REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Kodeks pracy » Wynagrodzenie i inne świadczenia » Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto

Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 14:44
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
zarobki, eksperci
Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.

rozwiń >

Rekordowy boom na ekspertów AI we wrześniu – zarobki do 30 tysięcy złotych netto

We wrześniu br. na portalu justjoin.it zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.

REKLAMA

REKLAMA

Masowe wdrażanie AI napędza rekordowe zapotrzebowanie na ekspertów

Skalę wzrostu najlepiej ilustruje dynamika pierwszych trzech tygodni września – justjoin.it, wiodący portal z ofertami dla branży tech, zanotował wówczas publikację rekordowej jak dotąd liczby 392 ogłoszeń w kategorii AI/ML (Artificial Intelligence/ Machine Learning). A łącznie z wcześniej opublikowanymi ofertami na portalu aktualnie aktywne są 722 rekrutacje w tym segmencie.Ta intensywna aktywność rekrutacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie od początku roku. W II kwartale tego roku firmy opublikowały o 70 proc. więcej ofert w kategorii AI/ML niż w I, a III kwartał przyniósł kolejne 16 proc. wzrostu jeszcze przed końcem okresu.

Ważne

Dynamiczny wzrost liczby ogłoszeń napędzany jest masowym wdrażaniem technologii generatywnej AI w polskich firmach. Za tym trendem stoją konkretne potrzeby biznesowe: rozwój dużych modeli językowych (LLM), implementacja rozwiązań GenAI oraz szeroko zakrojona automatyzacja procesów. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów – od tradycyjnej bankowości po nowoczesny e-commerce – odkrywają transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji i pilnie poszukują ekspertów zdolnych do przekształcenia tej wizji w rzeczywiste rozwiązania.

Sektor IT dominuje w poszukiwaniu talentów AI

Struktura rekrutacji specjalistów AI/ML odzwierciedla to w jakich obszarach polska gospodarka najszybciej przechodzi technologiczną transformację. Dziesięć kluczowych branż odpowiada za zdecydowaną większość (86,9 proc.) wszystkich ogłoszeń.

  • Na czele tego zestawienia stoi sektor IT, gdzie firmy produktowe i inne podmioty technologiczne generują ponad 1/3 ofert.
  • Tuż za nimi plasują się firmy outsourcingowe, software house'y i centra BPO, które odpowiadają za 24,6 proc. ofert.
  • Kolejne są agencje rekrutacyjne zamieszczające 10 proc. ogłoszeń, a tuż za nimi bardziej tradycyjne obszary gospodarki: konsulting odpowiada za 6 proc. ofert, a branża bankowa i finansowa generuje 3,5 proc. ogłoszeń.
  • Widać, że coraz aktywniej ekspertów AI poszukują też takie sektory jak telekomunikacja (1,3 proc.) czy e-commerce (1,2 proc.).

Najwyższe zarobki dla doświadczonych specjalistów

Rynek AI wyraźnie faworyzuje doświadczonych profesjonalistów. Najwięcej ogłoszeń (53,3 proc.) dedykowanych jest seniorom, 38,3 proc. mid-om i zaledwie 5,2 proc. juniorom. Dodatkowo 3,1 proc. to oferty dla dyrektorów wysokiego szczebla. Wśród najbardziej pożądanych stanowisk znalazły się takie pozycje jak AI Engineer, Machine Learning Engineer czy Data Scientist. We wszystkich specjalizacjach średnie wynagrodzenia mają bardzo atrakcyjny poziom sięgając kwoty niemal 30 tys. zł:

REKLAMA

  1. AI Engineer: 21-29 tys. zł netto
  2. ML Engineer: 21-28 tys. zł netto
  3. MLOps Engineer: 24,5-28,5 tys. zł netto
  4. Data Scientist: 18,5-25 tys. zł netto
Ważne

Wysokie zarobki to odpowiedź na rosnącą rywalizację o wykwalifikowanych specjalistów. Na jedno stanowisko AI/ML przypada kilkadziesiąt aplikacji, co wskazuje na intensywną konkurencję zarówno wśród kandydatów, jak i pracodawców.

