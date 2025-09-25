REKLAMA

Strona główna » Kadry » Bezpieczeństwo pracy » Profilaktyczna ochrona zdrowia » Kilka wskazówek zdrowotnych dla pracownika po 50. roku życia. Lekarz radzi jak pracodawca może pomóc

Kilka wskazówek zdrowotnych dla pracownika po 50. roku życia. Lekarz radzi jak pracodawca może pomóc

25 września 2025, 16:21
wskazówki zdrowotne dla pracownika po 50 roku życia lekarz radzi
Wskazówki zdrowotne dla pracownika po 50. roku życia - lekarz radzi jak pracodawca może pomóc
Shutterstock

Pracownicy po 50. roku życia będą niedługo stanowili zdecydowaną większość zatrudnionych w Polsce. To efekt starzejącego się społeczeństwa. Pracodawcy powinni zacząć bardziej dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników w średnim wieku. Oto kilka wskazówek zdrowotnych od lekarza dla pracowników i pracodawców.

rozwiń >

Pracownik po 50. roku życia to wartość, o którą trzeba dbać

Wydłużający się wiek aktywności zawodowej stawia przed pracownikami i pracodawcami nowe wyzwania. Osoby po 50. roku życia, które stanowią coraz większą część zespołów, wnoszą ogromne doświadczenie i wiedzę, ale jednocześnie ich zdrowie wymaga szczególnej uwagi. Dlatego bardzo ważne jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy podjęli wspólny wysiłek na rzecz utrzymania zdrowia.

Według GUS w 2023 roku długość życia w zdrowiu u mężczyzn wynosiła 61,3 lat a u kobiet 64,6 lat. Z kolei z Narodowego Testu Zdrowia wynika, że aż 64% osób po 65 r.ż. zmaga się z nadciśnieniem, a 34% – z chorobami serca. Dane te pokazują, że profilaktykę po 50. roku życia powinno się jeszcze mocniej intensyfikować. Pracownicy w tym wieku mogą potrzebować wsparcia w zakresie opieki medycznej, ale także podejścia z większym wyczuciem do ich codziennego funkcjonowania w miejscu pracy. Świadomość własnych potrzeb zdrowotnych, dostęp do narzędzi diagnostycznych i edukacyjnych oraz środowisko sprzyjające utrzymaniu energii i koncentracji stają się kluczowe dla utrzymania produktywności i dobrego samopoczucia.

Pracownicy od 50 roku życia - profilaktyka

Profilaktyka nie powinna być odpowiedzialnością jedynie pracownika. Z jednej strony, pracownicy powinni mieć świadomość konieczności regularnej kontroli stanu zdrowia, regularnie poddając się badaniom, takim jak pomiar ciśnienia, EKG, badania krwi z kontrolą poziomu cukru, a także badaniom specyficznym dla płci (np. mammografia i cytologia dla kobiet, badanie prostaty dla mężczyzn). Monitorowanie chorób przewlekłych pozwala na wczesne reagowanie i minimalizowanie ryzyka poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Pracodawca musi dbać o starszych pracowników

Z drugiej strony, rola pracodawcy wykracza poza formalne obowiązki. Aktywne zaangażowanie w profilaktykę jest mądrą inwestycją, która się opłaca. Pracodawca nie powinien się ograniczać do wysyłania pracowników na wizyty u specjalisty w zakresie medycyny pracy. Dobrą praktyką jest zapewnienie pracownikom regularnego dostępu do badań, ich promowanie a nawet finansowanie. Niektóre firmy organizują własne programy zdrowotne, na przykład oferują szczepienia ochronne przeciw grypie, audyty zdrowia czy całe akcje badań profilaktycznych przeprowadzanych w miejscu pracy.

Jeśli pracodawca nie ma budżetu na organizowanie działań wewnątrz firmy, powinien chociaż umożliwić pracownikom wykonanie badań, np. z programu profilaktycznego Ministerstwa Zdrowia “Moje Zdrowie”, pozwalając im na wizyty medyczne w czasie pracy.

Ważne

Jak wskazują badania Instytutu Medycyny Pracy, dobrze zarządzane programy promocji zdrowia w firmach poprawiają ogólny stan zdrowia pracowników i ograniczają absencję chorobową.

