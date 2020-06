Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Kiedy przejść na emeryturę?

Planujesz zakończyć aktywność zawodową i przejść na emeryturę? Zastanawiasz się, kiedy najlepiej złożyć wniosek w tej sprawie? Wybór odpowiedniego momentu jest niezwykle ważny, nie tylko ze względu na Twoje dalsze plany życiowe, lecz również ze względów finansowych. Pamiętaj, wysokość Twojego przyszłego świadczenia zależy nie tylko od tego jak długo pracujesz, lecz również od tego, w jakim momencie zdecydujesz się przejść na emeryturę.

Jakie warunki musisz spełnić, aby uzyskać emeryturę ?

Warunki nabywania prawa do emerytury i zasady ustalania jej wysokości reguluje ustawa

z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. prawo do emerytury uzależnione jest od:

ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,

udowodnienia jakiegokolwiek okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu emerytalnemu, a dla osoby opłacającej składki na własne ubezpieczenie opłacenie co najmniej jednej składki.

Dla ustalenia prawa do emerytury na nowych zasadach nie ma znaczenia długość przebytych przez Ciebie okresów składkowych i nieskładkowych, czyli Twój staż pracy.

Prawo do emerytury uzyskasz od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz w tej sprawie wniosek.

Jak ustalamy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury obliczamy dzieląc podstawę jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia.

Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi suma:

zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury;

zwaloryzowanego kapitału początkowego;

środków zapisanych na subkoncie w ZUS.

Średnie dalsze trwanie życia jest to przewidywana liczba miesięcy, przez którą będziesz pobierać emeryturę. Tablice średniego dalszego trwania życia ogłasza co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Są one podstawą do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Jak waloryzujemy Twój kapitał początkowy i składki na ubezpieczenie emerytalne?

Czynnikiem, który znacząco wpływa na wysokość emerytury jest waloryzacja składek emerytalnych i kapitału początkowego zapisanych na koncie ubezpieczonego oraz środków zapisanych na subkoncie. Kwoty, które tam zgromadziłeś podlegają waloryzacji rocznej i kwartalnej.