To nie przypadek, że liczba ofert na stanowiska AI rośnie z miesiąca na miesiąc, mamy do czynienia z fundamentalną zmianą w sposobie, w jaki firmy myślą o technologii – komentuje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT. Widzimy, jak przedsiębiorstwa z różnych sektorów, od bankowości po e-commerce, zaczynają rozumieć, że AI to nie futurystyczna zabawka, ale narzędzie, które już dziś może znacząco wpłynąć na ich konkurencyjność i efektywność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowosielski podkreśla, że obecny boom na speców od AI wymaga przemyślanych strategii rekrutacyjnych: firmy muszą być przygotowane na to, że najlepiej wykwalifikowane osoby mają dziś dobrą pozycję do dyktowania warunków zatrudnienia. Wysokie zarobki, elastyczność pracy i możliwość wyboru projektów to minimum, jakiego oczekują kandydaci.

Elastyczne warunki i geograficzna koncentracja

Firmy chcąc być jak najbardziej konkurencyjne oferują kandydatom znaczną elastyczność zatrudnienia. Dominują kontrakty B2B (62,1 proc.) i o połowę rzadziej proponowane tradycyjne umowy o pracę (32 proc.), z czego aż 55,9 proc. ofert dotyczy pracy zdalnej, 38,8 proc. – modelu hybrydowego, podczas gdy jedynie 5,3 proc. pracodawców wymaga pełnej obecności w biurze.

Geograficznie rekrutacja koncentruje się w największych ośrodkach technologicznych kraju. Przewodzi Warszawa z 30,1 proc. wszystkich ofert, za nią plasują się Kraków (17,9 proc.), Wrocław (14,5 proc.) oraz Trójmiasto (10,9 proc.). Pozostałe miasta to Poznań, Łódź i Szczecin.

Globalne trendy potwierdzają polską dynamikę

Polskie trendy wpisują się w globalne zjawiska na rynku AI. Według raportu McKinsey Global Institute, do 2030 roku sztuczna inteligencja może przyczynić się do wzrostu światowego PKB o 13 bilionów dolarów . Bank Światowy raportuje z kolei, że w ciągu najbliższych pięciu lat globalnie powstanie 19 milionów nowych miejsc pracy w obszarze AI .

Podobną dynamikę obserwuje się w kwestii zarobków – w Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie AI Engineer przekracza 165 tysięcy dolarów rocznie, a w Wielkiej Brytanii oscyluje wokół 85 tysięcy funtów. Niemieckie firmy oferują specjalistom AI średnio 95 tysięcy euro rocznie. Również w Polsce pracodawcy coraz częściej gotowi są oferować wynagrodzenia tego rzędu, aby pozyskać najlepsze talenty.

Perspektywy rozwoju i wyzwania

Eksperci przewidują dalszy wzrost zapotrzebowania na specjalistów AI/ML w najbliższych latach. Kluczowymi czynnikami będą: rozwój technologii generatywnej AI, automatyzacja procesów biznesowych, cyfrowa transformacja tradycyjnych branż oraz rosnące inwestycje w badania i rozwój sztucznej inteligencji. Jednym z głównych wyzwań dla rynku będzie jednak wyszkolenie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów AI, którzy będą w stanie sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców.

Źródło: justjoin.it to wiodący portal pracy w branży IT & tech w Polsce, znany z bogatej oferty dla specjalistów z tego sektora. Firma jest również właścicielem szybko rozwijającego się portalu horyzontalnego rocketjobs.pl, który odpowiada na potrzeby różnych branż i zawodów.

