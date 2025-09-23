REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu

Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 14:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
dzień wolny od pracy, urlop, dzień wolny
Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.

Długi weekend w 2025 roku: Dodatkowy dzień wolny za 1 listopada

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawcy są zobowiązani do przyznania dodatkowego dnia wolnego pracownikom, jeśli święto przypada w sobotę. Taka sytuacja będzie miała miejsce w 2025 roku, kiedy uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) wypada właśnie w sobotę. Dzięki temu, pracownicy mogą liczyć na długi weekend bez konieczności składania wniosku o urlop.

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy i na jakich zasadach otrzymasz dodatkowe wolne?

  • Brak konieczności składania wniosku: Dodatkowy dzień wolny przyznawany jest automatycznie. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto, które nie przypada w niedzielę, zmniejsza wymiar czasu pracy o 8 godzin.
  • Decyzja pracodawcy: To pracodawca decyduje, kiedy wyznaczy ten dodatkowy dzień wolny. Może on przypaść w listopadzie (w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego) lub nawet w piątek, 31 października, co pozwoli na wydłużenie weekendu.
  • Ważne dla zaplanowanych urlopów: Jeśli złożyłeś już wniosek o urlop na 31 października 2025 roku, a pracodawca wyznaczy ten dzień jako wolny za święto, być może będziesz musiał wycofać swój wniosek. Warto śledzić komunikaty i zarządzenia w swojej firmie.

Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu

W 2025 roku Dzień Wszystkich Świętych przypadający w sobotę to szansa na dodatkowy dzień wolny, który można wykorzystać do stworzenia długiego, jesiennego weekendu. Upewnij się, że znasz zasady obowiązujące w twojej firmie, aby odpowiednio zaplanować swój wypoczynek.

Powiązane
Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]
We wrześniu pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop
We wrześniu pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop
Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!
Nowy urlop w Kodeksie pracy. 105 dni wolnego płatnego w 100 proc. Sprawdź, komu przysługuje!
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto
23 wrz 2025

Zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.
Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
23 wrz 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
22 wrz 2025

Granica między życiem prywatnym a zawodowym w dzisiejszym świecie staje się coraz mniej wyraźna. Badania nad stresem i funkcjonowaniem psychospołecznym wskazują, że emocje i napięcia powstające w domu mają tendencję do przenikania do środowiska pracy (por. Greenhaus & Powell, 2006). Dlatego warto przyjrzeć się mechanizmom tego zjawiska oraz sposobom konstruktywnego radzenia sobie z nim w organizacjach.

REKLAMA

Czy 4-dniowy tydzień pracy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich i rotację w firmie?
22 wrz 2025

Niemal 2 tys. firm zgłosiło się do pilotażu skróconego tygodnia pracy. Jakie skutki ma przynieść krótszy czas pracy? Czy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich i rotację w firmie?
Długotrwała choroba w trakcie okresu ochronnego przed emeryturą może być przyczyną zwolnienia
22 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje okres ochrony przed emeryturą? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.
10 listopada 2025 r. wolny od pracy
19 wrz 2025

Czy 10 listopada 2025 roku będzie wolny od pracy? Okazuje się, że w większości polskich firm pracownicy tego dnia nie muszą przychodzić do pracy. Pracodawca musi wyznaczyć w listopadzie dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]
19 wrz 2025

Minimalna stawka godzinowa ustalana dla każdego roku to kwota, jaka należy się za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu). Ile wynosi minimalna stawka brutto i netto w 2025 roku? Ile wyniesie po podwyżce w 2026 roku?

REKLAMA

Spłaca długi w ZUS, ale spłaca same odsetki i opłatę prolongacyjną. Sam dług się nie zmniejsza
19 wrz 2025

Taką historię przedstawiła dr Katarzyna Kalata. Osoba winna ZUS-owi sporo pieniędzy zapłaciła przez kilka lat ponad 60 000 zł, ale nie spłaciła ani złotówki kapitału. ZUS doliczył jej łącznie 151 959 zł opłat prolongacyjnych. Dziś nadal musi spłacić… ponad 328 000 zł. Tyle samo, co 4 lata temu.Dlaczego?Bo zgodnie z mechanizmem stosowanym przez ZUS, każda wpłata najpierw pokrywa odsetki i koszty egzekucyjne – dopiero potem zaliczana jest na należność główną.
PPK: czy można obniżyć wpłatę podstawową? Znaczenie ma kwota 5599,20 zł
18 wrz 2025

Czy w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych można obniżyć wpłatę podstawową? Okazuje się, że uczestnik PPK zatrudniony u kilku pracodawców sam musi sprawdzić, czy ma prawo do obniżenia wpłaty podstawowej.

REKLAMA