Ergonomia i warunki pracy przyjazne pracownikom 50+

W przypadku osób po 50. roku życia odpowiednio zaprojektowane stanowisko pracy staje się szczególnie istotne, ponieważ pomaga ograniczać ryzyko dolegliwości przewlekłych i urazów wynikających z codziennego wysiłku zawodowego.

Przy pracy biurowej podstawą są regulowane krzesła i biurka, które zapewniają odpowiednie wsparcie dla kręgosłupa i umożliwiają zmianę pozycji. Natomiast dla pracowników fizycznych, zmianowych, pracujących na produkcji czy w terenie, ergonomiczne podejście obejmuje znacznie więcej elementów - przede wszystkim należy dostosować ciężar i sposób przenoszenia materiałów, aby zminimalizować ryzyko urazów kręgosłupa i stawów.

Zagrożenie urazami i przeciążeniami można również ograniczyć, dostosowując obciążenie psychiczne i fizyczne oraz tempo wykonywania zadań do indywidualnych możliwości pracownika. Pomóc w tym mogą elastyczne harmonogramy, krótsze serie w pracy przy taśmie produkcyjnej, rotację zadań wymagających większego wysiłku fizycznego czy wspieranie pracowników w terenie przy użyciu transportu mechanicznego zamiast ręcznego przenoszenia ciężkich ładunków.

Psychospołeczne aspekty zdrowia pracowników 50+

Nie mniej istotne są psychospołeczne aspekty zdrowia pracowników 50+. Integracja w zespole, wsparcie kolegów oraz uczestnictwo w projektach sprzyjających współpracy zmniejszają poczucie izolacji i poprawiają samopoczucie. Warto również zadbać o zdrowie psychiczne poprzez szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, warsztaty mindfulness czy doradztwo psychologiczne.

Badania, m.in. PARP, pokazują, że promowanie aktywności umysłowej, pozytywnego nastawienia i udziału w nowych wyzwaniach zawodowych sprzyja utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji i odporności psychicznej, a także zwiększa lojalność pracowników wobec firmy.

Zdrowy styl życia - tego nie zrobi za ciebie pracodawca, ale może w tym wspierać

Choć ostateczna odpowiedzialność za zdrowie spoczywa na pracowniku, firmy mogą skutecznie wspierać jego prozdrowotne działania. Wiek 50+ to doskonały moment, aby wprowadzić lub utrwalić zdrowe nawyki, a pracodawcy mogą w tym pomagać, promując odpowiednie zachowania.

Szczególnie ważna jest regularna aktywność fizyczna dostosowana do indywidualnych możliwości, np. spacery, ćwiczenia rozciągające, lekkie treningi siłowe lub ćwiczenia wspierające mobilność i równowagę. Poprawiają one wydolność organizmu, wspierają kondycję stawów i mięśni oraz ograniczają ryzyko chorób przewlekłych. Równie istotna jest zbilansowana dieta bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, która wspiera odporność i ogólną kondycję organizmu. Pracodawcy mogą wspierać te działania, oferując dostęp do zdrowych posiłków w miejscu pracy, konsultacje dietetyczne lub programy edukacyjne dotyczące prawidłowego żywienia.

Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia

Sprawdź

Choć w wieku dojrzałym trudno zmieniać nawyki, warto próbować. Unikanie używek, takich jak alkohol czy palenie papierosów, pozostaje jedną z najskuteczniejszych form walki o swoje zdrowie. Warto też pamiętać o odpowiednią ilość i jakość snu, który stanowi fundament regeneracji i utrzymania efektywności zawodowej.

Podsumowanie

Dzięki współpracy pracownika i pracodawcy można budować kulturę, w której zdrowie jest priorytetem, co przekłada się na długą, satysfakcjonującą i produktywną karierę. Starsi pracownicy nie powinni być uważani za ciężar, lecz za wartość firmy, pod warunkiem że pracodawca stworzy im właściwe warunki do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym, tak samo jak i społecznym.

Autor: dr Piotr Leszczyński, LongLife

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
Kadry
