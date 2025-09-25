REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? [24 września 2025 r. resort pracy formalnie zaproponował nową instytucję]

Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? [24 września 2025 r. resort pracy formalnie zaproponował nową instytucję]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 września 2025, 09:39
[Data aktualizacji 25 września 2025, 12:49]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Rzecznik Praw Pracownika
Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? [24 września 2025 r. resort pracy formalnie zaproponował nową instytucję]
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? Bo prawa pracowników wciąż (pomimo funkcjonowania Inspekcji Pracy) nie są należycie chronione! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało opracowanie ustawy powołującej Rzecznika Praw Pracownika – nowego organu, mającego stać na straży praw wszystkich osób świadczących pracę, w różnych formach - nie tylko prawno-pracowniczych.

rozwiń >

Rzecznik praw pracownika – strażnik milionów zarobkujących Polaków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało opracowanie ustawy powołującej Rzecznika Praw Pracownika – nowego organu, mającego stać na straży praw wszystkich osób świadczących pracę. Projekt trafił już do rządowych prac legislacyjnych, co rozpoczyna proces konsultacji oraz prac parlamentarnych.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Zgodnie z propozycją, z pomocy Rzecznika skorzystają nie tylko zatrudnieni na etacie, ale także wykonawcy umów cywilnoprawnych i inne kategorie zarobkujących, dotychczas pozbawione stałego systemowego wsparcia.

W dniu 24 września 2025 r. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, złożyła wniosek o wpis projektu ustawy o rzeczniku praw pracownika do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika?

W Polsce pracuje kilkanaście milionów osób, ale do tej pory brakowało niezależnej instytucji, reprezentującej ich interesy wobec pracodawców i ustawodawcy. – Różnica siły negocjacyjnej między pracodawcą a pracownikiem jest wyraźna – zaznacza MRPiPS. Utworzenie Rzecznika ma wyrównać te relacje, wzmacniając prawa pracownicze takie jak prawo do minimalnego wynagrodzenia, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się czy zakaz dyskryminacji.

Kogo obejmie ochrona?

Projekt przewiduje, że uprawnienia Rzecznika rozciągną się na szeroki katalog osób wykonujących pracę zarobkową. Obok pracowników etatowych znalazły się tam osoby zatrudnione na umowach zlecenia, o dzieło, a także w innych niestandardowych formach. Dzięki temu wykreślone zostanie wykluczenie tysięcy osób, które dotychczas nie mogły liczyć na wsparcie publicznej instytucji chroniącej ich praw.

Zakres kompetencji Rzecznika Praw Pracownika (RPP)

Do podstawowego zakresu kompetencji RPP ma należeć

REKLAMA

1. Doradztwo i interwencje

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rzecznik będzie oferował pomoc prawną i mediował w sporach pracowniczych, kontaktując się bezpośrednio z pracodawcami lub kierując sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy.

2. Udział w legislacji

Jako ekspert reprezentujący pracowników przy każdym etapie prac nad projektami ustaw lub rozporządzeń, Rzecznik zgłaszać będzie wnioski zmian i opiniować propozycje wpływające na kształt polskiego rynku pracy.

3. Postępowania sądowe

Z pomocą Rzecznika zatrudniony będzie mógł skierować pozew pracy, a instytucja może również występować jako pełnomocnik w sądzie, broniąc zbiorowych i indywidualnych roszczeń.

Struktura organizacyjna i niezależność

Rzecznika Praw Pracownika powoła Prezes Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez ministra pracy. Kadencja ma trwać sześć lat, co zapewni stabilność działania niezależnej od bieżących zmian politycznych. Jednocześnie utworzenie Biura Rzecznika zabezpieczy odpowiednie zaplecze merytoryczno-administracyjne, a budżet zapewni samodzielność finansową i operacyjną.

Przykład

Przykład wsparcia RPP

Wyobraźmy sobie panią Annę, zatrudnioną na umowę-zlecenie przy sortowaniu dokumentów, której pracodawca odmawia zapłaty za nadgodziny i grozi wypowiedzeniem, jeśli zgłosi roszczenia. Zgłaszając się do Rzecznika, otrzyma profesjonalne wsparcie prawne, w tym opinię eksperta obliczającego wymagalne wynagrodzenie. Rzecznik może także skierować sprawę w postępowaniu mediacyjnym lub skorzystać z inspekcji pracy, co często znacznie przyspiesza pozytywne załatwienie konfliktu.

