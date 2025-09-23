Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto

Zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.

Rekordowy boom na ekspertów AI we wrześniu – zarobki do 30 tysięcy złotych netto

We wrześniu br. na portalu justjoin.it zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.

Masowe wdrażanie AI napędza rekordowe zapotrzebowanie na ekspertów

Skalę wzrostu najlepiej ilustruje dynamika pierwszych trzech tygodni września – justjoin.it, wiodący portal z ofertami dla branży tech, zanotował wówczas publikację rekordowej jak dotąd liczby 392 ogłoszeń w kategorii AI/ML (Artificial Intelligence/ Machine Learning). A łącznie z wcześniej opublikowanymi ofertami na portalu aktualnie aktywne są 722 rekrutacje w tym segmencie.Ta intensywna aktywność rekrutacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie od początku roku. W II kwartale tego roku firmy opublikowały o 70 proc. więcej ofert w kategorii AI/ML niż w I, a III kwartał przyniósł kolejne 16 proc. wzrostu jeszcze przed końcem okresu.

Ważne Dynamiczny wzrost liczby ogłoszeń napędzany jest masowym wdrażaniem technologii generatywnej AI w polskich firmach. Za tym trendem stoją konkretne potrzeby biznesowe: rozwój dużych modeli językowych (LLM), implementacja rozwiązań GenAI oraz szeroko zakrojona automatyzacja procesów. Przedsiębiorstwa z różnych sektorów – od tradycyjnej bankowości po nowoczesny e-commerce – odkrywają transformacyjny potencjał sztucznej inteligencji i pilnie poszukują ekspertów zdolnych do przekształcenia tej wizji w rzeczywiste rozwiązania.

Sektor IT dominuje w poszukiwaniu talentów AI

Struktura rekrutacji specjalistów AI/ML odzwierciedla to w jakich obszarach polska gospodarka najszybciej przechodzi technologiczną transformację. Dziesięć kluczowych branż odpowiada za zdecydowaną większość (86,9 proc.) wszystkich ogłoszeń.

Na czele tego zestawienia stoi sektor IT, gdzie firmy produktowe i inne podmioty technologiczne generują ponad 1/3 ofert.

Tuż za nimi plasują się firmy outsourcingowe, software house'y i centra BPO, które odpowiadają za 24,6 proc. ofert.

Kolejne są agencje rekrutacyjne zamieszczające 10 proc. ogłoszeń, a tuż za nimi bardziej tradycyjne obszary gospodarki: konsulting odpowiada za 6 proc. ofert, a branża bankowa i finansowa generuje 3,5 proc. ogłoszeń.

Widać, że coraz aktywniej ekspertów AI poszukują też takie sektory jak telekomunikacja (1,3 proc.) czy e-commerce (1,2 proc.).

Najwyższe zarobki dla doświadczonych specjalistów

Rynek AI wyraźnie faworyzuje doświadczonych profesjonalistów. Najwięcej ogłoszeń (53,3 proc.) dedykowanych jest seniorom, 38,3 proc. mid-om i zaledwie 5,2 proc. juniorom. Dodatkowo 3,1 proc. to oferty dla dyrektorów wysokiego szczebla. Wśród najbardziej pożądanych stanowisk znalazły się takie pozycje jak AI Engineer, Machine Learning Engineer czy Data Scientist. We wszystkich specjalizacjach średnie wynagrodzenia mają bardzo atrakcyjny poziom sięgając kwoty niemal 30 tys. zł:

AI Engineer: 21-29 tys. zł netto ML Engineer: 21-28 tys. zł netto MLOps Engineer: 24,5-28,5 tys. zł netto Data Scientist: 18,5-25 tys. zł netto

Ważne Wysokie zarobki to odpowiedź na rosnącą rywalizację o wykwalifikowanych specjalistów. Na jedno stanowisko AI/ML przypada kilkadziesiąt aplikacji, co wskazuje na intensywną konkurencję zarówno wśród kandydatów, jak i pracodawców.

To nie przypadek, że liczba ofert na stanowiska AI rośnie z miesiąca na miesiąc, mamy do czynienia z fundamentalną zmianą w sposobie, w jaki firmy myślą o technologii – komentuje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT. Widzimy, jak przedsiębiorstwa z różnych sektorów, od bankowości po e-commerce, zaczynają rozumieć, że AI to nie futurystyczna zabawka, ale narzędzie, które już dziś może znacząco wpłynąć na ich konkurencyjność i efektywność.

Nowosielski podkreśla, że obecny boom na speców od AI wymaga przemyślanych strategii rekrutacyjnych: firmy muszą być przygotowane na to, że najlepiej wykwalifikowane osoby mają dziś dobrą pozycję do dyktowania warunków zatrudnienia. Wysokie zarobki, elastyczność pracy i możliwość wyboru projektów to minimum, jakiego oczekują kandydaci.

Elastyczne warunki i geograficzna koncentracja

Firmy chcąc być jak najbardziej konkurencyjne oferują kandydatom znaczną elastyczność zatrudnienia. Dominują kontrakty B2B (62,1 proc.) i o połowę rzadziej proponowane tradycyjne umowy o pracę (32 proc.), z czego aż 55,9 proc. ofert dotyczy pracy zdalnej, 38,8 proc. – modelu hybrydowego, podczas gdy jedynie 5,3 proc. pracodawców wymaga pełnej obecności w biurze.

Geograficznie rekrutacja koncentruje się w największych ośrodkach technologicznych kraju. Przewodzi Warszawa z 30,1 proc. wszystkich ofert, za nią plasują się Kraków (17,9 proc.), Wrocław (14,5 proc.) oraz Trójmiasto (10,9 proc.). Pozostałe miasta to Poznań, Łódź i Szczecin.

Globalne trendy potwierdzają polską dynamikę

Polskie trendy wpisują się w globalne zjawiska na rynku AI. Według raportu McKinsey Global Institute, do 2030 roku sztuczna inteligencja może przyczynić się do wzrostu światowego PKB o 13 bilionów dolarów . Bank Światowy raportuje z kolei, że w ciągu najbliższych pięciu lat globalnie powstanie 19 milionów nowych miejsc pracy w obszarze AI .

Podobną dynamikę obserwuje się w kwestii zarobków – w Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie AI Engineer przekracza 165 tysięcy dolarów rocznie, a w Wielkiej Brytanii oscyluje wokół 85 tysięcy funtów. Niemieckie firmy oferują specjalistom AI średnio 95 tysięcy euro rocznie. Również w Polsce pracodawcy coraz częściej gotowi są oferować wynagrodzenia tego rzędu, aby pozyskać najlepsze talenty.

Perspektywy rozwoju i wyzwania

Eksperci przewidują dalszy wzrost zapotrzebowania na specjalistów AI/ML w najbliższych latach. Kluczowymi czynnikami będą: rozwój technologii generatywnej AI, automatyzacja procesów biznesowych, cyfrowa transformacja tradycyjnych branż oraz rosnące inwestycje w badania i rozwój sztucznej inteligencji. Jednym z głównych wyzwań dla rynku będzie jednak wyszkolenie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanych specjalistów AI, którzy będą w stanie sprostać rosnącym wymaganiom pracodawców.