Powiązane
Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
Decyzja w sprawie płacy minimalnej zapadła. Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok
Nowe świadczenie-wynagrodzenie dla każdej kobiety za urodzenie dziecka: od 2 333 do nawet 9 332 zł miesięcznie, które w przyszłości zagwarantuje również emeryturę – na biurku Prezydenta
Nowe świadczenie-wynagrodzenie dla każdej kobiety za urodzenie dziecka: od 2 333 do nawet 9 332 zł miesięcznie, które w przyszłości zagwarantuje również emeryturę – na biurku Prezydenta
Świadczenie pracy podczas zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie chorobowe
Świadczenie pracy podczas zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie chorobowe
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto
23 wrz 2025

Zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.
Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
23 wrz 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
Międzypokoleniowe zespoły w erze nowych technologii. Jak współpracować skutecznie?
22 wrz 2025

Tak zwane pokolenie Z wchodzi na rynek technologiczny i przemysłowy. Jakie są oczekiwania tych młodych ludzi? W jaki sposób przemysł może lepiej odpowiadać na potrzeby pokolenia Z, aby przyciągać i zatrzymywać młode talenty? Odpowiedzi udzielił Andy Zosel z Zebra Technologies.
Kiedy emocje wchodzą do pracy czyli o tym jak rozwiązywać konflikty, które zaczynają się w życiu prywatnym [5 rekomendacji]
22 wrz 2025

Granica między życiem prywatnym a zawodowym w dzisiejszym świecie staje się coraz mniej wyraźna. Badania nad stresem i funkcjonowaniem psychospołecznym wskazują, że emocje i napięcia powstające w domu mają tendencję do przenikania do środowiska pracy (por. Greenhaus & Powell, 2006). Dlatego warto przyjrzeć się mechanizmom tego zjawiska oraz sposobom konstruktywnego radzenia sobie z nim w organizacjach.

REKLAMA

Czy 4-dniowy tydzień pracy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich i rotację w firmie?
22 wrz 2025

Niemal 2 tys. firm zgłosiło się do pilotażu skróconego tygodnia pracy. Jakie skutki ma przynieść krótszy czas pracy? Czy zmniejszy liczbę zwolnień lekarskich i rotację w firmie?
Długotrwała choroba w trakcie okresu ochronnego przed emeryturą może być przyczyną zwolnienia
22 wrz 2025

Pracownik w wieku 62 lat był chory przez 182 dni. Pobierał zasiłek chorobowy. Aktualnie przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne. Jest u nas zatrudniony od 5 lat. Czy można rozwiązać z nim umowę z powodu długotrwałej choroby, czy obowiązuje okres ochrony przed emeryturą? Potrzebujemy zatrudnić nowego pracownika na to miejsce.
10 listopada 2025 r. wolny od pracy
19 wrz 2025

Czy 10 listopada 2025 roku będzie wolny od pracy? Okazuje się, że w większości polskich firm pracownicy tego dnia nie muszą przychodzić do pracy. Pracodawca musi wyznaczyć w listopadzie dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę
Minimalna stawka godzinowa 2025 i 2026 r. [brutto netto]
19 wrz 2025

Minimalna stawka godzinowa ustalana dla każdego roku to kwota, jaka należy się za godzinę pracy na zleceniu lub umowie o świadczeniu usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu). Ile wynosi minimalna stawka brutto i netto w 2025 roku? Ile wyniesie po podwyżce w 2026 roku?

REKLAMA

Spłaca długi w ZUS, ale spłaca same odsetki i opłatę prolongacyjną. Sam dług się nie zmniejsza
19 wrz 2025

Taką historię przedstawiła dr Katarzyna Kalata. Osoba winna ZUS-owi sporo pieniędzy zapłaciła przez kilka lat ponad 60 000 zł, ale nie spłaciła ani złotówki kapitału. ZUS doliczył jej łącznie 151 959 zł opłat prolongacyjnych. Dziś nadal musi spłacić… ponad 328 000 zł. Tyle samo, co 4 lata temu.Dlaczego?Bo zgodnie z mechanizmem stosowanym przez ZUS, każda wpłata najpierw pokrywa odsetki i koszty egzekucyjne – dopiero potem zaliczana jest na należność główną.
PPK: czy można obniżyć wpłatę podstawową? Znaczenie ma kwota 5599,20 zł
18 wrz 2025

Czy w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych można obniżyć wpłatę podstawową? Okazuje się, że uczestnik PPK zatrudniony u kilku pracodawców sam musi sprawdzić, czy ma prawo do obniżenia wpłaty podstawowej.

REKLAMA