Długofalowe efekty reformy

Ustawa o Rzeczniku Praw Pracownika stanowi jeden z filarów rządowej strategii „Sprawne państwo i wysoki poziom usług publicznych”. Wzmocnienie ochrony praw osób pracujących ma przeciwdziałać łamaniu podstawowych standardów zatrudnienia oraz wzmacniać zaufanie obywateli do państwa jako arbitra w konfliktach pracodawca–pracownik. Praktyczne wsparcie, a zarazem udział w procesie legislacyjnym, umożliwią stałe monitorowanie i ulepszanie polskiego prawa pracy. Nowelizacja prawa pracy z Rzecznikiem Praw Pracownika otwiera nowe możliwości dla wszystkich zarobkujących: od etatów po umowy cywilnoprawne. Gdy projekt znajdzie się w Sejmie, czekają nas konsultacje społeczne i branżowe, a następnie ostateczne głosowania.

Powiązane
Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?
Można dostać 1700 złotych bez względu na staż pracy. Czy wiecie o tej podwyżce, która już obowiązuje?
Emeryci wygrywają wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń – przyznają je sądy, pomimo, że prezydent podpisał ustawę, która ich tego pozbawia, bo „świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem”
Emeryci wygrywają wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń – przyznają je sądy, pomimo, że prezydent podpisał ustawę, która ich tego pozbawia, bo „świadczenia były obliczone zgodnie z obowiązującym wówczas prawem”
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?
800 plus dla seniora, czyli rekompensata za wychowanie dzieci. Czy dodatek dla seniorów za rodzicielstwo wejdzie w życie?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekrutacja pod kontrolą. Czyli pozyskiwanie pracowników zgodnie z prawem
25 wrz 2025

Rekrutacja to skomplikowany i wieloaspektowy proces, który spędza sen z powiek nie tylko kandydatom do pracy, lecz także doświadczonym rekruterom. Wyobraźmy sobie, że w rekrutacji wszystkie chwyty są dozwolone. O ile kreatywne (czasem nieuczciwe) zagrywki kandydata łatwo wykryć, o tyle nadużycia po stronie pracodawcy potrafią pozostać w cieniu: niepodawanie widełek płacowych, selekcja pod pozorem obiektywnych kryteriów, manipulowanie zakresem obowiązków czy pozorowane ogłoszenia zbierające dane. Pole do nadużyć jest szerokie. Jak im zapobiegać?
Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? [24 września 2025 r. resort pracy formalnie zaproponował nową instytucję]
25 wrz 2025

Dlaczego potrzebujemy Rzecznika Praw Pracownika? Bo prawa pracowników wciąż (pomimo funkcjonowania Inspekcji Pracy) nie są należycie chronione! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało opracowanie ustawy powołującej Rzecznika Praw Pracownika – nowego organu, mającego stać na straży praw wszystkich osób świadczących pracę, w różnych formach - nie tylko prawno-pracowniczych.
Dodatkowy pełnopłatny urlop: 8 dni dla kobiet, 12 dla mężczyzn. Wystarczy jedna formalność. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu
24 wrz 2025

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawo pracy przewiduje dodatkowe dni wolne od pracy dla osób, które podejmują się pewnej niezwykle ważnej czynności. Wystarczy pamiętać o jednej formalności, a można zyskać nawet kilkanaście dni płatnego wolnego w ciągu roku. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu.
Jak długo można być na zwolnieniu lekarskim od psychiatry? Czy zwolnienie od psychiatry może zaszkodzić w pracy? Sprawdź, jakie prawa masz w 2025 roku
24 wrz 2025

Coraz więcej osób korzysta z pomocy psychiatry i decyduje się na zwolnienie lekarskie. Dzieje się tak, ponieważ w społeczeństwie rośnie świadomość zdrowia psychicznego, a tempo życia, stres w pracy i presja społeczna coraz częściej prowadzą do depresji, stanów lękowych czy wypalenia zawodowego. W związku z tym pojawia się wiele pytań: jak długo można być na L4 od psychiatry? Czy pracodawca widzi powód zwolnienia? Czy takie zwolnienie może zaszkodzić w pracy? Sprawdź, jakie zasady obowiązują w 2025 roku i co dalej po zakończeniu okresu zasiłkowego.

REKLAMA

Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto
23 wrz 2025

Zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.
Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
23 wrz 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
22 wrz 2025

Granica między życiem prywatnym a zawodowym w dzisiejszym świecie staje się coraz mniej wyraźna. Badania nad stresem i funkcjonowaniem psychospołecznym wskazują, że emocje i napięcia powstające w domu mają tendencję do przenikania do środowiska pracy (por. Greenhaus & Powell, 2006). Dlatego warto przyjrzeć się mechanizmom tego zjawiska oraz sposobom konstruktywnego radzenia sobie z nim w organizacjach.

REKLAMA

Czy 4-dniowy tydzień pracy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich i rotację w firmie?
22 wrz 2025

Niemal 2 tys. firm zgłosiło się do pilotażu skróconego tygodnia pracy. Jakie skutki ma przynieść krótszy czas pracy? Czy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich i rotację w firmie?
Długotrwała choroba w trakcie okresu ochronnego przed emeryturą może być przyczyną zwolnienia
22 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje okres ochrony przed emeryturą? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.

REKLAMA