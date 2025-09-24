REKLAMA

Strona główna » Kadry » Urlopy » Dodatkowy pełnopłatny urlop: 8 dni dla kobiet, 12 dla mężczyzn. Wystarczy jedna formalność. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu

Dodatkowy pełnopłatny urlop: 8 dni dla kobiet, 12 dla mężczyzn. Wystarczy jedna formalność. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu

24 września 2025, 16:38
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
12 dodatkowych dni urlopu
12 dodatkowych dni urlopu - przepisy jasno wskazują komu się należą
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że prawo pracy przewiduje dodatkowe dni wolne od pracy dla osób, które podejmują się pewnej niezwykle ważnej czynności. Wystarczy pamiętać o jednej formalności, a można zyskać nawet kilkanaście dni płatnego wolnego w ciągu roku. Przepisy jasno wskazują komu należą się dodatkowe dni urlopu.

Dwa dni wolnego za oddanie krwi

Przepisy jasno wskazują – osobie, która oddaje krew, przysługują dwa dni pełnopłatnego zwolnienia z pracy – w dniu oddania krwi i w dniu następnym.

Gwarantuje to ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681, z późn. zm.). Najważniejsze zapisy - art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy mówi, że:

  • pracownikowi, który oddaje krew, przysługuje zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi,
    a także w dniu następnym,
  • zachowuje on w tym czasie prawo do wynagrodzenia (tak jak podczas urlopu wypoczynkowego).

Od kwietnia 2023 przepisy zostały doprecyzowane – teraz wolne przysługuje wszystkim pracownikom, niezależnie od rodzaju umowy (wcześniej dotyczyło to tylko dawców z tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi). Aby skorzystać z przywileju, wystarczy przedstawić pracodawcy zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa.

Kobiety i mężczyźni – ile dodatkowego urlopu można zyskać?

Kobieta może oddać krew maksymalnie 4 razy w roku, co daje 8 dodatkowych dni wolnego,
Mężczyzna – do 6 razy w roku, czyli nawet 12 dni wolnego.

To ile razy w ciągu roku można oddać krew reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi oraz oddzielania jej składników (Dz.U. 2017 poz. 1741)

Wolne dni  jest płatne tak samo jak urlop wypoczynkowy i nie jest od niego odliczane.

Dlaczego warto planować dodatkowy urlop z wyprzedzeniem?

Ważne jest, aby zamiar oddania krwi zgłosić wcześniej, dzięki czemu pracodawca może odpowiednio ułożyć grafik. Zyskuje na tym nie tylko dawca, ale i cały zespół, bo unika się nagłych braków kadrowych.

Oddanie krwi to nie tylko przywilej dla pracownika, ale przede wszystkim realna pomoc innym. W Polsce co roku potrzebne są setki tysięcy jednostek krwi, a każdy dawca ratuje życie i zdrowie pacjentów. Według danych Narodowego Centrum Krwi, w 2024 roku w Polsce oddano ponad 1,5 mln jednostek krwi, a aktywnych dawców było ponad 651 tys. To przykład aktywności społecznej, która nie tylko ratuje życie, ale też daje pracownikom realne przywileje w pracy.

Źródło: INFOR
