Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Czas pracy » 10 listopada 2025 r. wolny od pracy

10 listopada 2025 r. wolny od pracy

19 września 2025, 13:55
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
10 listopada 2025 wolny od pracy
10 listopada 2025 r. wolny od pracy za święto wypadające w sobotę 1 listopada
Czy 10 listopada 2025 roku będzie wolny od pracy? Okazuje się, że w większości polskich firm pracownicy tego dnia nie muszą przychodzić do pracy. Pracodawca musi wyznaczyć w listopadzie dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę

Dzień wolny za święto wypadające w sobotę 2025 r.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czas pracy w danym danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. W praktyce oznacza to konieczność "oddania" pracownikowi innego dnia wolnego od pracy pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy z tytułu zasady 5-dniowego tygodnia pracy. Ten dodatkowy dzień wolny powinien być oddany w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wypada święto w sobotę. Najczęściej mamy do czynienia z miesięcznymi okresami rozliczeniowymi, dlatego pracodawcy stosujący miesięczne rozliczenia będą musieli wyznaczyć inny dzień wolny jeszcze w tym samym miesiącu. W 2025 r. mamy dwie sytuacje, kiedy święta z ustawy o dniach wolnych od pracy wypadają w sobotę: w maju i w listopadzie:

  1. Nowy Rok 1 stycznia 2025 r. środa
  2. Święto Trzech Króli (6 stycznia 2025 r. – poniedziałek)
  3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy (20 kwietnia 2025 r. – niedziela)
  4. drugi dzień Wielkiej Nocy (21 kwietnia 2025 r. – poniedziałek)
  5. Święto Pracy (1 maja 2025 r. – czwartek)
  6. Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 maja 2025 r. – sobota)
  7. Zielone Świątki (8 czerwca 2025 r. – niedziela)
  8. Boże Ciało (19 czerwca 2025 r. – czwartek)
  9. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia 2025 r. – piątek)
  10. Wszystkich Świętych (1 listopada 2025 r. – sobota)
  11. Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada 2025 r. – wtorek)
  12. Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia 2025 r. – środa)
  13. pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia 2025 r. – czwartek)
  14. drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia 2025 r. – piątek)

Kto wybiera dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Święto Wszystkich Świętych 1 listopada wypada w tym roku właśnie w sobotę. Zgodnie z przepisami prawa pracy to pracodawca wybiera dzień wolny w zamian za święto wypadające w sobotę. Może oczywiście ustalić go po konsultacji z pracownikami, przedstawicielami pracowników czy na wniosek pracownika. Nie ma również obowiązku wyznaczania jednego dnia dla wszystkich pracowników. Data wolnego może różnić się dla każdego pracownika. W praktyce najczęściej pracodawcy dokonują samodzielnego wyboru i jest to zgodne z prawem.

10 listopada 2025 r. wolny od pracy za 1 listopada

Zgodnie z powyższym pracodawcy najczęściej wybierają poniedziałek 10 listopada. Jest to jedyny dzień pracy występujący pomiędzy weekendem 8-9 listopada oraz Narodowym Świętem Niepodległości. Obchodzimy je 11 listopada. W tym roku wypada we wtorek. Wskazując 10 listopada jako dodatkowy dzień wolny za święto 1 listopada wypadające w sobotę, pracownicy otrzymują długi weekend od 8 do 11 listopada (4 dni wolne od pracy).

10 listopad 2025 wolny od pracy

10 listopad 2025 wolny od pracy za święta 1 listopada wypadające w sobotę.

