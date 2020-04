Wniosek o emeryturę, rentę, inne świadczenie z ZUS do 30 dni po ustaniu epidemii.

Zgłoszenie wniosku w sprawie emerytury, renty lub innych świadczeń, które przyznaje ZUS

Chcesz złożyć wniosek o emeryturę, rentę bądź inne świadczenie o podobnym charakterze (lub o ich przeliczenie czy podjęcie wypłaty), a z różnych przyczyn nie możesz lub nie chcesz tego robić w okresie trwania epidemii? Nie musisz martwić się o to, że nie otrzymasz wypłaty za okres jej trwania. Wystarczy, że wniosek w tej sprawie zgłosisz najpóźniej w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii.

18 kwietnia 2020 r. weszły w życie przepisy [1], które umożliwiają przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres, w którym obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Emerytury, renty i inne świadczenia o charakterze długoterminowym przyznajemy, ponownie ustalamy ich wysokość lub wypłacamy na podstawie Twojego wniosku. Jeżeli taki wniosek złożysz najpóźniej 30 dnia po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19, możemy ustalić Ci prawo do świadczenia, przeliczyć Twoje świadczenie lub podjąć jego wypłatę od dnia, w którym spełniłeś wymagane do tego warunki - nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r. W tym celu do wniosku musisz dołączyć oświadczenie, w którym wyrazisz wolę, aby świadczenie od tej daty zostało przyznane lub przeliczone bądź też została podjęta jego wypłata.

Ważne!

Regulacja ta nie dotyczy świadczeń, które przyznaje Prezes Zakładu na podstawie:

art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Wydłużenie terminu na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne oraz na przedłożenie zaświadczenia o wysokości przychodu

Przepisy te wydłużyły również termin na:

zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne

Jeżeli ubiegasz się o świadczenie przedemerytalne, wniosek w tej sprawie musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m. in. to, że przez 180 dni pobierałeś zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek możesz złożyć nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19.

poinformowanie Zakładu o wysokości przychodu uzyskanego od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

Jeżeli jesteś uprawniony do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, możesz powiadomić Zakład o wysokości przychodu uzyskanego w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii w związku z COVID-19.

[1] Art. 73 pkt 68 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695)