudy.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA