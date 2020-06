Wniosek o emeryturę ze specjalnym oświadczeniem

Wniosek o emeryturę? Nie musisz się śpieszyć!

Osoby, które nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie w okresie pandemii, mogą zrobić to w późniejszym terminie. Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą specjalne oświadczenie.

- Bardzo ważne jest to żeby w oświadczeniu wpisać datę, od której oczekuje się przyznania prawa do świadczenia, ale nie wcześniejszą niż 1 marca 2020 r. Wniosek wraz z oświadczeniem trzeba złożyć najpóźniej w terminie do 30 dni od upływu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na dolnym Śląsku. – Zastrzegam, że na wskazany w oświadczeniu ten dzień, od którego ubiegamy się o przyznanie emerytury czy renty muszą być spełnione wszystkie warunki do ich przyznania – dodaje.

reklama reklama



Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

Dotychczas prawo np. do emerytury było przyznawane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Na podstawie przepisów, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r., możliwe jest przyznanie, przeliczenie lub podjęcie wypłaty świadczenia za cały okres epidemii.

- Oznacza to, że jeśli nasz klient złoży wniosek o emeryturę np. w lipcu, ale warunki do emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo do wypłaty od marca, o ile, do składanego w lipcu wniosku o emeryturę dołączy wspomniane wyżej oświadczenie – informuje rzeczniczka.

Prawo do emerytury a prawo do wypłaty emerytury

Rzeczniczka przypomina, że prawo do emerytury, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Można złożyć wniosek o przyznanie emerytury i dalej pracować. ZUS nam emeryturę naliczy i wyda decyzję o jej przyznaniu, ale nie dostaniemy wypłaty dopóki nie zostaną rozwiązane wszystkie umowy o pracę. Wówczas ZUS w zależności od daty zakończenia aktywności zawodowej wypłaci nam wyrównanie. Starając się o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba pamiętać, że istotnym dla ustalenia prawa do renty będzie spełnienie wszystkich warunków ustawowych. W tym ustalenie daty powstania niezdolności do pracy.

– Jeśli ktoś np. złoży do nas w lipcu wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy a warunki stażowe ma spełnione już na 1 marca 2020 r. oraz do lipcowego wniosku o rentę składa oświadczenie, że wnosi o ustalenie prawa do renty od 1 marca - jednak zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała dopiero 1 maja br. wtedy renta z tytułu niezdolności do pracy, o którą wnioskowano w lipcu, będzie mogła zostać wypłacona od maja, czyli od momentu, w którym spełnione zostały wszystkie warunki ustawowe - tłumaczy Kowalska-Matis.